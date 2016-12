Julia und Manuel haben sich schon eine Weile nicht mehr gesehen und beschließen, sich am Abend im Restaurant zu treffen. Die Rechnung legt der Kellner, wie er es gewohnt ist, ihm hin. Sabrina erzählt ihren Freundinnen von einem Film, den sie letztens nach der Arbeit mit Daniel im Kino gesehen hat. Sonja zieht um. Florian ist von früh bis spät bei ihr und hilft ihr die Umzugskisten zu schleppen.

„Bahnt sich da etwas an?“ Das ist die Frage, die Bekannte in allen drei dieser fiktiven Fälle hundertprozentig stellen. „Da muss doch etwas laufen!“ Wer Spaß an ungläubigen Blicken und am besserwisserischen Grinsen der anderen hat, antwortet am besten wahrheitsgemäß: „Wir sind nur gute Freunde.“

Warum ist für viele aber so unmöglich, dass Männer und Frauen einfach befreundet sein können? Weil es nur selten möglich ist, würde Andreas Salcher antworten. In seinem eben erschienenen Buch „Ich bin für dich da. Die Kunst der Freundschaft (Ecowin-Verlag Salzburg, 24 Euro)“ hat der Wiener Autor und Berater zehn Gebote der Freundschaft formuliert. Das dritte lautet: „Du sollst akzeptieren, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen nur selten funktionieren.“

Manche werden jetzt zustimmend nicken. Vielleicht haben sie die Hollywood-Liebesgeschichte „Harry und Sally“ (1989) im Kopf, die auch nur als Freundschaft zwischen Meg Ryan und Billy Crystal begonnen hat. Andere werden aufschreien: „Ja, aber …!“ Ganz genau wissen wollte es Salcher: Dazu ließ er im September in Deutschland 1000 Teilnehmer ab 14 Jahren von den Meinungsforschern des GfK-Instituts befragen, ob eine Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist.

Das Ergebnis überrascht. Es gibt nämlich anscheinend ein grundlegendes Missverständnis zwischen den Geschlechtern. Während die Herren der Schöpfung im Alter von 20 bis 29 einem Schäferstündchen mit der attraktiven guten Freundin nicht abgeneigt sind, kommt das für die Freundinnen gar nicht in Frage. Insgesamt glauben aber 48,4 Prozent der Frauen, dass auch Männer zu einer rein platonischen Freundschaft in der Lage sind.

Falsche Signale

„Männer müssen lernen, dass es im Leben nicht nur um die Erotik geht und dass der Wert einer Freundschaft auch darin liegt, füreinander da zu sein.“ Beide könnten von einer gegengeschlechtlichen Freundschaft profitieren. „Wir Männer reden wahnsinnig gerne über unsere Erfolge. Das tun Frauen weniger. Sie reflektieren lieber ihre Beziehungen. Mit ihnen kann man über die tiefen Fragen des Lebens sprechen. Männer und Frauen sehen mit unterschiedlichen Augen auf dieselben Dinge. Deswegen kann der Austausch sehr viel geben.“

Aber auch Frauen würden Fehler machen. Sie sagen nicht gleich, was Sache ist und signalisieren unbewusst, dass vielleicht schon mehr drin sein könnte, indem sie keine klaren Grenzen ziehen. Damit umgehen sie das Risiko, den Freund zu kränken und ihn zu verlieren. Die Freundschaft habe aber keine Chance, wenn einer heimlich von der Beziehung träumt. Salchers Fazit: „Die Aufgabe der Frau ist es, klar auszusprechen, was sie möchte und was nicht. Ab einer gewissen Reife ist es für den Mann keine Kränkung mehr, wenn sie ihn als guten Freund schätzt und sich nicht erotisch von ihm angezogen fühlt. Es kann nur funktionieren, wenn die Erwartungshaltung gleich ist.“

Da hakt Herbert Madertoner ein. Der Innsbrucker Psychologe und Paartherapeut definiert Freundschaft als Beziehung, die sich vertiefen kann, egal, ob die Freunde gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts sind. „Es kommt auf die Bindungsattraktivität an, die entscheidend ist, ob ich jemanden so sympathisch erlebe, dass ich ihn wiedersehen möchte. Bei einer erotischen Anziehung oder einer freundschaftlichen spielen unterschiedliche Hormone eine Rolle.“ Auf der erotischen Seite ist es Testosteron, das ausgeschüttet wird, auf der Bindungsebene Oxytocin. Männer und Frauen könnten auf diese Weise eine geschwisterliche Freundschaft pflegen, ohne dass je der Funke überspringt.

Die Erwartungen, die jeder an eine Freundschaft hat, sind individuell und reichen von Vertrauen, Loyalität über Gemeinsamkeiten und Unterstützung bis hin zu Offenheit. Auch deswegen lehnt Madertoner Pauschalisierungen ab. „Nicht jeder Mann will mit allen seinen Freundinnen ins Bett springen. Andererseits gibt es auch Frauen, die einen offenen Zugang zur Sexualität haben und sich eine ,Freundschaft plus‘ vorstellen können.“

Freundschaft all-inclusive?

Das Modell übt wohl nicht erst seit dem Film „Freunde mit gewissen Vorzügen“ seinen Reiz aus, am Schluss gibt es ein Happy End. Doch weil das Leben kein Film ist, empfiehlt Madertoner, sich schon vorher zu überlegen, wie man damit umgehen möchte, wenn der andere zu einer platonischen Freundschaft zurückkehren und keinen Sex mehr will.

Häufig würden die besten Freundschaften wegen solcher Konflikte scheitern. Schuld ist das Kind-Ich. „Das Kind-Ich ist triebhaft. Es sagt ,ich will, ich will‘.“ Das Erwachsenen-Ich denke an die Folgen und überlegt: „Ist es mir das wirklich wert?“ Und trotzdem hat es niemand in der Hand, sich nicht plötzlich doch in den Freund oder die Freundin zu verlieben.

Madertoner empfiehlt behutsames Herantasten, nicht schonungslose Ehrlichkeit. „Es macht ja auch etwas mit dem Freund, wenn er weiß, dass er begehrt wird.“ Zufällige Berührungen sind nicht mehr zufällig, Worte werden auf die Goldwaage gelegt. Das Vertrauen in den Freund, dem man seine tiefsten Geheimnisse anvertraut hat, ist gebrochen.

Wer sich also nicht sicher ist, ob seine Gefühle erwidert werden, schweigt besser – und genießt das gemeinsame Abendessen, den Kinobesuch und hilft weiter beim Umzugskistenschleppen. (Theresa Mair)