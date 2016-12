Von Irene Rapp

Innsbruck – Ja, die Großstadt mit der Autobahn ist noch manchmal hörbar. Und trotzdem befindet man sich bei dieser Wanderung mitten in der Natur. Aber je höher man hinaufkommt, desto leiser werden die Zivilisationsgeräusche. Am Sonntag sind wir von Wilten (588 m) aus auf den Lanser Kopf (930 m) gewandert, dann ging es über Lanser See und Lanser Moor sowie das Waldmoor Tantegert zurück. Erst vor wenigen Monaten wurde Letzeres von Stadt Innsbruck und Brennerbasistunnel-Gesellschaft renaturalisiert. „Das Moor wird nur von Oberflächenwässern gespeist, hat also keinen unterirdischen Zufluss, deswegen variiert der Wasserstand“, erzählt Andreas Wildauer, Chef des Forstamtes der Stadt – doch dazu später.

So kommt man hin: Wir ließen vor dem Stift Wilten das Auto stehen (bei der nächsten Parkmöglichkeit am Beginn des Tummelplatzweges herrscht oft Parkplatznot), gingen dann kurz Richtung Südosten und überquerten die A12 über eine Brücke. Heraus kommt man beim Gasthaus Bretterkeller, an diesem vorbei und zur Straße nach Igls. Wenige Meter hinauf, dann auf dem Tummelplatzweg in den Wald (Wegweiser Tummelplatz).

Nun dem Forstweg bis zur ersten Wegteilung folgen, hier rechts hinauf, dann gleich wieder rechts. Immer geradeaus und an einem Forstweg, der links hinaufführt, vorbei, bis sich gleich wieder links ein Wegerl auftut. Hier einbiegen und in südwestlicher Richtung durch Mischwald zu einer Forststraße. Dieser in südöstlicher Richtung folgen, kurz vor einem Wegweiser (Tantegert Spielplatz/Schloß Ambras) wieder rechts in einen Steig hinein. Steil geht es hier in den Wald hinauf, immer wieder sieht man eine „3“ auf einem Baumstamm.

Hinter einem solchen versteckte sich am Sonntag ein Reh, das dennoch entdeckt wurde. Das Steiglein bietet gelegentlich Ausblicke auf das Inntal, wird dann wieder breiter. Kurz vor einem Bildstock biegt man rechts in den Wald ab. Nun immer bergauf und am ersten kleinen Plätzchen sollte man eine Pause einlegen: Auf der vom „Club der Bärte“ gespendeten Bank sitzt es sich nämlich deswegen so gut, weil man Singvögel beobachten kann, die das hier ebenfalls vom Club angebrachte Vogelhaus besuchen. Da war ganz schön was los!

Nun auf eines der vielen Steiglein, die sich in südlicher Richtung auftun, dann geht es die letzten Meter hinauf zum Lanser Kopf. Die waldige Erhebung ist Zeitzeuge der besonderen Art: So finden sich am höchsten Punkt noch die Reste zweier Flak-Geschütze aus dem Zweiten Weltkrieg.

Einige Meter weiter darunter gibt es einen „Tisch“, der 1879 errichtet worden ist und auf dessen Oberfläche Berge in allen Himmelsrichtungen angezeigt sind – allerdings sieht man die meisten vor lauter Bäumen nicht. Von hier aus kann man aber auf den Lanser See hinunterschauen, zu dem wir hinabgestiegen sind.

Man landet auf einem Forstweg (Wegweiser Lanser Moor) und folgt diesem, bis man zu dem teilweise zugefrorenen Lanser Moor, einem Naturdenkmal, kommt. Weiter bis zu einer Wegkreuzung, hier folgt man den Schildern Innsbruck/Schloss Ambras/Aldrans. Hinab zu einem Golfplatz, man geht durch Wald und kommt unterhalb der Vogelhütte/Lans heraus. Hier links hinab, wieder durch Wald, bis man zu den Gleisen der Igler Straßenbahn und Häusern kommt. Nach wenigen Metern links abbiegen (Holz-Wegweiser Schloss Ambras). Hinab in den Wald folgt man immer der Beschilderung (Tantegert, dann Bretterkeller). Dabei kommt man am Moor Tantegert vorbei, welches auf einem Steg auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen „überquerbar“ ist. An einem Holzhäuschen wie aus dem Märchen vorbei zu einem Platz, wo man viel über Bäume sowie das Baumhoroskop erfährt. Schließlich mündet der Weg wieder in den Tummelplatzweg, in westlicher Richtung zum Ausgangspunkt.

Daten: 9 Kilometer und 370 Höhenmeter (im Aufstieg). Gutes Schuhwerk! Gehzeit: ab 2,5 Stunden. Einkehrmöglichkeiten: Vogelhütte/Lans (bis 26. Dezember geschlossen); Bretterkeller/Innsbruck. Wegen Öffnungszeiten anrufen.