Michael Landau ist um direkte Worte selten verlegen. Auch den eigenen Arbeitgeber nimmt der Präsident der Caritas Österreich ins Gebet, und das durchaus im Wortsinne. Die Kirche habe zu lange auf Fragen geantwortet, die ihr niemand gestellt hat, und sei auf andere Fragen Antworten schuldig geblieben, befindet der 56-jährige Wiener. Seinen Weckruf, bei der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten nicht einfach zuzusehen, hat Landau als Buch veröffentlicht. Im Vorfeld der Präsentation in Innsbruck ist dieses Interview entstanden.

Herr Landau, hat es kritische Reaktionen von hohen Kirchenkreisen auf Ihr Buch „Solidarität“ gegeben? Michael Landau: Nein, überhaupt nicht. Warum meinen Sie das?

Sie lehnen sich weit hinaus in Ihrer Kritik am Umgang der Kirche und der Bischöfe mit der Flüchtlingskrise im Herbst 2015: Die Kirche habe hier nicht schnell genug reagiert, um den Ankommenden Obdach zu gewähren. Landau: Es hat damals eine Weile gedauert, im Staat und in den Kirchen, bis gesagt wurde: „Jetzt sind wir gemeinsam gefordert.“ Die Zivilgesellschaft war deutlich schneller. Inzwischen leisten aber viele Pfarren und Klöster großartige Arbeit für Menschen auf der Flucht. Ich bin Kardinal Schönborn dankbar, der am Stephansplatz in Wien Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat.

Pointiert schreiben Sie, dass „Unrecht nicht mit Weihrauch beduftet gehört, sondern als das benannt, was es ist: als Ärgernis“. Verschließt sich die Kirche wahren Problemen?

Landau: Leopold Ungar, der frühere Leiter der Caritas, hat einmal gesagt: „Christus hat die Kirche nicht zum Ja-Sagen gestiftet, sondern als Zeichen des Widerspruchs.“ Ich habe mich in Anlehnung daran oft gefragt, ob wir als Kirche Antworten auf Fragen gegeben haben, die uns niemand mehr gestellt hat, anstatt Fragen zu beantworten, die uns heute gestellt werden. Papst Franziskus hat hier dankbarerweise eine Blickumkehr vorgenommen. Er sagt, die Kirche wird krank, wenn sie nur um sich kreist; sie gehört hinaus zu den Menschen, sie hat an der Seite der Armen zu stehen, auch auf das Risiko hin, sich Beulen zu holen und sich die Hände schmutzig zu machen. Das ist genau mein Zugang. Glaube und Leben gehören zusammen.

Die Kirche war zu lange mit sich selbst beschäftigt?

Landau: Diskutiert die Kirche zu viel über ihre Strukturen, wird sie unfruchtbar. Es kommt auf das konkrete Tun an. Dienst an den Armen bringt mehr Leben in eine Gemeinde als manch kluger Vortrag oder manch pastoraltheologisches Seminar.

Armutsbekämpfung ist Ihr Hauptanliegen. Wo ist der Hebel anzusetzen?

Landau: In Österreich sind 1,2 Millionen Menschen arm oder armutsgefährdet. Auch die Mittelschicht ist heute leichter in Gefahr, in Armut abzurutschen, sobald ein massiver Einschnitt im Leben erfolgt wie Krankheit, Trennung oder Arbeitslosigkeit. Die Kosten für eine warme Wohnung stellen schnell eine Herausforderung dar. Wir müssen uns als Gesellschaft solidarisch mit diesen Menschen zeigen. Wir tragen Verantwortung für uns selbst, aber auch für Menschen in Not. Der Einsatz für diese ist auch ein Gewinn für das eigene Leben.

Sie verteidigen den Sozialstaat. Ohne ihn wäre die Zahl der armutsgefährdeten Menschen doppelt so groß. Ausgaben für soziale Leistungen werden von vielen aber kritisch gesehen.

Landau: Unsere guten Werkzeuge müssen wir weiterentwickeln, wir dürfen nicht zulassen, dass sie diffamiert werden. Die Mindestsicherung ist ein gutes Beispiel dafür. Um sie gibt es viele Mythen. Man kann es sich keineswegs aussuchen, ob man Mindestsicherung bezieht oder ob man arbeiten geht. Und der Bezug von Mindestsicherung ist schon heute an strenge Bedingungen geknüpft. Viele erhalten nur eine Zuzahlung aus der Mindestsicherung, weil sie von ihrem Erwerbseinkommen gar nicht leben könnten. Wer möchte, dass weniger Menschen auf die Mindestsicherung angewiesen sind, muss die Rekordarbeitslosigkeit bekämpfen und nicht die von Armut betroffenen Menschen.

An einer österreichweiten Regelung für die Mindestsicherung ist Österreichs Politik bisher gescheitert.

Landau: Ich hoffe weiter, dass es gelingt, so etwas wie eine breite Koalition des sozialen Friedens zu schmieden. Menschenwürde ist überall gleich, egal, in welchem Bundesland. Ich würde mir hier mehr Transparenz und Fakten wünschen. Heute wird viel auf Basis von Mutmaßungen diskutiert.

Armut und Bettelei sind in Städten wie Innsbruck offen sichtbar. Die Zahl der Betroffenen scheint zu wachsen. Was kann man da mit einer Spende von ein paar Euro ausrichten? Landau: Ich habe kein Verständnis für aggressives Betteln oder Betteln mit Kindern. Es muss Menschen aber erlaubt sein, um Hilfe zu bitten, auch im öffentlichen Raum. Betteln ist ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft, weil es auf vorhandene Not hinweist. Auch ich gebe nicht jedes Mal etwas, doch es ist gut, sich die Sensibilität für die Notlagen anderer zu bewahren. Die sozialen Probleme der Ostslowakei oder Rumäniens lassen sich zwar nicht in Innsbruck oder Wien lösen, aber sie gehen auch uns etwas an.

„Wer Österreich liebt, spaltet es nicht“, heißt es in Ihrem Buch. „Wer unsere Heimat liebt, spaltet sie nicht“, stand auf Plakaten von Präsidentschaftskandidat Van der Bellen. Wer hat hier von wem abgeschrieben?

Landau: Dieses Motto gibt es bei der Caritas schon lange. Es freut mich, wenn viele unsere Gedanken aufgreifen. Gemeinsam können wir mehr erreichen. Solidarität bedeutet für mich, dass möglichst alle mitgenommen werden und einen Geschmack von gelungener Zukunft erfahren. Keiner soll ausgegrenzt werden.

Das Gespräch führte Markus Schramek