Breitenwang, Vils, Reutte, Vorderhornbach, Elmen – Auch wenn die Temperaturen derzeit nicht gerade auf die Adventzeit hindeuten, macht sich doch schön langsam die Vorfreude auf das Weihnachtsfest breit. Lichterketten erhellen die Straßen und Plätze und spätestens wenn sich der Duft von Lebkuchen und Glühwein über die Advent- und Weihnachtsmärkte legt, gibt es wieder jede Menge Möglichkeiten, sich einzustimmen.

Derzeit werden die letzten Vorbereitungen getroffen, denn schon am Samstag, 26. November, geht es los. Ab 13 Uhr weihnachtet es am Max-Kerber-Platz vor dem Gemeindeamt Breitenwang. Neben kulinarischen Gaumenfreuden gibt es dort wieder zahlreiche Handarbeiten zu bestaunen und zu erwerben.

Ebenfalls am Samstag, um 16 Uhr, wird der Vilser Weihnachtsmarkt am Stadtplatz eröffnet. Dieser findet am Sonntag noch seine Fortsetzung. Neben Handgemachtem und Köstlichem werden zahlreiche Musikanten und Sänger für Adventstimmung sorgen. Während des Weihnachtsmarktes zeigen die Krippenfreunde Vils im Kulturhaus am Stadtgraben am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr einen Querschnitt ihres 60-jährigen Wirkens.

Ebenfalls am Samstag, 26. November, lädt die Bücherei-Bastelrunde Vorderhornbach ab 14 zu einem Adventbasar mit Buchausstellung im Gemeindesaal ein. Bei Kaffee und Kuchen können die selbst gefertigten Weihnachtsartikel bestaunt und erworben werden. Der Erlös dient dem Ankauf von Büchern. Ebenfalls in den Dienst der guten Sache stellt sich die Bastelrunde Elmen am Sonntag, 27. November, von 13 bis 18 Uhr beim traditionellen Christkindlmarkt. Angeboten werden erlesene Handarbeiten sowie Kekse, Apfelbrot, Stollen usw.

Der Weihnachtsmarkt Reutte findet an zwei Wochenenden am Kirchplatz statt: 2. bis 4. und 8. bis 11. Dezember, jeweils ab 14 Uhr. (fasi, pf)