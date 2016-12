Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Der beste Freund eines Fußballers ist der Ball, auch wenn manch ein Akteur auf dem grünen Rasen manchmal eher so wirkt, als stünde er auf Kriegsfuß mit dem runden Leder.

Beim Osttiroler Harald Moser wird die Liebe zum Ball hingegen voll und ganz erwidert. Nach fünf Jahren als so genannter Soccer-Artist lässt der 27-Jährige den Ball locker vom Fuß in den Nacken springen, fängt ihn dort auf, lässt ihn wieder nach vorne rollen, springt in den Handstand, um das runde Ding zwischen den hochgereckten Füßen einzufangen.

Spätestens jetzt hätten sich die meisten gewöhnlichen Fußballer wohl etwas gebrochen oder verrenkt. Verletzungen bleiben aber auch bei Moser nicht aus. „Einmal habe ich zu viel trainiert. Nach fünf Stunden hatte ich dann Schmerzen im Fuß“, berichtet er von Trainingsübereifer.

Mosers Spielgerät ist ein alter Wasserball. Eine Woche ohne diese „Wuchtel“, deren Gummibeschichtung fast an seinem Körper zu kleben scheint, kann er sich nicht wirklich vorstellen. „Wenn ich länger nicht spiele, zum Beispiel weil ich krank bin, dann kribbelt es und ich merke, dass die Bewegung fehlt.“

Wieso wird aus einem aktiven Vereinskicker ein Soccer-Artist? Bei Moser war es die Ausbildung zum Lehrer für Sport und Englisch. Er wechselte vom heimatlichen Anras nach Innsbruck und musste den angestammten Fußballverein verlassen. Da beschloss er, alleine etwas für sich mit dem Ball zu machen. „Ich habe Freestyle-Football in meinem Auslandssemester in Norwegen kennen gelernt.“ 2012 versuchte er sich erstmals selbst in dieser Ballkunst – und blieb dabei.

Nach einigen Wochen gelang der erste Trick – der „Around the World“, übersetzt etwa „Um die Welt“. Dazu muss der Ball zunächst auf dem Rist balanciert werden. Dann wird der Fuß so schnell einmal um den Ball bewegt, dass dieser wieder auf dem Fuß aufliegt, noch bevor er den Boden berührt.

„Es ist pure Freiheit. Kein Trainer, der einem sagt, was man machen soll. Niemand anderes, von dem man abhängig ist“, gerät Moser ins Schwärmen. Im Unterschied zu den vielen anderen, die mit der Ball-Trickserei beginnen und diese wieder aufgeben, ist der 27-Jährige weiter fast täglich am Üben. Geduld ist eine der wichtigsten Eigenschaften für sein Hobby.

Auch zu anderen Soccer-Artists gibt es Kontakt. Letzten Sommer reiste eine befreundete Gruppe mitsamt Rucksack und Spielgerät drei Wochen durch Tansania. „Wir wollten dort Kultur und Leute kennen lernen. Ohne Fußball ging es aber nicht“, schmunzelt der Lehrer.

Die Menschen in einem kleinen Dorf in Tansania zeigten sich begeistert von den fünf Neuankömmlingen, die dort auf der Straße mit dem Ball bis dahin nicht gesehen­e Einlagen zeigten. „Sie sind stehen geblieben und haben geklatscht.“ Am nächsten Tag fand sich Moser inmitten einer Hochzeitszeremonie wieder und sollte plötzlich zur Feier des Tages seine Tricks in der Kirche vorführen. Und das tat er dann auch: „Das war spektakulär.“

Mosers Tricks kann man auf seinem YouTube-Kanal bewundern. Auch seine Schüler der Neuen Mittelschule Schwaz sind unter den Fans. „Volle cool, Lehrer“, heißt es da, wenn wieder ein neuer Trick online geht. Oder ein Smartphone wird ihm mit den Worten „Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich habe den ,Around the World‘ geschafft“ zum Beweis unter die Nase gehalten.

Versuchen sich seine Schüler im Turnunterricht auch im Freestyle-Fußball? „Mit einer ganzen Klasse geht das nicht so gut“, sagt Moser. Die Schüler spielen lieber wieder „richtigen Fußball“.

Mit zehn Jahren träumte Harald Moser noch von der Karriere als Profifußballer. „Ich hab’ dann gemerkt, dass es nicht reicht. Mittlerweile bin ich froh, dass ich Lehrer und Soccer-Artist bin – denn mir macht beides Spaß.“

Harald Mosers Videos findet man auf seinem You­Tube-Kanal: www.youtube.com/user/The0Harry0.