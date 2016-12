Der Aufbruch in ein neues Lebensjahrzehnt hat auch oft mit Bilanzziehen zu tun. Wir haben bei sieben Tirolern, die heuer einen Runden gefeiert haben, genauer nachgefragt.

Henriette Kathrein, 20 Jahre, Innsbruck

Mit 20 Jahren gibt es im Leben von Henriette Kathrein einiges Neues: die erste Fahrstunde, der Beginn des Medizinstudiums. Gefeiert wurde der 20er trotzdem nicht groß – ein Abendessen mit Freunden und eine kleine Familienfeier.

„Der 18. Geburtstag war etwas Besonderes. Der 20. nicht so, auch wenn man sich schon ein Stück weit erwachsener fühlt“, sinniert sie über das Leben und spricht von der Matura als großen Schritt. „Weil man das erste Mal etwas Fixes in der Hand hält.“ Letzthin hätte sie, nach ihrem Alter gefragt, beinahe noch 19 gesagt. So ganz realisiert hat sie den 2er in ihrem Alter offensichtlich noch nicht. „Früher habe ich gedacht, mit 20 ist man schon ganz schön alt. Aber das ist eigentlich nicht so, die Sicht auf das Alter verschiebt sich.“

Mit 20, körperlich und geistig fit, mit so vielen Möglichkeiten und gerade erst am Anfang von vielen Dingen, ist es nicht verwunderlich, dass das Alter noch kein großes Thema ist. „Man merkt aber an den Geschwistern von Freunden, wenn die dann auf einmal zur Schule gehen, wie viel Zeit vergangen ist.“

Und was ist aus der Sicht einer 20-Jährigen alt? „Also für mich ist man das mit 40 noch nicht, sondern erst so ab 70. Da bekommt man dann schon Respekt, wenn man sieht, wie lange ältere Menschen ihr Leben schon meistern.“

In den Plänen für die nächsten zehn Jahre mischen sich bei Henriette derzeit feste Absichten mit noch relativ offenen Träumen und Zielen. „Mit 30 würde ich schon gerne verheiratet sein. Mit Kindern wird es während der Ausbildung aber schwierig“, blickt sie mit viel Realismus in die Zukunft. Fünf Jahre dauert allein das reine Medizinstudium, dann folgt ein klinisch praktisches Jahr, an das in Henriettes Fall eine Facharzt-Ausbildung anschließen soll. „In zehn Jahren bin ich sicher noch in Ausbildung. Auf was ich mich spezialisiere, weiß ich aber noch nicht“, sagt die 20-Jährige, die bei ihren Eltern in Innsbruck wohnt.

Ob der 30er groß gefeiert wird? „Vielleicht. Das kommt auch auf die Umstände an, ob man gesund ist, ob man eine private Krise hat oder nicht, ob es einem sonst gut geht. Wenn man sich freut, wieso nicht?“ Bis dahin ist der Führerschein jedenfalls längst in der Tasche. (Philipp Schwartze)

Hanspeter Sailer, 60 Jahre, Innsbruck

Viel Erfahrung, ein E-Bike und gutes Essen, so lässt es sich für Hanspeter Sailer, den die meisten als „Knox“ kennen, mit 60 Jahren noch gut leben. Oder vielleicht besser denn je. Der Versicherungsmanager sitzt entspannt im Besprechungsraum seines Unternehmens in Rum und überlegt, was sich für ihn seit seinem letzten runden Geburtstag vor zehn Jahren verändert hat. „Ich arbeite weniger und den Freitag nehme ich mir, wenn es geht, frei“, sagt er und strahlt eine gesunde Gelassenheit aus.

In 60 Jahren hat er einen Erfahrungsschatz angehäuft und diesen geistigen Reichtum lebt er doppelt aus. Einerseits hilft es ihm beruflich in einem Alter, in dem andere in Pension gehen (müssen): „Ich denke, man kann im Alter kreativer, ehrgeiziger und sogar mutiger als in jungen Jahren sein“, meint er selbstbewusst. Andererseits habe er gelernt, dass er Verantwortung abgeben und sich mehr Zeit für sich gönnen könne. Das gibt ihm Zeit für Rad-Ausflüge und Golf-Runden: „Mit 60 bin ich sportlicher als früher. Ich habe erkannt, dass ich das vernachlässigt habe.“

In der Freizeit frönt er auch seiner zweiten Leidenschaft, die ähnlich wie der Sport erst in den vergangenen Jahren in ihm gewachsen ist: dem Kochen. Gerade hat er ein brasilianisches Huhn gezaubert. Tochter Sophia, die im Unternehmen des Vaters arbeitet und für einen Schwatz dazustößt, lobt Knox’ Künste in der Küche. Vor allem sein Zitronenschnitzel wolle keiner verpassen: „Das sind kleine Kalbsschnitzel, die ich mit Zitrone aromatisiere und dazu gibt es eine leichte Rahmsauce.“

An seinem Geburtstag am 19. Mai hat er allerdings nicht groß aufgekocht, er feierte lieber im kleinen Rahmen. 50 Freunde und Wegbegleiter waren trotzdem mit dabei – in Buchform. Freunde trugen Fotos dazu bei oder kleine Geschichten, einer hat ihm sogar ein personalisiertes Kreuzworträtsel entworfen. „Das ist, als hätte jemand die Memoiren für mich geschrieben“, sieht man Knox die Freude darüber an.

Dass er sein Leben mit 60 Jahren genießen kann, liegt aber auch an seiner gesunden Einstellung: „Ich habe eine Balance gefunden zwischen meiner Arbeit, meiner Familie und der Zeit für mich.“ Und einen Vorsatz, der ihm in den kommenden Jahren hilft, die Balance zu halten, hat er bereits gefasst. Obwohl er schon sehr technikaffin sei, will er bei seinem nächsten Handy keine Arbeitsmails mehr empfangen können. „Das ist wie mit den Vanillekipferln: Wenn du Zugriff darauf hast, kannst du die Finger nicht davon lassen.“ (Matthias Christler)

Maria Sandhofer, 30 Jahre, Mayrhofen

Der Schalk blitzt Maria Sandhofer aus den Augen, ihr Gesicht strahlt. „Mein 30er war wie ein Festival mit meinen besten Freunden, die ich schon aus der Schulzeit kenne. Wir haben bei meinen ,Schwiegereltern’ auf der Terrasse gegrillt.“ Doch eigentlich wollte die Krankenschwester aus dem Zillertal gar nicht feiern. „Das Alter macht mir nichts aus, ich steh aber nicht so gern im Mittelpunkt“, erzählt sie bei einem verspäteten Stück Geburtstagskuchen. Ihre Freundin Romana habe sie dann aber mit dem Spruch „Wer sein Leben liebt, der feiert“, überzeugt. Ein schlagendes Argument, denn die Lebensfreude merkt man der Mayrhofnerin an.

In den Genuss werden nächstes Jahr mit Sicherheit auch die Iren kommen. Denn da will sie ihren Traum angehen, den sie sich bis jetzt aufgespart hat. „Ich will noch einmal weg. Dank meines Teams im Krankenhaus ist es jetzt möglich, dass ich eine Auszeit machen und ein paar Monate nach Irland gehen kann. Ich freue mich auf eine andere Sprache und darauf, meinen Blickwinkel zu erweitern.“ Ihr Freund Alex, mit dem sie seit fünf Jahren zusammen ist, stehe voll hinter dem Vorhaben. Mit der Familienplanung hätte sie es sowieso nicht so eilig. „Als ich 20 war, dachte ich, mit 30 müsste ich alles schon erlebt haben. Heute ist das alles nicht mehr so. In meinem Freundeskreis ist alles noch so wie damals. Wir gehen nach wie vor aus, nur halt nicht mehr in dem Ausmaß“, räumt sie ein.

Nach der langen Ausbildungszeit sei es aber ganz klar, dass man erst einmal Erfahrungen sammeln will. Wenn es um das Älterwerden geht, eifert Sandhofer ihrer Oma nach. „Meine Oma ist mein Vorbild. Sie hat viele Schicksalschläge erlebt und ist trotzdem immer positiv geblieben.“ (Theresa Mair)

Christine Coser, 40 Jahre, Oberperfuss

Ach, der 40er, das ist doch nur eine Zahl“, wiegelt Christine Coser ab. In eine Krise ist die Oberperferin jedenfalls nicht gestürzt, als sich am 19. März der Dreier aus ihrem Leben verabschiedet hat. Ganz im Gegenteil: Es war ein guter Grund, einmal wieder richtig Party zu machen. Auf einer Hütte in Sellrain hat es die zweifache Mama drei Tage lang krachen lassen. „Wir haben von Freitag bis Sonntag mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen gefeiert.“

Noch einmal 20 zu sein, wäre aber nichts für die Angestellte, die in Innsbruck arbeitet. „Ich finde das Alter genial“, sagt sie. Man wird genügsamer, nimmt nicht alles so ernst, steigert sich nicht wegen Kleinigkeiten rein. Und manchmal, da fühle sie sich sowieso noch wie 20. Nämlich dann, wenn sie mit ihren Kindern am Spielplatz tobt. Nach dem Ausgehen hingegen steige das gefühlte Alter aber auf 70. „Da braucht man zwei Tage, bis man sich wieder erholt – ohne dabei etwas getrunken zu haben“, lacht die 40-jährige Frohnatur. Haut und Haare hätten sich mit der Zeit schon verändert, gibt sie zu. Aber dafür hat man mit einem gewissen Alter die Möglichkeit, in bessere Produkte zu investieren. „Cremen tut doch jeder“, nimmt es Coser gelassen.

Die Angestellte hatte das Glück, alles erleben zu dürfen, was sie wollte. Sie hat zwei Kinder mit sieben und 13 Jahren, seit 13 Jahren ist Coser glücklich verheiratet. „Nur ein bisserl mehr Urlaub, das hätte schon sein können.“ Aber dafür ist es nicht zu spät: „Mein Mann und ich können noch einmal durchstarten, denn die Kinder sind aus dem Gröbsten raus und schlafen auch gerne bei der Oma.“ Ein Vorteil, wenn man früh mit der Familienplanung anfängt. Hätte sie keine Kinder, würde sie vermutlich weniger gelassen über den 40er denken. „Frauen verspüren sicher eine gewisse Torschlusspanik, wenn sie mit 40 noch keine Kinder haben.“ (Nicole Strozzi)

Claudia Leiter, 50 Jahre, Mils

Es war ein Kracher.“ „Die Nacht war viel zu schnell um.“ „Hätte man nicht den Stecker der Anlage herausgezogen, hätte ich noch weitergetanzt.“ Wenn man Claudia Leiter von ihrer Geburtstagsparty am 6. Februar reden hört, würde man nie vermuten, dass die Milserin ihre Geburtstage eigentlich nicht so gern feiert. „Die sind immer ein wenig untergegangen“, erzählt sie – und vermutlich war es ihr auch recht so. Nachdem sie aber schon ihren 40er mit Familie, Freunden und Bekannten eine Woche lang gefeiert hatte, fasste Leiter zu ihrem 50er ins Auge, endlich einmal Nägel mit Köpfen zu machen.

Und weil der 6. Februar heuer auf den Faschingssamstag fiel, stand der Entschluss bald endgültig fest, zu ihrem Runden zu einer großen Party einzuladen: mit 80 Freunden und Verwandten. Mit einem bunten Buffet, das die Milserin mit Unterstützung von Freunden und Familie vorbereitete. Und mit ihrer Lieblingsmusik, die sie stundenlang zusammengestellt hatte.

Bei der Feier wurde dann viel gelacht und getanzt, auch Tränen der Rührung flossen, weil die Freunde so nette Einlagen und liebevolle Geschenke machten. Und so tat der Geburtstag, der zunächst ein wenig schmerzte, am Ende der Nacht gar nicht mehr weh: „Man fühlt sich nämlich nicht so alt, auch wenn der Spiegel einem sagt, dass es so ist“, lacht Leiter. Im Rahmen einer kleinen Rede sprach sie bei ihrer Party zwar von einem „Fest in der Lebensmitte, nach dem Motto von Jopie Heesters Lied ,Ich werde 100 Jahre alt’“. Doch weil das vielleicht doch nicht der Fall sein könnte, will Leiter diesen Geburtstag noch einmal anders verstanden wissen: „Man sollte jeden Tag genießen, bewusster leben und in der hektischen Zeit die Freundschaften mehr pflegen und sich nicht so stressen.“

Dem Ehemann und den zwei Kindern, die bereits studieren, wird das nur recht sein. Womit sich noch eine Frage aufdrängt: Haben sie mit ihrer Ehefrau und Mama, die bei der Geburstagsfeier bis halb acht Uhr früh gefeiert und getanzt hat, mithalten können? (Irene Rapp)

Pia & Anton Schöpf, beide 70, Innsbruck

Wenn das Ehepaar Schöpf aus seinem Leben erzählt, könnte einen glatt der Neid packen (nicht, dass man über derlei Gefühle verfügte). Das rüstige Duo wirkt glücklich und zufrieden. Die Gesundheit meint es gut mit den beiden. Die Woche ist gefüllt mit Aktivitäten. Viel Bewegung steht dabei im Vordergrund. Und so ganz nebenbei, geradezu „emotionslos“, wie Anton das beschreibt, sind die Schöpfs heuer 70 geworden.

Beide sind Jahrgang 1946. Und im Gleichklang haben sie auch den Großteil ihres bisherigen Lebens miteinander verbracht. 46 Ehejahre, zwei Söhne und drei Enkel – die Zwischenbilanz der Schöpfs kann sich sehen lassen, als wir uns bei Kaffee und (nachträglicher) Geburtstags- torte in ihrer Innsbrucker Stadtwohnung unterhalten. Beständigkeit auch hier: Seit 40 Jahren bewohnt Familie Schöpf dieselben vier Wände. „Seit zehn Jahren genießen wir gemeinsam unser Pensiönchen“, sagt Pia, eine temperamentvolle, resolute Dame. Ihre italienischen Wurzeln (Pia ist zweisprachig in Innsbruck aufgewachsen) kommen immer wieder durch.

Zusammen mit dem geliebten Partner alt werden: Wie kann das gelingen? Keine große Sache für Anton, den Meister der Untertreibung: „Man darf nicht aufeinanderpicken, muss sich Freiräume lassen.“ So ist Pias Damenrunde immer mittwochs ein Fixpunkt. Anton geht an diesem Tag seine eigenen Wege und des Öfteren auch in die Luft. Aber nicht, weil er sich ärgern würde. Nein, der frühere Büromaschinenmechaniker ist fasziniert von der Fliegerei. Er und seine Vereinskollegen von den „Freunden des Flughafens Innsbruck“ besteigen regelmäßig am Airport Kranebitten eine Maschine, um sich andernorts in Sachen Flugzeuge weiterzubilden. Ein Besuch im Airbuswerk in Toulouse ist Anton besonders gut in Erinnerung geblieben.

Auch Humor fördert die Langlebigkeit einer Beziehung. Gefragt, ob Anton im Haushalt eine Hilfe sei, lächelt Pia breit bis zum Ohransatz. Es könnte wohl mehr sein. Flugs will Anton diese Schieflage geraderücken: „Ich erledige undankbare Kleinigkeiten und bin um 22 Uhr müde.“ Wer die beiden erlebt, muss vor dem Älterwerden nicht zittern. (Markus Schramek)

Elisabeth Obermeir, 80 Jahre, Leutasch

Wie im Handumdrehen ist die Zeit vergangen. „80 Jahre sind gar nichts“, blickt Elisabeth Obermeir aus Leutasch zurück – und die gebürtige Mittenwalderin (Bayern) erinnert sich detailreich. „Mein Onkel, der Anton Seerieder, war Holzer. Durch einem Windwurf ist ihm ein Bein abgeschlagen worden. Daraufhin haben sie ihn bei der Gemeinde angestellt. Er war bekannt dafür, dass er das Geburtsdatum von allen Mittenwaldern auswendig konnte. Von dem hab’ ich was“, erzählt sie nicht ohne Stolz. Doch nicht nur das Oberstübchen von Obermeir, die in der Leutasch als Gfitzer Liesl bekannt ist, arbeitet einwandfrei. „Ich kann noch alles selber machen. Ich bin gut zu Fuß und kann schlafen. Was ich hören will, höre ich. Was ich sehen will, sehe ich.“

Deshalb hat ihr auch vor dem 80er, den sie am 7. Jänner gefeiert hat, nicht gegraust. Das Wichtigste im Alter ist ihr aber das soziale Netz. Mit ihren Freundinnen Herta, Martha und Gertrud, die allesamt älter sind als sie, trifft sie sich regelmäßig. Als ehemalige Mesnerin und Betreuerin des Jugendheims in der Unterleutasch pflegt sie noch immer den Kontakt zu Geistlichen. „Ich gehe auch gern shoppen“, erzählt die dreifache Mutter im bayerischen Dialekt. Den hat sie sich in 53 Jahren, die sie nun schon im „Tal der langen Schatten“ wohnt, bewahrt.

Als Kriegskind weiß Obermeir auch, dass früher nicht alles besser war. „Einen Tag nach meiner Erstkommunion, am 1. Mai 1945, wurden die KZler von Dachau durch Mittenwald hereingetrieben. Das Bild hat sich uns Kindern eingebrannt.“ Obwohl ihr Leben nicht immer einfach war, sie ihren 2011 verstorbenen Ehemann und zuvor die Schwiegereltern lange pflegte, ist Obermeir zufrieden, wie alles gelaufen ist. „Mein Sohn hat mir ein Hochbeet gebaut. Das ist eine Freude! Solange ich auf niemanden angewiesen bin und garteln kann, habe ich nichts dagegen, 90 zu werden.“ (Theresa Mair)