SAAC. Vor 18 Jahren starteten die "snow& alpine awareness camps" als Vorreiter in Sachen Bewusstseinsbildung für alpine Gefahren mit zwei Terminen auf der Seegrube. In dieser Saison werden über 30 Termine in Tirol, Salzburg, Vorarlberg und Deutschland angeboten-auch Camps nur für Frauen. Aufbau: In den zweitägigen Basic-Camps (ab 14 Jahren) wird Theorie und Praxis geschult. Die vertiefenden Aufbaucamps SAACnd Step dauern zwischen drei und fünf Tagen. Kosten: Die Basic-Camps sind kostenlos, das Liftticket ist zu bezahlen. Die SAACnd Step kosten ab 275 Euro (ohne Übernachtung). Termine: Von den 14 Basic-Camps in Tirol sind 10 bereits ausgebucht; Restplätze werden noch vergeben. Bei SAACnd Step ist bislang nur der Termin an diesem Wochenende am Stubaier Gletscher voll belegt. Infos und Anmeldung: www.saac.at

risk'n'fun. Die Freeride-Camps des Alpenvereins unterteilen sich in vier Ausbildungsstufen. Aufbau: Level 1 (Traininigssession),5 Tage Ausbildung im pistennahen Gelände; Level 2 (Next Level),5 Tage im Gelände abseits der Skilifte; Level 3 (Backcountry Pro) 5 Tage Tourenwoche; Level 4 (Alpine Professionals), 7 Tage im hochalpinen teils vergletscherten Gelände. Ab 16 Jahren. Kosten: Die Preise für die Camps beginnen je nach Dauer und Skigebiet für Alpenvereinsmitglieder ab ca. 450 Euro. Für Jugendliche gibt es eine Förderung. Nicht-Mitglieder zahlen mehr. Ausrüstung, Übernachtung und Liftkarten sind inklusive. Termine: Das nächste Level1-Camp findet von 17. bis 21.12. in Sölden statt. Infos und Anmeldung: www.alpenverein.at/risk-fun

Snowhow. Die Snowhow-Camps richteten sich zu Beginn an Jugendliche, es gibt immer noch eigene Lawinenkurse für Schulen. Aufbau: Abgesehen von den Schulkursen wird Sicherheit im Gelände in den Tourenkursen (2 Tage) und Freeride-Kursen (1 oder 2 Tage) unterrichtet, ab 16 Jahren. Kosten: Die Tourenkurse kosten 125 Euro, inkl. Ausrüstung. Die Freeride-Kurse sind kostenlos, Lifttickets nicht inklusive. Termine: Die Kurse beginnen im Jänner. Infos und Anmeldung: snowhow.info

Freeridecamps. Profi-Freerider wie Flo Orley stehen hinter diesem Veranstalter. Aufbau: Angeboten werden zweitägige Junior Camps (zwischen 15 und 18 Jahren),Advanced Camps (Junior Camp Voraussetzung bzw. ab 18) und Line Camps (ab 18). Kosten: Bis auf die Line Camps (50 Euro) kostenlos. Lifttickets und Ausrüstung inklusive. Termine: Als Nächstes findet das Line Camp am 10./11.12. in Innsbruck statt. Infos und Anmeldung: www.freeridecamps.at

Safe On Snow. Die Wahl-Innsbruckerin Aline Bock organisiert Lawinencamps nur für Frauen (ab 14 Jahren).Für den Tirol-Termin morgen Samstag am Pitztaler Gletscher sind noch Restplätze verfügbar; Kosten 120 Euro. Infos und Anmeldung: www.safeonsnow.org

Vorträge Alpenverein. Seit dieser Saison bietet der Alpenverein den Vortrag "Lawine Update" an mehreren Orten an. Gestern fand der Termin in Hall statt, es folgen noch: 6.12.2016 Zell am Ziller, Neue Mittelschule, 19 Uhr; 11.1.2017, Reutte, VZ Breitenwang, 19 Uhr; 13.1.2017, Schwaz, Wirtschaftskammer, 19.30 Uhr.