Von Angela Dähling

Schwaz – Mit Weisen­bläsern der Stadtmusik Schwaz und den feschen Poxrucker Sisters wird heute ab 18 Uhr musikalisch der Schwazer Adventmarkt am Pfundplatz eröffnet. Bis zum 18. Dezember kann man dann jeweils von Freitag bis Sonntag (sowie am 7., 8. und 23. Dezember) neben Krapfen, Kiachln, Glühwein und Punsch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm genießen. Viele Musikgruppen aus dem Bezirk stimmen hier auf den Advent ein, aber auch die Casting-Show-Gewinner Harfonie (17.12.) und Verena Pötzl (23.12.) geben sich am Pfundplatz die Ehre. Wie jedes Jahr hat auch wieder die Christkindlwerkstatt für bastel­freudige Kinder von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Jeden Samstag und Sonntag an den Adventwochenenden öffnet zudem das „Postamt Christkind“ von 16 bis 19 Uhr in der Franz-Josef-Str. 6 seine Pforten. Zum einen, damit die Kleinen Wünsche ans Christkind versenden können. Zum anderen, und das ist neu, werden hier Spielzeugspenden gesammelt.

Der Grund der Sammlung steht mit dem Christkindfest, das erstmals im Schwazer Silberwald gefeiert wird, in Verbindung. In der Silberwald Arena wird am 3., 10. und 17. Dezember von 16 bis 21 Uhr eine ganz besondere Alternative zu den üblichen Adventmärkten geboten. Denn es gibt nichts zu kaufen, alles wird verschenkt – sei es Gebackenes oder Gebasteltes. „Oder eben gespendetes Spielzeug, das am 10. Dezember beim ,Christkind der Kinder‘ verschenkt wird“, ergänzt Organisator Armin Wechselberger. Am 3. Dezember beim „Christkind der Tiere“ werden Pferde und Esel den Silberwald bereichern. Ein drei Meter großes Ringfeuer und ausschließlich traditionelle Weihnachtslieder sorgen für eine besondere Atmosphäre bei den Veranstaltungen. „Das passt genau zu unserer Marke Retro­novativ“, freuen sich Alexandra Graf, Christian Schöser und Peter Unterlechner vom TVB Silber­region Karwendel.