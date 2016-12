So genannte Divertikel sind kleine sackartige Ausstülpungen in der Darmwand. Sie werden mit zunehmendem Alter häufiger. Man geht davon aus, dass sich bei 60 Prozent der 60-Jährigen Divertikel im Darm finden. Bei den 80-Jährigen sind es etwa 80 Prozent, aber auch 20 Prozent der 40-Jährigen sind bereits davon betroffen. „Das ist viel. Die Preisfrage ist, warum ein gesunder Darm nicht ohne Divertikel alt wird“, sagt Herbert Tilg, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin, deren Zuständigkeit Endokrinologie, Gastroenterologie und Stoffwechsel­erkrankungen sind. Dass zusehends aber jüngere Menschen von Divertikeln betroffen sind, sieht er nicht als erwiesen an. „Tatsache ist, dass jüngere Patienten eher eine Entzündung in diesen Divertikeln bekommen.“

Viele haben keine Beschwerden

Divertikel im Darm treten in afrikanischen und asiatischen Ländern weniger häufig auf. Die ungesunde Lebensweise ist sicherlich relevant, also auch Nikotin, Alkohol und Übergewicht. Zwei Drittel der betroffenen Menschen bleiben beschwerdefrei. Doch in manchen Fällen kann Kot in den Ausstülpungen hängen bleiben und Kotsteinchen bilden. Die Darmwand wird gereizt. Ist die körpereigene Keimwelt im Darm (Mikrobiota) gestört, können gewisse Bakterien zu einer Entzündung führen. Etwa eine von zehn Personen entwickelt eine solche Divertikulitis. Ebenfalls eine von zehn Personen bekommt eine Blutung. Die Anzahl der Divertikel im Darm ist aber nicht entscheidend, ob Beschwerden auftreten. Gerade Schmerzen im Bauch sind für Patienten nicht einfach zu deuten. Vor allem Menschen mit einem Reizdarm leben mit chronischen Beschwerden. Eine Entzündung oder Divertikulitis äußert sich in akuten Schmerzen, „die meistens im linken Unterbauch auftreten. Verstopfung und Fieber sind ebenfalls Anzeichen“, erläutert Tilg. „Reizdarmbeschwerden sind klinisch nicht leicht von einer Divertikulitis zu unterscheiden, hier helfen bestimmte Laboruntersuchungen.“

Komplikationen vermeiden

Bei Diagnosestellung erhebt der Arzt die Stuhlgewohnheiten. Blutlabor, Darmspiegelung, Röntgen, Ultraschall und Computertomographie geben ein genaues Bild über den Grad der Erkrankung.

Genetische Veranlagung spielt bei der Entstehung der Ausbuchtungen im Darm eine Rolle. Auch die erwähnten Lebensstilfaktoren wie eine fettreiche Ernährung können im Laufe des Lebens unerwünschte Folgen zeigen. Tilg: „Eine fett- und fleisch­arme, dafür aber faserreiche Kost und viel Bewegung verringern das Risiko für Komplikationen. So trivial es klingt, aber es ist auch wichtig, dass die Patienten darauf achten, dass sie einen weichen Stuhlgang haben.“ Patienten mit Problemen sollten also herzhaft zu Obst, Gemüse und Vollkornprodukten greifen und genug Wasser trinken. Eine milde Form der Divertikulitis wird heute nicht mehr automatisch mit Antibiotika behandelt, sondern vorerst mit (medikamentöser) Stuhlregulierung. Die Erfolge dieser Behandlung zeigen auch gerade veröffentlichte Studien. Ergänzend werden entzündungshemmende Medikamente eingesetzt sowie eine längerfristigen Umstellung der Ernährung angestrebt. Bei schweren Entzündungen kommen Antibiotika zum Einsatz.

Es geht also darum, Entzündungen zu heilen und so gut wie möglich zu vermeiden. Die einzelnen Divertikel bleiben allerdings bestehen und können nicht medikamentös behandelt werden. Das Problem: Bei einer Entzündung besteht das Risiko, dass die dünne Haut des Divertikels platzt. Komplikationen wie Abszesse und Bauchfellentzündungen bedingen rasches Handeln. Bei diesen Komplikationen leidet der Patient unter für ihn ungewöhnlichen und sehr starken Schmerzen. „Diese Notfälle sind selten, aber hier ist eine sofortige chirurgische Hilfe erforderlich“, erklärt der Gastroenterologe. Bei hochgradiger Darmverengung, wiederholten Blutungen oder Fisteln zwischen anderen Organen kann ebenfalls eine Operation notwendig werden. Bei einer Operation wird der befallene Bereich des Darms entfernt und die verbliebenen Enden wieder miteinander verbunden. Bei unkomplizierter Divertikulitis wird die Chirurgie heute aber zurückhaltender eingesetzt.

Die Forschung hat derzeit die Keimwelt des Darms im Visier. Tilg bestätigt: „Kippt das Gleichgewicht zwischen guten und problematischen Keimen, ist die dünne Darmwand eine Schwachstelle und anfällig für Entzündungen.“ (Sabine Strobl)