Von Markus Schramek

Mannheim, Absam – 11.000 Kilometer liegen zwischen dem Vulkan Tambora in Indonesien und Mannheim, einer Stadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Der enormen Entfernung zum Trotz hatte vor 200 Jahren ein Ereignis in einer der beiden Lokalitäten große Folgen für die andere. Als der Tambora 1815 mit unvorstellbarer Wucht ausbrach und Milliarden Tonnen von glühend heißem Gestein in die Atmosphäre katapultierte, verschlechterte sich das Klima auch im entfernten Europa dramatisch. Die Temperaturen sanken. 1816 ging als „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte ein. Es kam zu Ernteausfällen und zur Hungersnot. Der Bestand an Pferden, dem wichtigsten Verkehrsmittel dieser Zeit, wurde stark dezimiert. Hafer konnte infolge akuter Knappheit kaum noch bezahlt werden.

Neue Formen von Mobilität waren gefragt. Und in Mannheim arbeitete ein pfiffiger Forstbeamter mit stark ausgeprägtem Erfindergeist genau daran: Am 12. Juni 1817 gab Karl Freiherr von Drais (1785–1851) den Anstoß für die Entwicklung des Fahrrads. Mit seinem Laufrad, später nach deren Schöpfer „Draisine“ genannt, rollte er einige Kilometer durch seinen Wohnort. Komplett aus Holz gefertigt, auch die Räder, und damit mehr als 20 Kilo schwer – so sah die Mutter aller Fahrräder aus.

Drais musste noch Bodenkontakt mit den Füßen halten, während er sein Vehikel durch Mannheim manövrierte. Tretkurbel, Pedale, Kettenantrieb und mit Luft gefüllte Gummireifen, eine Erfindung des britischen Tierarztes John Dunlop von 1888, folgten erst später. Das Fahrrad, wie wir es heute kennen, nahm langsam Gestalt an und startete seinen weltweiten Siegeszug als Fahrzeug, das von der Kraft eigener Muskeln angetrieben wird. Mehr oder weniger. Denn heutzutage kommt beim Radeln immer häufiger ein Elektromotor als Assistent zum Einsatz.

Matthias Breit erinnern die Anfänge des Fahrrades vor 200 Jahren frappant an die jetzige Generation Mountainbike. „Damals wie heute strebten Radfahrer danach, mit ihren Untersätzen überallhin zu gelangen“, sinniert der Leiter des Gemeindemuseums in Absam. Dort ist ein Nachbau des Laufrades von Karl Drais zu sehen, nebst weiteren historischen Zweirädern.

Diese museale Bestückung ist kein Zufall. Denn in Absam wurde schon 1908 ein „Radfahrerclub“ gegründet, der sich regen Zulaufs erfreute. „Das Fahrrad war das erste Massenverkehrsmittel“, sieht Breit als Grund für die rasch wachsende Schar von Radlern. Zuvor war Mobilität ein Privileg Wohlhabender und des Adels, sei es in Form von Pferdekutschen oder der – Anfang des 20. Jahrhunderts allmählich aufkommenden – ersten Automobile.

Auch Frauen waren beim Absamer „Radfahrerclub“ vertreten. Das war so selbstverständlich nicht. Denn Rad fahrende Damen mussten gesellschaftliche Widerstände überwinden, um die neue technische Errungenschaft ohne verächtliche Kommentare nützen zu können. „Die Probleme fingen schon bei den Hosen an, die Frauen beim Radfahren trugen, das war damals eine unübliche Aufmachung“, so Breit.

Karl Drais erlebte die Popularität des Fahrrads nicht mehr. Zeit seines Lebens war sein Laufrad kommerziell auch nicht der große Renner. Sein Wohnort Mannheim ehrt den Erfinder dafür posthum mit einer großen Ausstellung. „2 Räder – 200 Jahre“ heißt die Schau im Technoseum der Stadt, zu sehen bis 25. Juni 2017. Diverse Modelle können vor Ort ausprobiert werden, ein Laufrad wie jenes von Karl Drais oder ein Hochrad, auf dem man fast schon schwindelfrei sein sollte.

Museumschef Breit plant im Sommer 2017 zum runden Geburtstag des Fahrrades eine ausgedehnte Radtour in der Gruppe, auf den Spuren von Karl Drais. Details sind offen, das Ziel der Ausfahrt auf zwei Rädern steht aber fest: Mannheim. Das sind von Absam fast 500 Kilometer.