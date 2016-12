Was darf bei einem perfekten Weihnachtsfest nicht fehlen? Oder ist’s erst dann perfekt, wenn’s unperfekt ist? Unbedingt unperfekt! Ich versteh’ einfach nicht, dass in vielen Familien so zwanghaft darauf hingearbeitet wird, hier den schönsten Abend des Jahres auf die Beine zu stellen – mehr Hysterie herrscht ja nur noch zu Silvester. Natürlich wäre es gut, wenn das Essen nach was schmeckt und der Abend einigermaßen stimmungsvoll abläuft – dann ist es aber auch schon wieder gut. Wenn man auf die totale Perfektion und Harmonie hinplant, wird’s im Normalfall eh ein Flop.

Wie wird bei den Knolls gefeiert? Gefeiert wird in Tirol – da ziehen wir uns die allerschönste Jogginghose an und legen eine Kassette von den Wiltener Sängerknaben ein, bei der wir inbrünstig mitsingen. Der Rest wird improvisiert. Seit ich mit dem Ö3-Weihnachtswunder unterwegs bin, feiere ich aber immer erst so richtig am 25. Dezember, am Heiligen Abend bin ich erfahrungsgemäß zu erledigt. Für die Kinder meiner Schwester ist das toll – weil sie zweimal feiern können.

Das Ö3-Weihnachtswunder macht heuer bei der Annasäule Station, wo Sie mit Robert Kratky und Gaby Hillinger 120 Stunden lang nonstop Musikwünsche erfüllen und Spenden sammeln. Kann man sich nach so einem Marathon überhaupt noch riechen? Auf jeden Fall! Wobei: Als wir mit der Aktion begonnen haben, hat’s intern Wetten gegeben, ob der Kratky mit dem Knoll kann – und ich kann reinen Herzens sagen: Ja, er kann. Und ich kann auch. Diese Aktion, die ein bisserl was von einer Mondreise hat, schweißt zusammen, wir haben seither einen noch besseren Draht zueinander. Und die Gabi ist ja sowieso entzückend, die kann man nur lieben. (stockt) Den Robert natürlich auch.

Gibt’s einen Musikwunsch, den Sie partout nicht mehr erfüllen wollen? Vor zwei Jahren kam ganz oft der Wunsch nach „Atemlos“ von Helene Fischer – das brauch’ ich jetzt nicht so unbedingt. Aber solange die Leut’ fleißig spenden, übersteh’ ich auch das.

Sie selbst sind mittlerweile ja auch berühmt in ganz Österreich. Aber wie war das, als Sie anno 1994 als 22-jähriger Tiroler Bursch als Ö3-Praktikant auf der Matte standen? Ich wollte ja ursprünglich ins Landesstudio Tirol, weil mir ein Kollege erzählt hat, dass man dort das Gehalt, das ausgemacht war, auch tatsächlich bekommt. Und zwar pünktlich. Für mich war das kaum vorstellbar – ich hab’ zu diesem Zeitpunkt für Südtiroler Privatradios gearbeitet, wo die Zahlungsmoral recht eigenwillig war. Ich hab’ dann das ORF-Assessement-Center gemacht und bin in diesem Zusammenhang auch nach Wien eingeladen worden. In der Jury saß der damalige Ö3-Chef – und da hab’ ich mir dann gedacht, dass Ö3 eigentlich doch cooler als das Landesstudio Tirol wäre. Letztendlich hab’ ich das Praktikum ergattert – und war plötzlich in der Großstadt.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Anfangszeit in Wien? Es war alles sehr aufregend und groß. Ich möchte nicht wissen, wie viele Extrarunden ich damals mit der U-Bahn gefahren bin ... Nach einem Monat Praktikum hat man mich gefragt, ob ich bleiben will. Und natürlich wollte ich – wobei ich von Wien damals nicht viel mitgekriegt habe, ich hab’ die meiste Zeit im Funkhaus verbracht, als Teil des „Treffpunkt“-Teams. Wir waren die jungen Wilden – und haben den „Ö3 Wecker“ total uncool gefunden.

Was hat bei Ihnen prinzipiell den Wunsch ausgelöst, zum Radio zu gehen? Das weiß ich nicht mehr. Ich hab’ als Kind alles Mögliche gespielt – ich war leidenschaftlicher Eisenbahner und hab’ mich auch gern in mein Büro zurückgezogen, wo ich der Chef war und meine Schwester die Sekretärin. Radio hab’ ich auch gespielt, aber ich war auf keinen Fall ein „Radiot“ mit Weltempfänger. Ein gewisses Unterhaltungsgen kann ich aber nicht leugnen: Ich hab’ für meine Eltern und Großeltern zuhause alle möglichen Shows nachgespielt. Ob sie wollten oder nicht ...

Trotzdem kam die TV-Karriere erst später. Dabei hätten Sie sogar ein Fernsehgesicht ... Danke für die Blumen! (lacht) Das Radio war einfach meine erste große Liebe – und der bin ich bis heute treu geblieben. Obwohl da durch den Song Contest ja irgendwann auch die Liebe zum Fernsehen dazugekommen ist. Und weil ich ein großes Herz habe, trage ich jetzt zwei Lieben mit mir herum.

Als Conchita Wurst 2014 den Song Contest gewann, schien es so, als sei Österreich eine Hochburg der Toleranz. Jetzt hätte beinahe ein Rechtspopulist die Bundespräsidentschaftswahl gewonnen. Wo ist sie hin, die Toleranz?

Ich glaube, wir waren nie so links, wie wir damals erschienen sind, wir sind aber auch nicht so rechts, wie es manche glauben wollen. Wir sind und bleiben ein Land der Mitte, irgendwo zwischen Conchita Wurst und Norbert Hofer, zwischen Andreas Gabalier und Alexander Van der Bellen.

Die These vom gespaltenen Land unterschreiben Sie demnach nicht? Die Spaltung findet in meinen Augen hauptsächlich in der virtuellen Welt statt. In der Realität kriegen sich die Leut’ ja glücklicherweise nicht auf offener Straße in die Haare. Was dagegen zum Teil im Internet abgeht, find’ ich richtig widerlich, ich bin allerdings auch überzeugt, dass der Ton irgendwann wieder an Schärfe verlieren wird. Zumindest wünsch’ ich mir das.

Und was wünschen Sie sich vom Christkind? Ich wünsche mir für mich und meine Lieben Gesundheit. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen – aber ich mein’ das ernst. Also, liebes Christkind: Gesundheit nehm’ ich gerne, sonst brauch’ ich nichts, kannst ruhig die anderen versorgen!

Das Gespräch führte Christiane Fasching