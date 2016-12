Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es ist nach wie vor der Aufreger schlechthin: Der Innsbrucker Stadtsenat hat kürzlich das Aus für das Feuerwerk beim Bergsilvester ab 2017 beschlossen, die TT berichtete. Lärm- und Umweltgründe sowie verschärfte Sicherheitsaspekte sind hier ausschlaggebend. Die Bevölkerung zeigt sich gespalten: solche, die Applaus spenden und jene, die darüber nur den Kopf schütteln können. So wie beispielsweise die Touristiker. Ihnen will Tourismusstadtrat Franz Gruber nun die Hand reichen – indem er sie einlädt, sich aktiv in die Gestaltung eines Ersatzprogrammes einzubringen. Ein derartiges Konzept soll dem Senat noch vor Ende der ersten Jahreshälfte vorgelegt werden, sagte Gruber gestern im Rahmen der Bergsilvester-2016-Pressekonferenz. Der Bergsilvester solle weiter ein Alleinstellungsmerkmal der Alpenstadt bleiben – und hier sei auch der Mut für Veränderung notwendig, sagt Gruber: „Sollte es aber kein Erfolg werden, werden wir das Feuerwerk wieder einführen.“

Zumindest am 31. Dezember will Stadtmarketing-Chef und Bergsilvester-Veranstalter Bernhard Vettorazzi Einheimischen wie Gästen „noch einmal richtig zeigen, was ein Feuerwerk alles kann“. Erwartet werden an die 30.000 Besucher.

Massen, für die es auch sicherheitstechnisch Vorsorge zu treffen gilt. Szenen und Vorfälle, wie sie sich in Köln im Vorjahr abgespielt haben, sollen sich in Innsbruck nicht wiederholen. So hat allein das Stadtmarketing 110 Securitys engagiert. Innsbrucks Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler sagt auf TT-Anfrage, dass die Polizei „personell vorgesorgt hat“. Einerseits habe man sowohl die eigenen Einsatzkräfte als auch private Sicherheitsdienste im Vorfeld „sensibilisiert“, dass dementsprechende „Hinweise aus der Bevölkerung auch entsprechende Resonanz haben“. Zusätzlich werde die Polizei verstärkt Polizisten in Zivil einsetzen. Waren es 2015 nur zwei bis drei Anzeigen wegen sexueller Belästigung, so rechnet Kirchler heuer dahingehend mit mehr Anzeigen bzw. Meldungen. Weil auch die Bevölkerung sensibilisiert sei. Betroffene Frauen sollten etwaige Vorfälle unmittelbar der Polizei melden, ruft Kirchler auf: „Wir nehmen das sehr ernst.“