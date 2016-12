Von Markus Schramek

Inzing – Vorsicht, es folgt eine richtig gefinkelte Frage: Was wird als „Frosch“ bezeichnet?

Nicht das quakende Tier in Grün ist hier gesucht. Das wäre viel zu einfach. Schließlich sitzt eine Vielwisserin gegenüber. Brigitte Scott ist passionierte Quizzerin, quasi ein fleischgewordenes Nachschlagewerk. Sie hat Wissenswettbewerbe im Radiosender Ö1 für sich entschieden und ist bei Quizmeisterschaften in Innsbrucker Pubs Teil eines mit Siegen hochdekorierten Teams. Und natürlich kann sie sagen, welcher Teil des Geigenbogens „Frosch“ genannt wird: „Es ist der Spannteil beim Griff des Bogens. Das weiß ich, weil mein Vater Bratsche gespielt hat.“

Für diese Antwort hätte man „beim Assinger“ 250.000 Euro gewinnen können. Ja, beim Ex-Skisportler und nunmehrigen Quizmaster ist Frau Scott auch schon in der Endauswahl gewesen. Sie schaffte es allerdings nicht auf den heißen Kandidatensessel der „Millionenshow“ und weiß, warum: „Die Fragen dort bewegen sich sehr oft um das Thema Fernsehen. Ich schaue aber kaum fern“, erzählt die 62-jährige Inzingerin.

Wahl-Inzingerin, um genau zu sein. Denn Brigitte stammt aus Salzburg. In ihrer Heimatstadt hat sie Anglistik und Germanistik studiert und nach dem Doktorat im angesehenen Residenzverlag gearbeitet. Doch die barocke Stadt an der Salzach war nicht das Ende der Welt. „Ich war jung und wollte hinaus“, erinnert sie sich mit einem Lächeln der einnehmenden Art.

Was tut jemand, den das Fernweh packt und der perfekt Englisch spricht? Sich nach einem Job in England umsehen. An der Uni von Leeds, einer 500.000-Einwohner-Stadt in der Mitte der Insel, heuerte die Jungakademikerin als Lektorin an.

Das hatte Folgen. „In Leeds geschieht’s“, reimt Brigitte, und man ahnt, dass jetzt die Erklärung folgt, warum sich zum Vornamen einer Österreicherin der Nachname Scott gesellte. „Ich lernte dort meinen Mann Alan kennen.“ Man meets woman and they fall in love, wie der Brite sagt.

Oxford, Southampton und Norwich waren drei weitere englische Stationen des Paares, das sich mit den Söhnen Martin und Daniel (heute 30 und 28) bald zu einem Quartett auswuchs. Alan, ein Soziologieprofessor irischer Abstammung, folgte dem Ruf seiner universitären Arbeitgeber von Stadt zu Stadt. Brigitte and the boys folgten nach.

1999 hieß es wieder Koffer packen. Für Brigitte ging es zurück nach Österreich, „obwohl ich sehr gerne in England geblieben wäre“. Doch die Uni Innsbruck machte Alan ein Angebot, das dieser nicht ausschlagen konnte. Seither haben die Scotts ihre Zelte in Tirol aufgeschlagen.

Brigitte arbeitet seit langer Zeit als Übersetzerin aus dem Englischen. Oft daheim, oft allein. Doch für ihre große Leidenschaft, das Quizzen fast jeder Art, ist diese Tätigkeit ideal. „Ich übersetze Texte aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen und muss sehr genau sein. Da bleibt viel an Information hängen.“ Dass sie „von Natur aus neugierig“ ist, spielt ihr bei der Raterei direkt in die Karten.

Apropos: Höchste Zeit, Brigittes Wissen zu testen. Schelmisch werden ihr einige Quizfragen in die Hand gedrückt. Vier Auswahlmöglichkeiten gibt es; die korrekten Antworten wurden vorher sicherheitshalber noch einmal bei Dr. Google überprüft.

Frau Dr. Scott hat keine Hilfe aus dem Internet. Sie blättert die Fragen durch. Ganz ohne Umschweife gibt sie richtige Antworten: Welche griechische Gottheit zählt nicht zu den olympischen Göttern? „Pan.“ Wofür ist der Gini-Koeffizient ein Maß? „Für die Ungleichverteilung in der Bevölkerung.“ Wofür steht bei manchen Professorentiteln der Zusatz h.c.? „Ehrenhalber.“ Und so weiter.

Beim Namen jenes Apostels, der nach dem Tod des Judas zu den verbliebenen elf hinzugefügt wurde, überlegt Brigitte. Dann entscheidet sie sich für „Thomas“; „Matthias“ wäre aber richtig gewesen.

Das lässt uns Halbwissende fast schon erleichtert aufatmen. Unmerklich, natürlich.