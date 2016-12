Von Michael Mader

Kufstein – Neue Wege, neue Ideen, neue Möglichkeiten. Unter diesem Titel präsentierte Peter Oberhauser als Sprecher der fünf Kufsteiner Serviceclubs das Ballereignis in der Festungsstadt. Zum mittlerweile 14. Mal wird am 27. Jänner beim größten Wohltätigkeitsball des Tiroler Unterlands für den guten Zweck auf das Tanzparkett der Kufstein Arena gebeten.

Auch wenn die Tradition aufrechterhalten bleibt, einen klassischen Ball, der für alle offen ist, zu veranstalten, gibt es doch einige Neuerungen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren schon eine sehr gute Band, haben jetzt aber mit Pik 10 eine Profi-Truppe aus Bayern engagiert“, berichtet Oberhauser. Neu ist auch das Catering-Unternehmen, das die Gäste mit einem Gala-Menü verwöhnen wird. „Es ist gar nicht so leicht, jemand zu finden, der so viele Gäste verköstigt“, ergänzt Oberhauser, ist der Ball doch für etwa 800 Personen ausgelegt.

Eine zumindest optische Änderung verspricht das Ballkomitee bei der Raumaufteilung: Die Bühne wird sich künftig an der Stirnseite befinden, die Hauptbar wird recht zentral in den Saal versetzt. Der Platz zum Tanzen bleibt aber gleich groß. Denn gerade das sei ja eines der Highlights am Ball. Dafür bürgen die beiden „Dancing-Stars“ Zabine und Alex, die quasi als Werbebotschafter für den Ball fungieren: So wird der Abend nicht nur mit einer Polonaise der Zagl­maier-Tanzschule eröffnet, auch viele Tanzsport-Fans kommen alljährlich zum Ball nach Kufstein.

Angst brauche aber niemand haben, „die Tiroler können ja tanzen“, meint Zabine. Für jene, die sich nicht ganz so sicher sind, bietet Alex ab dem 9. Jänner an drei Montagen einen Blitz-Tanzkurs an.

Aber auch die nicht so fleißigen Tänzer sollen wieder auf ihre Kosten kommen: Das Charity-Roulette wurde vom 1. Stock in das Untergeschoß verlegt, die Rum- und Zigarren-Lounge sowie verschiedene Themenbars stehen wie auch in den vergangenen Jahren bereit. Für die Mitternachtseinlage wagen sich die Serviceclubs dieses Mal in neue Gefilde und holen sich dafür kreative Unterstützung ins Boot. „Es wird auf jeden Fall jung und rhythmisch“, mehr wollte Oberhauser noch nicht verraten.

Karten für den Ball gibt es ab dem 1. Dezember beim Tourismusverband Kufsteinerland. Erstmals wird es dabei die Möglichkeit geben, für 1000 Euro einen Sponsorentisch für zehn Personen zu kaufen: Das Paket beinhaltet den Eintritt, das Gala­menü und einen Aperitif.

Der Erlös aus dem Ball kommt wie immer einem guten Zweck zugute. Heuer waren es 25.000 Euro: 10.000 Euro gingen an die Bürgerinitiative „Haus der Hoffnung“ in Kufstein, 5000 an den Kinder-Fonds Kufstein und 10.000 Euro an Licht ins Dunkel.