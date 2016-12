Euer Vater, Bernhard Paul, der den Zirkus Roncalli in sechster Generation führt, ist mittlerweile 69. Denkt ihr, dass er eines Tages in den Ruhestand geht und euch den Zirkus überlässt? Vivi: Ich glaub’, das schafft er nicht.

Lili: Schwierig, weil er sich aus seinem Lebenswerk zurückziehen würde. Er wird wohl immer seine Meinung sagen.

Vivi: Und das ist gut so.

Der Zirkus besteht nicht nur aus der Manege, sondern auch aus einer Schlosserei, Tischlerei, Spedition, Werbeagentur … Streitet ihr euch bei der Frage, wer später welchen Bereich übernimmt? Vivi: Nein, zu dritt ist es schöner, einen Zirkus zu leiten, als alleine. Unser Bruder Adrian ist bereits Produzent des Apollo Varietees in Düsseldorf, das auch zur Roncalli GmbH gehört. Ich habe ein Fernstudium rund um Werbung begonnen. Wir teilen alle Bereiche auf, die uns interessieren – von den Künstlern bis zur Spedition.

Apropos Spedition: Der Zirkus reist per Bahn von Stadt zu Stadt – das bedeutet bis zu 80.000 Euro Kosten pro Fahrt. Ist das billiger als per Lkw? Vivi: Wir haben uns aus Tradition und der Umwelt zuliebe für die Bahn entschieden.

Für den Zirkus Roncalli arbeiten Menschen aus 22 Nationen – nehmt ihr Politik in diesem Umfeld anders wahr? Vivi: Im Bezug auf Trump und Co.? Wir haben im „Zirkus-Dorf“ unsere eigene Politik – mit „Präsident Paul“, unserem Papa.

In dem Zirkus-Dorf weiß wohl jeder der 200 Bewohner alles über jeden … Vivi: Einfach war es wirklich nie, hier etwas geheim zu halten. Wir wollten mal ganz geheim eine Rollschuhnummer einstudieren. Natürlich hat Papa was geahnt, wenn da zwei Jahre lang spät nachts Geräusche aus der Manege dringen.

Lili: Aber er hat uns unser Ding machen lassen – bis Vivi sich bei dem Geheimtraining zwei Rippen gebrochen hat.

Warum habt ihr euch trotz dieser Gefahr entschieden, als Artisten zu arbeiten? Finanzielle Gründe dürfte es nicht haben, weil ein guter Clown bis zu 1000 Euro am Tag verdient, ein Artist „nur“ 300 ... Lili: Das war kein Grund. Wir bekommen alle dasselbe kleine Zirkuskinder-Gehalt.

Vivi: So wie Papa als Clown auftreten wollten wir nicht. Weibliche Clowns sind eigentlich nicht komisch. Simuliert ein Clown einen Sturz, lacht man beim Mann und fragt bei der Frau, ob sie sich verletzt hat.

Lili: Mädchen wollen schön geschminkt sein, nicht aussehen wie Clowns.

Wie läuft ein Tag bei euch ab? Lili: Von neun bis 13 Uhr gehe ich zur Schule, dann arbeite ich eine Stunde an meiner Zirkusnummer. Anschließend geht’s direkt weiter mit dem Styling von Make-up und Haaren für die Nachmittagsvorstellung. Dann kommt mein Auftritt. Nach der Show essen wir in der Familie und kurz darauf beginnt die Abendvorstellung.

Dein Unterricht erfolgt in Form einer virtuellen Schule, wo man selbstbestimmt lernt. Vivi hingegen besuchte noch ganz konventionell eine Schule in Köln. Welche Variante ist angenehmer? Vivi: Ich war nur immer für drei Monate dort und hatte dann wieder Privatunterricht. Das war schwierig, weil ich in Englisch viel weiter war als die anderen, in Deutsch weit hinten. Kaum habe ich mich angepasst, sind wir wieder losgezogen.

Euer Vater meint, dass die Zeiten für Zirkusse schwieriger werden. Wie wollt ihr weiter Zirkusromantik vermitteln in Zeiten, wo jeder durch das Internet so erzogen wurde, dass er weiterklickt, wenn ihn etwas nicht sofort fesselt? Vivi: Uns hilft die Atmosphäre hier. Es riecht nach Popcorn, lustige Menschen kommen auf die Besucher zu, teilen rote Nasen und Bonbons aus. Das ist was ganz anderes als zuhause auf der Couch.

Lili: Auch die Dramaturgie der Show ist wichtig – die Reihenfolge und das Tempo der Nummern, die Kostüme …

Gab es schon Nummern, deren Erfolg oder Misserfolg euch überrascht hat? Vivi: Immer wieder. Da war ich überzeugt, dass das nie was wird, die Leute sind aber ausgeflippt vor Begeisterung. Letztes Jahr gab es etwa einen Schattenspieler, der mit einem Fahrrad, auf das eine Leinwand gespannt war, durch die Manege gefahren ist und so eine Geschichte erzählt hat.

Lili: Papa ist da Spezialist. Er ahnt schon davor, ob eine Nummer funktioniert und sucht immer nach dem Einzigartigen.

Euer Vater bemängelt die Hürden der Demokratie. Seit Kurzem muss etwa jedes Treppchen zu den Wohnwägen ein Geländer haben. Deren Montage und Transport kosten jährlich so viel wie ein Mittelklassewagen ... Vivi: Davon bekommen wir noch nicht so viel mit. Nur wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen, erzählt Papa von neuen Regelungen und Problemen.

Lili: Im Unterschied zu Deutschland müssen in Innsbruck etwa bei jeder Show Polizei und Feuerwehr anwesend sein.

Bei all dem Stress, der Arbeit und ohne festen Wohnsitz – habt ihr die Chance, eine feste Beziehung zu führen? Vivi: Ich hab’ eine – intern quasi –, hatte aber auch schon Fernbeziehungen.

Das Interview führte Judith Sam