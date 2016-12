Von Markus Schramek

Innsbruck — Spätestens ab Ende November brennt beim Klatsch am Arbeitsplatz eine Frage unter den Nägeln: „Gehst du hin?" Gemeint ist aber nicht der wiederholte Versuch, ein Staatsoberhaupt zu wählen. Ein nicht ganz so wichtiges Ereignis wirft fast noch größere Schatten voraus: die nahende Weihnachtsfeier. Soll man sich in den Anzug bzw. ins (zu) kleine Schwarze zwängen oder durch Abwesenheit glänzen? Vielleicht bewusst mit dem eigenen Auto hinsteuern, um nur ja nicht zu tief ins Glas zu schauen? Im Vorjahr hat man, ziemlich illuminiert, dem strengen Vorgesetzten ganz spontan das Du angeboten und damit beim Gegenüber nur eines ausgelöst: peinlich berührtes Schweigen.

Es stimmt schon: Die Weihnachtsfeier erinnert stark an den nervösen ersten Schulball. Fettnäpfe müssen umkurvt werden. Schließlich soll nicht noch Wochen später darüber gewitzelt werden, wie heftig „der Mair" im Schatten des Firmenchristbaums entgleist ist. Herbei also eine Checkliste für das geglückte Fest mit Chef und Kollegen.

1. (Over)dressed. In der Jogginghose sollte man eher nicht an der Seite des Vorstandsvorsitzenden dinieren wollen. „Angemessen" lautet das Zauberwort für das textile Obendrüber bei einer Weihnachtsfeier: nicht zu viel (Smoking ist etwas für den Opernball) und nicht zu wenig (Röcke sollten mehr sein als bloß ein Lendenschurz). „Hilfreich ist es, wenn die Firmenleitung einen Dresscode wie ,leger' oder ,festlich' vorgibt", meint Ferry Polai. Der 73-jährige Tanzschulbesitzer ist ein Experte in Sachen Etikette. Er macht junge Menschen nicht nur in Walzer und Foxtrott firm, sondern schult auch deren gutes Benehmen in speziellen Kursen.

2. Eine Gefahr namens Alkohol. Trocken ist vielleicht der kredenzte Wein. Die meisten Weihnachtsfeiern sind das beileibe nicht. Der Chef hat die Spendierhosen an, man konsumiert Getränke gratis auf hohem Niveau. Da ist Zurückhaltung angesagt. Denn Alkohol lockert bekanntlich die Zunge. Plötzlich will man dem Kollegen so richtig die Meinung sagen, auch wenn diese eher gelallt denn verständlich herüberkommt. Herr Polais Rat daher: „Hände weg vom Alkohol, vor allem, wenn man weiß, dass man ihn nicht verträgt oder aggressiv wird."

3. Ein Flirt braucht zwei Ja-Sager. Die Ansprache des Firmenoberhaupts ist zweifellos ein Highlight; die wahre Sensation ist jedoch die Arbeitskollegin: ein echter Hingucker, wie es unsere bundesdeutschen Freunde ausdrücken würden. Aber aufgepasst, werte Herren! Hier folgt etwas für das Memo-Buch: „Zum Flirten gehören zwei, die dazu Ja sagen", ruft Monika Groser in Erinnerung. Sie ist Gleichbehandlungsanwältin in Innsbruck. Ihr unmissverständlicher Nachsatz: „Wenn die Kollegin zu erkennen gibt, dass sie ihre Ruhe haben will, dann ist das zu respektieren." Doch, man weiß es schon: Nicht jeder Kerl lässt sich so einfach abwimmeln. Und damit sind wir beim nächsten sehr unerfreulichen Punkt. Schluss mit lustig.

4. Anzügliche Belästigung im Anzug. Alkohol, Musik, gedämpftes Licht, herausgeputzte Damen und Herren, die sich vom beruflichen Alltag kennen: Das kann eine explosive Mischung sein. „Auffallend viele sexuelle Übergriffe ereignen sich bei Firmenfeiern, weil die Grenze zwischen beruflich und privat verschwimmt", warnt Groser. Manch ein Mann (fast immer sind sie es) verliert gegenüber den Damen jede Hemmung. „Anspielungen auf körperliche Merkmale wie das viel zitierte ,Holz vor der Hütte' machen eine Frau zum Objekt und verletzen ihre Würde", macht Groser deutlich. Sie ermutigt die Frauen, entschieden dagegen aufzutreten. Einfach ist das nicht immer, vor allem dann, wenn sich der Chef selber zu eindeutigen Avancen versteigt. Hoffentlich wirkt das Gesetz abschreckend: Es ahndet sexuelle Belästigung mit Geldstrafen ab 1000 Euro und arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis zur Entlassung.

5. Nicht zusehen, sondern handeln. Ist ein Kollege so „voll", dass er andere Gäste anpöbelt, rät Tanzlehrer Polai dazu, ihn sich zur Brust zu nehmen: „Jemand, auf den er hört, sollte ihn zur Vernunft bringen oder notfalls in ein Taxi setzen. Angetrunkene können ein Fest ruinieren." Rechtlich ist der Vorgesetzte verpflichtet, Abhilfe zu schaffen, wenn ein Mitarbeiter belästigt wird. „Sonst kann er gleich haftbar sein, wie wenn er selbst der Belästiger wäre", weiß Juristin Groser.

6. Der richtige Zeitpunkt. Doch kehren wir zum unbeschwerten Feiern zurück. Auch dieses muss einmal ein Ende haben. Gesellschaftsprofi Polai sieht den richtigen Zeitpunkt dafür „sicher vor Mitternacht". Damit könne auch der Alkoholfluss gestoppt werden, bevor die vorweihnachtliche Sause aus dem Ruder gerät. Wer will, kann ja privat weiterfeiern.

7. Ab ins Taxi. Der folgende Fingerzeig wird leider viel zu selten beherzigt. Nach der Weihnachtsfeier sollte man seine müden, meist nicht mehr ganz nüchternen Knochen nur auf eine Weise heimwärts bewegen: mit dem Taxi. Ferry Polai sieht beim finalen Abgang auch die Chefitäten in der Pflicht. „Sie sollten beim Verabschieden auf ihre Mitarbeiter einwirken, die Autos stehenzulassen."

8. Postscriptum. Für manche mögen diese gut gemeinten Tipps zu spät kommen, weil die Firmenfestivität heuer schon gelaufen ist. Vielleicht lohnt es sich aber, diesen Artikel für nächstes Jahr aufzubewahren. Weihnachtsfeiern ähneln einander ja sehr. Alle Jahre wieder.