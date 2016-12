Selbst in tiefschwarzen Nächten strahlen große Teile des Inntals immer noch hell: die Städte ein einziges Lichtermeer, die schneebedeckten Hänge reflektieren Flutlicht von Nachtski- und Nacht-Rodelanlagen. Kunstlicht. Einst eine geniale Erfindung, um den Menschen Angst und Furcht vor der auf den Tag folgenden Nacht zu nehmen. Seitdem ist viel passiert, die Nacht in Städten hell wie der Tag geworden. Und wie so oft, wenn etwas übertrieben oder zu viel verwendet wird, bleibt das nicht ohne Folgen.

Die Umweltanwaltschaft Tirol will deshalb mit dem Projekt „Helle Not“ (www.hellenot.org) und im kommenden Jahr mit einer Wanderausstellung auf dieses Thema aufmerksam machen. „Lichtverschmutzung ist nicht so bekannt wie etwa Lärm- oder Luftverschmutzung“, erklärt Projektleiterin Stefanie Suchy.

Doch um verstehen zu können, warum diese helle Erleuchtung unserer Lebensräume zum Problem werden kann, braucht es ein Bewusstsein für die Bedeutung der Nacht. „Wir sind tagorientierte Wesen. Aber fehlende Nächte können Herzkreislaufstörungen, Depressionen sowie eine verkürzte Lebenserwartung verursachen“, sagt Tanja-Gabriele Schmidt, die zusammen mit ihrem Mann Matthias Schmidt mit dem Buch „Rettet die Nacht!“ ein Plädoyer für die dunklen Stunden geschrieben hat. Dafür reiche es aber nicht, sich in hell erleuchteten Städten zu Bett zu legen, wie Matthias Schmidt betont: „Eine beleuchtete Nacht ist zwar auch eine Nacht, aber wir brauchen die Dunkelheit als Gegensatz zum Tag, als Taktgeber des Lebens.“

Auch die Pflanzen und Naturwelt leiden unter hellen Nächten, die den Rhythmus der Lebewesen zerstören. Manche Tiere verenden gar in unserem Licht. „In mehreren Tests zur Insektenanlockwirkung von Beleuchtung konnte herausgefunden werden, dass LED recht wenig Insekten anlockt. Wir empfehlen daher warmweißes LED“, sagt Suchy. Doch auch Licht ist Geschmackssache und so können sich nicht alle mit der neuen Beleuchtung anfreunden, bezeichnen die eigentlich warmen LED-Farben als kalt und abstoßend.

Punktabzüge für zu viel Licht

Die Menschen sind aber zumindest sensibler geworden: Immer öfter würden Anrainer sich bei Suchy und ihren Kollegen melden, um Lösungen für die helle Straßenlaterne vor dem Schlafzimmerfenster oder dem Flutlicht des benachbarten Sportplatzes – wie in der Reichenau – zu erfahren. Sogar bei Städtebewertungen gibt es für übermäßige Beleuchtung laut Matthias Schmidt inzwischen Abzüge. „In ein paar Jahren werden Städte durch die veränderte Beleuchtung ganz anderes aussehen“, ist sich der Autor sicher. Man müsse nicht eine komplette Fassade anstrahlen, das Spiel mit weniger Licht aber dafür auch mit Schatten habe schließlich auch seinen Reiz. „In unserer Umgebung finden viele diese neue Art der Beleuchtung überraschend schön.“

Die Lösungen für den Kampf gegen die Lichtverschmutzung klingen simpel: Licht lenken, dimmen und wärmere Lichtfarben verwenden. „Es gab noch nie ein Umweltproblem, das sich so leicht lösen ließe wie die Lichtverschmutzung“, spricht Matthias Schmidt davon, dass mit dem Abschalten überschüssiger Beleuchtung oder dem Einsatz weniger starker Lampen sofort ein Effekt sichtbar wäre. „Die Energieversorger würden sich sogar Geld sparen“, meint der Autor.

Die Umweltanwaltschaft Tirol hat in Zusammenarbeit mit dem Lichtexperten Bartenbach einen Prototyp umweltschonenderer Beleuchtung entwickelt: Die LEDs mit wärmerem Licht ziehen weniger Insekten an, beleuchten nur den Bereich, der gewünscht ist. „Man beobachtet besonders oft bei Skipisten oder Rodelbahnen, dass noch ein großer Bereich mitbestrahlt wird“, erklärt Suchy das Problem der älteren Lichtdesigns. Der Prototyp wird nun auf Radwegen und den Skipisten im Kühtai getestet. Alte Quecksilberdampflampen, die schädlicheres Licht verströmen, sind hingegen in Tirol inzwischen gar nicht mehr erlaubt. Ein erster Erfolg im Kampf gegen die Lichtverschmutzung, der auch zeigt, dass die technischen Möglichkeiten nicht das Problem sind.

Dunkle Nächte als Attraktion

Dass mit solch durchdachten, gezielteren Leuchtkonzepten viel erreicht werden kann, zeigen die Sternenparks der International Darksky Association. „Diese Bewegung wurde von amerikanischen Astronomen gegründet, als diese merkten, dass sie die Sterne fast nirgendwo mehr sehen können“, erklärt Matthias Schmidt, in dessen Nähe inzwischen solch ein Gebiet – der Sternenpark Rhön – existiert. „Es wird für diese Bereiche, die ohnehin schon dunkler sind als andere Orte, dann ein Beleuchtungskonzept mit Zeitschaltung, Abblenden der Beleuchtung und wärmerem Licht umgesetzt.“ Als Resultat pilgern nun viele Sternengucker extra in die Rhön.

Der dunkle Himmel und nicht ein künstliches Lichtspektakel ist zur Attraktion geworden. In Tirol sind vor allem touristische Orte hell erleuchtet, die anziehende Wirkung der Dunkelheit könnte dunklere Flecke aber zukünftig wieder dazukommen lassen – und die Nacht damit wieder mehr von ihrer Dunkelheit zurückbekommen. (Philipp Schwartze)