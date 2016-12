Von Irene Rapp

Innsbruck – Wenn Hans Holzknecht vor seine Haustür in Thaur tritt, dann hat er die Berge zum Greifen nah, könnte in wenigen Stunden auf einem der zahlreichen Gipfel stehen. Vor wenigen Wochen allerdings war das Objekt der Begierde nicht so leicht zu haben: Allein fünf Tage nahm der Anmarsch in Anspruch, bis der 64-Jährige als Mitglied eines Expeditionsteams den Fuß der Carstensz-Pyramide auf der Insel Neuguinea im Pazifischen Ozean erreichte.

Tagesetappen, mit denen Alpinisten normalerweise nicht konfrontiert sind: „Es ging durch einen Urwald, dann durch Hochmoore mit Sumpfgebieten, wir mussten auch viele Flüsse überqueren“, erzählt der Thaurer. Statt Bergschuhen waren daher zunächst Gummistiefel angesagt, wobei sich Holzknecht noch immer über eines wundert: „Die Träger waren alle barfuß unterwegs.“

Dem tropischen Klima entsprechend regnete es auch stundenlang, gefährliche Tiere hatte man jedoch keine zu erwarten. „Dafür sah ich Paradiesvögel“, schwärmt Holzknecht. Die Weißen hingegen wurden von den Dani, der Urbevölkerung in dem zu Indonesien gehörenden Teil Neuguineas, bestaunt.

„Diese Menschen leben zum Teil noch wie in der Steinzeit, es gibt keine Infrastruktur, nichts. Und die Dani sehen nur selten Weiße“, erklärt Holzknecht, warum die Bergsteiger aus Europa – darunter ein zweiter Tiroler aus Kitzbühel – plötzlich die Exoten waren.

Eines jedoch war auch den Dani schon bekannt: „Die Träger streikten und gingen erst weiter, als ihnen der Expeditionsleiter Geschenke – u. a. Regenschirme – machte.“

Am sechsten Tag war dann das erste Etappenziel erreicht: Das Basecamp auf 4300 Metern Höhe, vor den Expeditionsmitgliedern die 4884 Meter hohe Carstensz-Pyramide – einer der jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente.

Dazu gehört auch der Aconcagua, mit 6962 Metern höchster Berg Südamerikas.Auf diesem stand Holzknecht 1990, „da dachte ich aber noch nicht an die Seven Summits“. Erst 2008, als er am höchsten Berg Nordamerikas – dem Denali (6190 m/Alaska) – spürte, dass ihm weder Höhe noch Kälte viel anhaben konnten, reifte in ihm der Plan nach mehr: nämlich der Besteigung aller Seven Summits.

Dabei hatte der Thaurer mit Bergen zunächst nichts am Hut: Doch als ihm Ende zwanzig eine Knieverletzung das Fußballspielen unmöglich machte, ging sein Weg nach oben. Zunächst mit Freunden, „die mich mit auf Hütten nahmen, dann immer öfter auch alleine und immer höher hinauf. Ich habe mich langsam hochgearbeitet“, berichtet Holzknecht lachend von seinen Besteigungen zunächst auf 5000er, 6000er sowie 7000er. Auch drei Achttausender kamen dazu – darunter der Mount Everest, höchster Berg Asiens und der ganzen Welt.

An die 200.000 bis 300.000 Höhenmeter pro Jahr hätte er früher gemacht, heute achtet er nicht mehr auf solche Details. „In den Bergen kann ich so richtig abschalten, das war vor allem früher in meinem Beruf sehr wichtig“, sagt Holzknecht. Nach wie vor fasziniere ihn auch die Natur, so wie bei seiner letzten exotischen Seven-Summits-Etappen auf Neuguinea. Am Gipfeltag schaffte es der Thaurer übrigens in acht Stunden auf die Spitze der Carstensz-Pyramide: „Auf den letzten 500 Höhenmetern gibt es Kletterstellen bis zum 4. Grad.“

Exotisch wird es auch im Jänner 2017 werden: Da fliegt Holzknecht zum Kilimanjaro (5895 m), dem höchsten Berg Afrikas. Ende Mai soll es zum Elbrus (5642 m) gehen, dem höchsten Berg Europas. Dort war Holzknecht heuer zwar schon. „Das Wetter hat es aber nicht zugelassen, dass wir den Gipfel erreicht haben.“

Vielleicht ist ihm der Wettergott beim zweiten Anlauf auf den Elbrus gnädig gestimmt. Immerhin feiert der Thaurer im März seinen 65. Geburtstag. „Ja, das wünsche ich mir zum Geburtstag“, sagt er lachend. Bleibt nur noch die Frage, zu welchen ungewöhnlichen Orten es Holzknecht danach ziehen wird: „Der Nordpol würde mich interessieren“, verrät er.

Und ja, natürlich stand er auch schon am Südpol.