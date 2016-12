Von Simone Tschol

Ehrwald, München – Eine innovative Idee, die Umsetzung durch Profis und dazu eine ebenso ungewöhnliche wie atemberaubende Kulisse. All diese Komponenten wurden in den vergangenen Tagen Stück für Stück auf der Zugspitze zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Heraus kommt ein neuer Werbetrailer des deutschen Leuchtmittelherstellers Osram, der damit den Abschluss seines 110. Markengeburtstag feiert.

„Wir haben, wenn man die Beleuchtung und die Ausrüstung zusammennimmt, in den vergangenen Tagen rund fünf Tonnen Equipment auf den Berg gebracht“, erklärt Bergbahnchef Franz Dengg.

Sechs Tage war ein Team der Reuttener Firma AST Eis- und Solartechnik damit beschäftigt, auf 2962 Metern Seehöhe aus der Dachfläche der Bergstation der Tiroler Zugspitzbahn eine Eisfläche zu machen. Anschließend wurde die Effektbeleuchtung installiert und nach Sonnenuntergang gipfelte die Aktion in einem Match der besten deutschen Eishockeycracks – auf dem höchstgelegenen Hockeyfeld Europas – im Dunkeln.

Licht spendeten lediglich die durch LED erzeugten Linien und Anspielpunkte des Eishockeyfeldes, Ausrüstung und Kleidung. Denn der Münchner Lichtkonzern stellt in dem Werbespot eine Weltneuheit vor. Das Unternehmen führt 2017 in Textilien eingearbeitete LED-Beleuchtung in den Markt ein. Durch aktiv leuchtende Bereiche lässt sich die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Sicherheits- und Sportkleidung gegenüber passiven Elementen wie Reflektoren und Signalfarben deutlich steigern. Beim Zugspitz-Eishockeyspiel kam diese Technologie unter Extrembedingungen auf knapp 3000 m Seehöhe zur Anwendung: In Kleidung, auf Helmen und dem Puck wurden modernste LED eingesetzt und im rauen Sporteinsatz bei eisigen Temperaturen auf die Probe gestellt.

Während im Talkessel von Ehrwald-Lermoos-Biberwier nur eine ungewöhnlich hell beleuchtete Bergstation wahrgenommen wurde, war die Zugspitze für wenige Stunden sogar bis hinaus zum Firmensitz in München sichtbar. Leistungsstarke Flutlichter, die quer über das Zugspitzplatt gerichtet waren, ließen die Felswände strahlen.