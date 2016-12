Innsbruck – Temperaturen, die einen eher an eine Badehose denn an Wintervergnügen denken lassen, zwingen die Stadt Innsbruck dazu, die Eröffnung des „Eiszaubers“ zu verschieben. Diese war für kommenden Freitag geplant, muss jetzt aber auf den 2. Dezember verschoben werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Städtische Eislaufplätze gibt es am Baggersee, in Igls und in Hötting-West.

Um einen Platz eineisen zu können, sind Temperaturen unter null Grad mehrere Tage lang notwendig. Aufgrund des starken Föns hatten wir diese in den vergangenen Tagen nicht einmal in der Nacht“, erklärte Vizebürgermeister Christoph Kaufmann (FI).

Auch der Start am Außeneisring in der Innsbrucker Olympiaworld, der vor kurzem fertiggestellt wurde, muss verschoben werden. Die Eröffnung ist nun für den 3. Dezember geplant. (APA)