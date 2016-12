Sie stehen seit knapp 40 Jahren auf der Bühne – anfangs mit riesigem Ohrring und Vokuhila-Frisur. Damals wurden Sie noch von so manchem belächelt. Heute ist das anders. Inwiefern hat Ihre Teilnahme an der VOX-Sendung „Sing meinen Song“ – an der Seite von Sänger Xavier Naidoo – damit zu tun?

Hartmut Engler: Die Show hat meinen Ruf sehr verändert – nicht nur beim jugendlichen Publikum. Die Sendung hat generell zu einer veränderten Wahrnehmung geführt. Viele haben erstmals gesehen, wie ich wirklich, authentisch, bin. Früher hatte der eine oder andere bei meiner Musik ein komisches Gefühl und teils nicht mit Häme gegeizt. Auch journalistisch wurde ich über die Jahre nicht immer sehr nett behandelt. Heute ist der Respekt wesentlich größer. Das hat uns gut getan. Dann kam mit dem Album „Achtung“ unser fünfter Echo. Jedes Album war bisher wenigstens nominiert. Da kann man sich schon ein bisschen auf die Schulter klopfen.

Bei so viel Routine überrascht es mich, dass Sie an Lampenfieber leiden ...

Engler: Stimmt, aber Meditation hat mir sehr geholfen, innere Ruhe zu finden. Früher habe ich den ganzen Tag gelitten, bis der Auftritt endlich begonnen hat. Nach zehn Minuten auf der Bühne ging es dann. Heute bin ich Dank Meditation so weit, dass ich mich bis fünf Minuten vor Beginn darauf freue, dass es endlich los geht. In Ischgl war ich aber wieder ein wenig nervös. Wegen der Kälte waren die Umstände spannend. Wir sind bei solchen Temperaturen noch nie auf der Bühne gestanden. Bei den Musikern geht es um klamme Finger, ich habe beim Singen Angst vor einer Erkältung. Und wie zieht man sich an? Ich bin in solchen Fällen eher uneitel und trage Skiunterwäsche – auch wenn ich dabei aussehe wie ein Michelin-Männchen. Aber Hauptsache, wir haben dem Publikum kräftig eingeheizt!

Früher wollten Sie Lehrer werden, brachen das Studium aber kurz vor dem Abschluss ab, als Ihre Band PUR einen Plattenvertrag bekam. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihre Söhne die Ausbildung hinwerfen würden?

Engler: Ich würde ganz böse schimpfen! In dieser Branche so etwas zu erreichen wie wir, ist heutzutage fast unmöglich. Hätten die zwei andere Ziele, wäre ich grundsätzlich froh, wenn sie etwas finden, das sie begeistert und woraus man einen Beruf machen kann. Noch sind die beiden – einer hat eben die Matura gemacht, der andere steht kurz davor – aber ein bisschen orientierungslos.

Ihre Söhne sind Ihre Testhörer, wenn Sie Lieder für die Band schreiben. Was bemängeln die beiden?

Engler: Sie finden ziemlich viel ziemlich gut. Wobei sie die einen Themen natürlich mehr interessieren als die anderen. Liebeslieder zum Beispiel, die sind gar nicht auf ihrer musikalischen Ebene. Einmal haben sie mir einen Text um die Ohren gehauen! Da habe ich versucht, Jugendsprache nachzuempfinden – „krass“ und so. „Oh Papa, das geht gar nicht. Papa, mach das so, wie Du es kannst“, meinten sie. Also habe ich alles umgeschrieben, bis sie zufrieden waren.

Als PUR-Songwriter versuchen Sie, die Texte so zu schreiben, dass man nicht den Eindruck bekommt, Sie würden Tagebuch führen. Wie viel der Inhalte basiert auf Ihrem Leben?

Engler: Das ist von Lied zu Lied unterschiedlich. Geht es um Liebesbeziehungen, hat das persönlichen Hintergrund, weil man dann am besten weiß, worum es geht und was man erzählt. Es gibt aber auch Geschichten, die an mich herangetragen werden, etwa, wenn ich einen Brief lese und daraufhin Leute besuche, recherchiere und nachfrage, wo das Problem in deren Leben liegt. Da gab es ein junges Mädchen, das an einer starken Behinderung litt und darum an einer Delphintherapie teilnahm. Darüber habe ich ein Lied geschrieben – auch, um so die zweite Therapie zu finanzieren. PUR ist keine Band, die zwölf Liebeslieder singt, in der Hoffnung, dass drei davon Hits werden. Politische Themen sind uns wichtig. Eigentlich ist vor mir gar kein Thema sicher. Ich hab keinen, der mir was verbietet. Das steht so sogar in unserem Plattenvertrag.

Ihr Lied „Anni“ handelt von Ihrer Mutter, die 1945 fliehen musste, weil sie eine Sudetendeutsche war. Als Sie den Song geschrieben haben, hatten Sie nicht die Absicht, einen politischen Text zu verfassen, sind damit heute aber aktueller denn je ...

Engler: Auf dem Album handeln mehrere Lieder davon, dass manche draußen bleiben müssen. Das gilt für Discos ebenso wie für ganze Länder. In Europa geht so etwas nicht. Denn sonst kommt es eben zu einem Flüchtlingsstrom. Mit solchen Inhalten wurde unser aktuelles Album unfreiwillig aktuell. So etwas kann man nicht voraussehen, wenn man ein Album über zwei Jahre hinweg produziert.

Das Interview führte Judith Sam