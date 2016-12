Der Meteor strahlte beim Eintritt in die Erdatmosphäre heller als die Sonne, er entwickelte eine Energie, die dem 30-Fachen der Atombomben von Hiroshima entsprach, und die Druckwelle ließ Fenster zerbersten, Dächer einstürzen und hinterließ 1500 verletzte Menschen. Der Meteor von Tscheljabinks, der am 15. Februar 2013 über dem russischen Ural explodierte, wurde mit 20 Metern Durchmesser als der größte seiner Art seit über 100 Jahren bezeichnet.

Eine ähnliche, wenn auch viel kleinere Leuchtspur zog 2002 der Meteorit von Neuschwanstein hinter sich her. Ein knapp drei Kilogramms schweres Bruchstück wurde bei Reutte gefunden. Doch verglichen mit den Asteroiden, die sonst noch so da draußen herumfliegen, waren beide geradezu niedlich. Diese Einleitung soll jetzt niemandem Angst machen. Die Fakten sprechen für sich. Es wird keine Bruce-Willis-Heldengeschichte wie im Film „Armageddon“ aufgetischt. Die Taten der Weltraumorganisationen NASA und ESA sowie der Vereinten Nationen sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache: Das Problem wird ernst genommen. Die NASA schickte im September eine Sonde auf die Reise, um den Asteroiden „Bennu“ (Durchmesser knapp 500 Meter) zu besuchen. Von den 1700 Himmelskörpern, die derzeit als „potenziell für die Erde gefährlich“ eingestuft sind, zählt er zu den Schwergewichtern. 2023 soll eine Kapsel zurückkehren, die Proben von dem Asteroiden enthält, um ihn zu analysieren und mögliche Abwehrszenarien zu entwerfen.

Ein „Dart“-Pfeil zur Abwehr

Anfang Dezember wird es bei der ESA ernst. Dann entscheidet sich, ob die „Asteroid Impact Mission“ finanziert wird. Die NASA würde die Sonde „Dart“ beisteuern. Und die Namen sind Programm. Die Sonde soll 2022 auf „Didymoon“ (Durchmesser 160 Meter) einschlagen. Daraus erhoffen sich die Forscher Rückschlüsse, ob ein Asteroid mit dem Einschlag einer Sonde von einem möglichen Kollisionskurs mit der Erde abgelenkt werden könnte.

Um auf die Dringlichkeit der Mission hinzuweisen, haben Hunderte Planetenforscher vor wenigen Wochen einen offenen Brief unterschrieben. Einer von ihnen ist Christian Köberl, Professor für Impaktforschung und planetare Geologie an der Universität Wien sowie Generaldirektor des Naturhistorischen Museums Wien. Für einen Blick in die Zukunft schaut er in die Vergangenheit. Mit seinem Team untersucht er Material aus jenem Krater, der vor 66 Millionen Jahren im Golf von Mexiko entstand. Der dazugehörige Meteoriteneinschlag hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Massensterben der Dinosaurier beigetragen. Nicht noch eine Spezies soll auf diese Weise ausgelöscht werden. „Wir versuchen durch die Untersuchung des Gesteins zu entschlüsseln, was bei so einem Einschlag eigentlich passiert. Und was könnte bei einem zukünftigen Einschlag wieder passieren“, sagt Köberl über die Analyse, deren erste Ergebnisse im kommenden Jahr vorliegen werden. Manche der Objekte, wie der Meteor von Tscheljabinks, kämen zwar „aus heiterem Himmel“ und ein Großteil davon verglühe, aber größere Objekte solle man im Auge behalten. „Bei irdischen Katastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Tsunamis gibt es Forschungen. Genauso sollten auch Asteroideneinschläge untersucht werden.“

Achtung, Gefahr von Einschlag

Ein weiterer Österreicher beschäftigt sich seit Jahren mit der möglichen Abwehr von Asteroiden. Der Wiener Astrophysiker Rudolf Albrecht lässt das Argument, dass die Wahrscheinlichkeit eines zerstörerischen Einschlags gering ist bzw. ein Groß­ereignis ähnlich jenem von Tscheljabinks nur alle hundert Jahre vorkommt, nicht gelten: „Wir haben Grund zu der Befürchtung, dass solche Ereignisse in Zukunft auftreten. Diese Zukunft kann in 5000 Jahren sein oder theoretisch in fünf Minuten“, sagt er. Albrecht weiß, wovon er redet. Er arbeitete bereits für die NASA, die ESA und ist derzeit als wissenschaftlicher Berater des Österreichischen Weltraumforums tätig. Bei den möglichen Abwehr­szenarien komme es immer auf das abzuwehrende Objekt an. „Große Objekte, die man Jahre davor sieht, sind das eine Extrem. Kleine mit ganz wenig Vorwarnzeit das andere“, erklärt Albrecht.

Wenn man den Asteroiden früh genug erkennt, könnten Sonnensegel eingesetzt werden, um die Flugbahn zu ändern. Eine andere Möglichkeit ist der Einschlag einer Sonde, wie ihn NASA und ESA planen. Albrecht unterstützt auch das Büro für Weltraumfragen der Vereinten Nationen mit Sitz in Wien. Abgesehen von der Suche nach Asteroiden und der Erforschung der idealen Abwehrtechnik ist die Menschheit nämlich rechtlich noch nicht so weit, die Geschosse abzufangen. Eine der Fragen, die von den Vereinten Nationen geklärt werden sollen, ist etwa: Wer darf entscheiden, ob ein Asteroid, der auf Russland zusteuert, abgelenkt wird und dafür Splitter auf anderen Gebieten der Erde einschlagen? „Es ist notwendig, dass wir uns jetzt schon mit solchen Fragen und der Entscheidungskette auseinandersetzen“, sagt Albrecht. „Wenn der Ernstfall eintreten sollte, muss man nur noch in die Schublade greifen und den entsprechenden Plan herausholen.“ (Matthias Christler)