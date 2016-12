Advent. Ein Wort, das viele mit dicken Schneeflocken, Abenden im Kreis der Familie und heißem, dampfendem Tee in Verbindung bringen. „Also, diese Vorstellung ist schon a bissl naiv“, zerschlägt Yvonne Prahs die Stimmung. Die Advent-Realität der Tyrolia-Angestellten sieht drastisch anders aus: „Gestern hat mich ein Kunde als asozial und dumm beschimpft, weil er ein Hörbuch wollte, das wir erst ab Montag vorrätig haben.“ Ein seltener Adventstress-Anfall? Leider nein: „Tags zuvor schrie mich ein gehetzter Herr an, weil er seiner Mutter einen Stadtplan schenken will, aber keinen findet, in der die Straße, die nach seiner Uroma benannt wurde, eingetragen ist. Ich habe die später gegoogelt. Die Gasse ist nur drei Meter lang.“

Beruhigend tätschelt Prahs Kollegin Carmen Pranger deren Rücken. Auch sie ist im Advent mehr Therapeutin als Buchhändlerin: „Die Leute sind viel gestresster als sonst.“ Kaum ausgesprochen, saust eine weitere Buchhändlerin daher und erzählt, dass sie eben ein Fremder, der bis zur Nasenspitze mit Geschenken bepackt war, bat, ihm den Schuh zuzubinden.

Noch schlimmer erginge es den Damen vom Einpackservice. „Wir haben dem Umweltschutz zuliebe auf Backpapier umgestellt. Ältere Herren nörgeln oft, wie wir uns erdreisten könnten, schließlich wurden damit früher alltägliche Lebensmittel eingepackt“, schildert Prahs. Und Trinkgeld für das Gratis-Einpackservice? Fehlanzeige.

Aber es gibt noch Hoffnung für Advent­romantiker. Ein paar Meter weiter im Kaufhaus Tyrol prasseln die Münzen gerade so in die Spendenbox, die beim Kostenlos-Einpacken-Stand steht. Binnen weniger Minuten sammeln sich dort rund 20 Euro Spendengeld. „Vor allem junge Männer sind erstaunlich spendabel. Die werfen immer wieder mal Zehn-Euro-Scheine ein. Damit wird eine Kunsttherapie der tirol kliniken finanziert“, erklärt Karin Passegger von Rotary, die zusammen mit zwei Kolleginnen vom Ladies Circle emsig dicke Maschen an die Geschenke klebt. Der Andrang ist enorm. Die einen lassen Spielzeug einpacken, die anderen Pralinen oder Schmuck.

„Was Ringe, Ketten und Co. angeht, sitzt das Geld bei Männern jetzt im Advent besonders locker“, sagt Agnieszka Hendel von Cadenza in der Rathausgalerie. 400 Euro pro Einkauf sind keine Seltenheit: „Meist erkennt man schon am Auftreten der Kunden, wieviel sie ausgeben.“ Der Anzugtyp ab 45 sei besonders großzügig: „Was aber nicht heißt, dass er mit dem Geschenk ins Schwarze trifft. Am 27. Dezember, wenn das große Umtauschen beginnt, geht der Stress für uns erst richtig los.“

Diesbezüglich muss sich Melanie Kienast von der Egger Krippen-World keine Sorgen machen. Ihr Stand im Sillpark wird dann schon abgebaut sein: „Schade eigentlich. Vielen der Kunden geht es nämlich nicht primär ums Einkaufen. Besonders ältere Leute kommen mir oft einsam vor und freuen sich, wenn sie mir aus ihrem Leben erzählen können. Ein Herr hat mir heute etwa von seiner großen, leider schon verstorbenen Liebe vorgeschwärmt.“ So entsteht inmitten hunderter, teils gestresster Tiroler, die durch den Sillpark eilen, eine Art kleiner Adventoase.

Da stört nicht mal mehr das schrille Gedudel der Weihnachtsmusik, das aus allen Lautsprechern quillt. „Last Christmas“, so weit das Gehör reicht. „Ach, nach zehn Jahren im Geschäft lernt man, das vollständig auszublenden“, kommentiert Ilse Brunner von Kapferer. Von besinnlicher Stimmung keine Spur. Ihre Kunden hingegen wirken durchaus weihnachtlich gestimmt. Diese sind derzeit eifrig am Basteln: „Ob Häkeln, Stricken oder Nähen – handgefertigte Geschenke sind offenbar sehr beliebt. Sogar Männer, wenn auch wenige, greifen zur Häkelnadel.“ Kein Wunder, schließlich sind diese Geschenke, auch wenn mal eine Wollmasche verloren ging, von Herzen. „Und darum geht es ja bei Weihnachten“, zieht Brunner ihr Fazit. Auch, wenn sie noch etwas nüchtern wirkt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie in Weihnachtsstimmung kommt: „Ich finde, Weihnachten hat nichts mit der Geschäftswelt zu tun. Das ist ein Fest für die Familie, wo es um andere Werte geht.“ (Judith Sam)