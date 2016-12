Von Alexander Paschinger

Pitztal – „Dafür haben wir uns fünf Jahre den A… aufgerissen – das freut uns gewaltig“, strahlt Gerhard Gstettner, Geschäftsführer des TVB Pitztal. Denn gleich beim ersten „Trail Running Award Österreichs“ holte sich die Ferienregion „die zwei wichtigsten Kategorien“, so Gstettner. Erstens darf das Pitztal mit dem „Pitz Alpine Glacier Trail“ die beste Veranstaltung Österreichs die ihre nennen und zweitens gilt man seit der vergangenen Woche überhaupt als „Beste Trail Running Region“ im gesamten Bundesgebiet.

„Dieser Award ist für das Pitztal eine Sensation, haben wir doch vor allem im Bereich der Events den Transalpine-Run und den Großglockner Ultra-Trail hinter uns gelassen“, schwärmt Gstettner. Vergeben wurden die Auszeichnungen übrigens vom Magazin Trailrunning Szene. „Das Pitztal hat gezeigt, wie eine Veranstaltung sein muss. Angefangen von der Beschilderung und dem Sicherheitskonzept auf der Strecke bis hin zur Ausstattung an den Labestationen – alles, was das Trail-Läufer-Herz begehrt“, erklärte Kathi Schichtl vom Salomon Trail Running Team bei der Verleihung. Dieser Gletscherlauf im August brachte 549 Läufer aus 28 Nationen sowie 80 Kinder an den Start. Und 200.000 Euro an Wertschöpfung blieben im Pitztal, so Gstettner. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Teilnehmerzahl „mehr als verdoppelt“, hieß es schon bei der Jahreshauptversammlung des TVB. Der Plafond dürfte bei 1200 Teilnehmern liegen.

Das „vielfältige Angebot“ war ausschlaggebend, dass das Pitztal auch als beste Trailrun-Region aus der ersten Prämierung hervorging. Zum einen steht da ein Netz von acht verschiedenen Laufstrecken, die sich über 120 Kilometer durch das Tal ziehen, zum anderen gibt es einen eigenen Trailrun-Shop, spezielles Kartenmaterial, Streckenbeschilderung und sogar Trailrun-Camps.

Man habe sich in der Szene nicht nur einen Namen durch die Angebote gemacht, sondern auch innerhalb der Trailrunner-Gemeinschaft die wichtigen Netze geknüpft, betont Gstettner. Hier will der TVB-Geschäftsführer auch weiterarbeiten: „Denn die Trailrunner sind auch dem Skitourengehen nicht abgeneigt.“ Bis nächsten November soll auch hier ein eigenes Event im Pitztal entstehen.