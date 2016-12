Von Angela Dähling

Fügen – Vor einem Jahr hätte feststehen sollen, ob das Projekt einer künstlichen Surfwelle nun in Fügen realisiert wird oder aber nicht. Und weil es zwischenzeitlich still wurde um die Pläne, hielten sie viele schon für versickert. Doch dem ist nicht so, wie unlängst bei den TVB-Vollversammlungen in Fügen und Mayrhofen deutlich wurde. Die Touristiker glauben nach wie vor an die Realisierung.

Manfred Pfister, Geschäftsführer des TVB Erste Ferienregion im Zillertal, beziffert die notwendige Investitionssumme mit rund 3,5 Millionen Euro. „Es geht jetzt darum, die Finanzierung zustande zu bringen, dann um die bauliche Machbarkeit und danach folgen die Grundverhandlungen“, erklärt er. Vorabgespräche mit Grundbesitzern seien positiv verlaufen. Die Hälfte der Investitionssumme solle über die Österreichische Hotel- und Touristikbank (ÖHT) finanziert werden – so der Plan. Die andere Hälfte über Eigenmittel. „Sponsoren sind nach wie vor Thema, aber die kommen erst ins Boot, wenn die Realisierung fix ist“, erklärt Pfister. Laut Andreas Kröll, Aufsichtsratsvorsitzender des TVB Mayrhofen-Hippach, wollen die Mayrhofner das Projekt mit einem 500.000-Euro-Darlehen (Laufzeit: fünf Jahre) unterstützen und erhalten dafür Nachlässe bei der Nutzung für ihre Gäste. Zudem soll auf dem ca. 2,3 Hek­tar großen Areal am Rischbachl neben dem Hundeabrichteplatz auch Werbung für Mayr­hofen gemacht werden.

Das Pilotprojekt will die deutsche Firma Dreamwave gemeinsam mit Professor Markus Aufleger von der Uni Innsbruck umsetzen. Möglicher Mitinvestor ist der Mayr­hofner Markus Bair. Er hält sich derzeit bedeckt. Nur so viel: „Anfang 2017 könnte es vielleicht mehr Infos geben.“