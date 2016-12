Der Countdown läuft. Noch 20 Türchen. Die Zeiten, in denen dahinter nur Schokolade versteckt war, sind längst vorbei. Heute sind Adventkalender mit Bier, Star-Wars-Figuren, Speck oder gar schlüpfrigen Spielereien gefüllt. „Die gute Nachricht ist, dass solche Kalender den Zähnen nicht schaden. Allerdings haben sie auch keinen wirklichen Sinn“, sagt Arnulf Quad­t.

Als clevere Alternative entwickelte der deutsche Teilchenphysiker daher einen Adventkalender, der nicht nur kostenlos, sondern auch bildend ist. Unter www.physik-im-advent.de findet man täglich ein neues Experiment, das spielerisch Wissen vermittelt: „2013, als wir die ersten Versuche in kurze Online-Clips verpackt veröffentlichten, gab es etwa ein­e Bastelanleitung für einen Spektrografen. Der ließ sich ganz einfach aus einer alten CD und Karton herstellen.“

Kleine Bastelei, große Wirkung. Mit dem Gerät konnten die kleinen und großen Physiker zuhause die roten, grünen, gelben und blauen Farbbereiche des Sonnenlichts erkennen, das sich auf der CD spiegelte. Damit nicht genug: Künstliche Lichtquellen verfügen nicht über das gesamte Farbspektrum. Je nachdem, ob Neonröhre, Glüh­lampe oder LED – mal fehlt Gelb, mal Blau, mal andere Farben. „Die Hobby-Wissenschafter begnügten sich also nicht damit, das Sonnenlicht zu analysieren, sondern flitzten von Lampe zu Lampe durchs ganze Haus“, erinnert sich der ehemalige CERN-Mitarbeiter, in dessen Freundeskreis vor allem Kinder und Jugendliche an den Experimenten tüftelten. Quantenmechanik im Wohnzimmer. Was wollen engagierte Eltern mehr für ihre Kleinen?

Doch nicht zu früh gefreut. Es gab im Advent 2015 auch Experimente, die Toleranz der Eltern erforderten: „Etwa das Rätsel, in wie viele Teile ein Spaghetti, den man zwischen zwei Fingern einquetscht, zerbricht. So manche Mama hat mir daraufhin erzählt, dass die Küche nach der Testreihe chaotisch aussah.“ Die Einzelteile jeder Nudel hatten die kleinen Forscher aber akribisch gesammelt und gezählt. Apropo­s: Die Lösung lautet drei Teile.

Viele Experimente seien so schwierig, dass sie auch Erwachsene zum Forschen anregen. Ein Beispiel: Wenn man Eiswürfel in Wasser taucht, kühlt das Gemisch auf null Grad ab. So weit, so klar. Was passiert aber, wenn man Salz hineinmischt? „Sie kennen dieses Prinzip von der Straße – da verhindert Salz, dass die Fahrbahn vereist. Hier sorgt es dafür, dass das Wasser auf minus 20 Grad abkühlt. Woran das liegt, erfährt man wie bei jeder anderen Frage im zugehörigen Online-Lösungsvideo.“

Dieser Wissensvorsprung hilft den heurigen Teilnehmern von „PiA“ – Physik im Advent – allerdings nicht weiter. Es gilt nämlich jeden Tag bis Weihnachten neue Experimente nachzubasteln und zugehörige Fragen zu beantworten. Die Teilnehmer werden in drei Bereiche unterteilt: Einzelperson, Schulklasse und ganze Schule. „Man kann sich übrigens immer noch anmelden. Wer das heute tut, hat sogar noch gute Chancen, den Hauptpreis zu gewinnen“, schildert der Professor für Experimentalphysik der Universität Göttingen.

Was die Preise angeht, ließen sich die kreativen Köpfe hinter „PiA“ – die Universität Göttingen und die Deutsche Physikalische Gesellschaft – nicht lumpen: „2015 erhielten die Klügsten der 23.400 angemeldeten Teilnehmer iPods, Experimentierkästen und Ausflüge in Museen.“ Der Hauptgewinner durfte sogar nach Amerika reisen, um den deutschen Basketball-Star Dirk Nowitzki zu treffen. Warum bitte verschenkt man für die Teilnahme an einem Physikbewerb gerade den Besuch bei einem Sportler?

„Das ist naheliegend“, weiß Quadt. Nowitzki sei nämlich nur dank Physik erfolgreich. Holger Geschwindner, der frühere Trainer des Profi-Basketballers, war nicht nur Kapitän des deutschen Olympia-Basketballteams, sondern studierte auch Mathematik und Physik. Er berechnete den optimalen Winkel, Tempo, Haltung des Arms, Drehung, Luftreibung und Co., um möglichst zu garantieren, dass der Ball im Korb landet. Physik lautet das Zauberwort. (Judith Sam)