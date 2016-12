Kufstein – Glühwein, gebrannte Mandeln, Holzspielzeug und Weihnachtslieder – in vielen Gemeinden des Bezirks verbreiten Adventmärkte und andere Attraktionen in den kommenden Wochen Weihnachtsstimmung. Dabei ist heuer das Angebot an Märkten so groß wie noch nie.

Kufstein: Heuer gibt es in der Festungsstadt eine so große Auswahl an Adventmärkten wie noch nie. Gleich drei Märkte haben offen: auf der Festung, im Stadtpark und am Fischergries. Beim Weihnachtszauber (ab 26.11.), wie die Veranstaltung hoch über Kufstein in den Kasematten der Festung heißt, bieten an 30 Ständen regionale Aussteller traditionelles Kunsthandwerk und köstliche Tiroler Spezialitäten, während draußen Weisenbläser und Anklöpfler zu hören sind. Der Weihnachtszauber findet an den vier Ad­ventwochenenden jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 14,50 Euro für Familien, 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Auch die Kufsteiner Vereine laden im Stadtpark wieder an ihre Stände ein. Die Kinder erwartet eine Nostal­gieeisenbahn, Ponyreiten, Stockbrotgrillen am Lagerfeuer und die weihnachtlichen Geschichten des „Bergflunkerers“. Der Weihnachtsmarkt ist vom 25. November bis 23. Dezember täglich ab 16 Uhr, wochenends bereits ab 13 Uhr, geöffnet. Das Kinderprogramm endet täglich um 18.30 Uhr. Neu ist der Kufsteiner Wintertraum am Fischergries. Er ist täglich vom 25. November bis 23. Dezember ab 12 Uhr geöffnet und bietet Spezialitäten und traditionelles Handwerk aus Bayern.

Wörgl: Vom Park vor dem Seniorenheim bis zum Einkaufszentrum M4 reicht heuer die Adventmarkt-Zone in Wörgl. Der eigentliche Markt wird sich freilich wieder im Gelände hinter dem Pflegeheim abspielen. Die Vereine und Verkäufer halten an jedem Samstag bis Weihnachten ihre Stände von 15 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Darüber hinaus gibt es ein großes Kinderprogramm.

Ebbs: Eine Premiere gibt es mit der Haflinger-Weihnacht am Fohlenhof in Ebbs. Das Welthaflingerzentrum öffnet dafür an fünf Tagen seine Pforten, wobei die über 100 Haflinger des Gestüts im Mittelpunkt stehen. Bei einem Rundgang durch die Stallungen lernen Besucher die Besonderheiten der Tiere kennen. An allen fünf Tagen des Marktes (3., 4., 8., 10. und 11. Dezember von 13 bis 19 Uhr) wird ein hochkarätiges Musik- und Unterhaltungsprogramm geboten.

Wildschönau: An den beiden ersten Advent-Wochenenden ist das Bergbauernmuseum z’Bach Treffpunkt. Dort feiern die Wildschönauer den bereits 11. Tiroler Bergadvent. Ein besonderes Highlight: Überm Feuer in der alten Museumsküche werden Schmalznudeln zubereitet. Für das musikalische Nachmittags-Programm sorgen die Neue Musikmittelschule Wildschönau (26. 11. + 3. 12.), die Bläsergruppen der Bundesmusikkapelle Auffach (27. 11.) und die Bläserguppen der BMK Niederau (4. 12.).

Brixlegg: Der Brixlegger Weihnachtsmarkt hat inzwischen schon über 30 Jahre Tradition und ist trotzdem noch so etwas wie ein Geheimtipp unter den Weihnachtsmärkten. Jeweils an den Adventsamstagen von 15 bis 19 Uhr wird ein stimmungsvolles Programm angeboten. Vom Nikolausumzug bis zum Christbaummarkt, mit viel Musik und kulinarischem Angebot. Höhepunkt ist der Christkindleinzug am 17. Dezember ab 17 Uhr. Heuer neu: „Weihnachtlicher Feierobnd Hoangascht“ im weihnachtlich geschmückten Gemeindegarten: immer Donnerstag und Freitag ab 1. bis 23. Dezember von 17 bis 20 Uhr.

Kirchbichl: Am Sonntag, den 11. Dezember, findet bereits zum 14. Mal die beliebte Kirchbichler Vorweihnacht am Dorfplatz, in der Pfarrkirche sowie im Parkhaus in Kirchbichl statt. Von 14 bis 19 Uhr gibt es ein buntes Musikprogramm.

Thiersee: Ein weiteres Highlight im Bezirk ist der Christkindlmarkt in Thiersee am 18. Dezember mit Musik, Pferdeschlittenfahrten und Kinderprogramm. Öffnungszeiten: 14 Uhr bis 20 Uhr.

Rattenberg: An die 30.000 Besucher verzeichnete der Rattenberger Advent im Vorjahr. Heuer stehen die Adventwochenenden unter dem Motto „Frieden finden“. Auftakt ist am Freitag um 17 Uhr mit Harfonie und Ludwig Dornauer. Am Samstag füllt sich die Bühne mit Musikgruppen und Gesangvereinen aus der Region. Für Überraschungen wird auf dem Platz der 1000 Lichter gesorgt. Am Sonntag sind ab 15.30 Uhr Anklöpfler und Weisenbläser unterwegs. Der Kulturbeitrag liegt bei 5 Euro. (TT, wo, zw)