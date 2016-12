Innsbruck – Herbert Walt­l zieht einen Schlussstrich: „Es wird 2017 kein ‚Festival der Träume‘ geben“, erklärte Walt­l am Freitagnachmittag im Gespräch mit der TT.

Das Aus des Innsbrucker Kleinkunstfestivals, das heuer zum 26. Mal stattfand, stand seit Mai dieses Jahres im Raum. Gemeinsam mit Tanzsommer-Macher Josef Resch ging Walt­l damals mit der Forderung nach höheren Subventionen an die Öffentlichkeit. Die in die Form eines Erneuerungskonzeptes gegossene Offensive blitzte bei den Hauptförderern Stadt und Land allerdings ab. Als Grund für den Vorstoß gab Waltl die seit dem Umzug des Festivals in die Dogana rasant gestiegenen Kosten bei gleichbleibenden Zuwendungen der öffentlichen Hand an.

Ein Umstand, dem das Festival auch bei seiner – wie nun klar ist – letzten Auflage im August Rechnung trug: Das im Vergleich zu den Vorjahren abgespeckte Programm kam nur im temporären Spiegelzelt auf dem Vorplatz des Tiroler Landestheaters zur Aufführung. Wobei Waltl dem kleineren Rahmen durchaus Positives abgewinnen konnte. Es sei eine Möglichkeit, „Luft zu holen und über die Zukunft nachzudenken“, erklärte er im Vorfeld des Festivals im TT-Gespräch. Und nachgedacht wurde tatsächlich. Ein von Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer initiierter Workshop, der ebenfalls im August stattfand, mündete in den Auftrag an das Leitungsteam, dem neben Waltl auch der künstlerische Leiter Karl Heinz Helmschrot, der Musiker Simon Kräutler und der Technikverantwortliche Alexander Paget angehörten, ein neues Konzept für das Festival zu erarbeiten. Schwerpunkte seien Dogana und Spiegelzelt als Spielstätten, ein neuer Businessplan und eine verjüngte Betreiberstruktur gewesen, erklärt Waltl. Im September wurde das Konzept an den Kulturausschuss der Stadt übermittelt – und sei dort ablehnend beurteilt worden. „Damit“, so Waltl, „ist das Projekt für mich beendet.“

Vollends begraben ist die Möglichkeit eines Kleinkunst- und Varieté-Festivals in Innsbruck damit allerdings nicht. Laut Waltl gibt es Überlegungen, „an die Inhalte des Festivals in neuer Form anzuknüpfen“. Karl Heinz Helmschrot und Alexander Paget würden derzeit die Möglichkeit eines Nachfolgeprojektes prüfen. Er selbst wolle sich dabei aber nicht mehr beteiligen. (jole)