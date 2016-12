Innsbruck — Menschen hasten von Shop zu Shop. Auf der Suche nach den letzten Weihnachtsgeschenken stauen sie sich auf den Rolltreppen und vor den Läden. In den Tagen vor Weihnachten ist die Atmosphäre in den Einkaufszentren noch etwas hektischer als sonst. Die kleinen Gruppen von Jugendlichen fallen deshalb nicht so auf wie an den Wochentagen im restlichen Jahr. Doch das soll nicht täuschen: Shopping Malls, so die englische Bezeichnung, sind bei Jugendlichen ein äußerst beliebter Freizeitort.

Nicht in großen Scharen, sondern in kleinen Gruppen sind sie unterwegs — wie die 15-jährige Maria aus Wattens und ihre Freundinnen. „Wir sind oft hier, wenn wir auf unseren Bus warten müssen, der nur jede Stunde fährt“, sagt die Schülerin. Mit einem Eis in der Hand vertreiben sich die drei die Zeit. „Wir schauen dann auch immer die Shops durch.“ Nach großem Kaufrausch klingt das aber nicht. Darum geht es aber auch gar nicht. „Das Einkaufszentrum ist ein Ort ohne ständige Kontrolle von Erwachsenen“, sagt der Sozialpädagoge Ulrich Deinet (60), der in Deutschland die Jugendlichen für seine Studie „Chillen in der Shopping-Mall“ befragt hat.

Dass man aber auch in einem Einkaufszentrum nicht gänzlich unbeobachtet bleibt, stört die Teenager nicht. „Es ist paradox. Denn eigentlich ist es ein privater Raum, der zwar öffentlich genutzt wird, aber mit festen Regeln und auch hochkontrolliert“, sagt die Wiener Jugend- und Raumsoziologin Martina Schorn (28). Sie hat in Österreichs Hauptstadt ebenfalls eine Studie zu diesem Thema durchgeführt. Um im Einkaufszentrum „abhängen“ zu können, passt sich die Jugend aber an. „Wir konnte nicht herausfinden, wie oft es zu Hausverboten oder Konflikten kommt. Die gibt es sicher. Aber die Jugendlichen wissen, wie sie sich verhalten müssen“, meint auch Deinet. Freiheit und eine Bühne, um sich in Szene zu setzen und am Geschehen teilzunehmen, sind laut dem Sozialpädagogen die wichtigsten Gründe für die Jugendlichen, ins Einkaufszentrum zu gehen. „WLAN, gratis Trinkwasser — sie wissen, wo es was gibt, kennen diese Orte wie ihre Westentasche.“

Auch Justin, Franziska, Sarah und Daniel aus Innsbruck sind hier unterwegs. „Weil es warm und chillig ist“, erklärt der 16-jährige Daniel. „Zum Essen und Schminkekaufen“, fügt Sarah hinzu. Und natürlich zum Sehen und Gesehen werden. Wirklich etwas konsumieren ist nur ein Randaspekt. „Jugendliche, die mehrmals in der Woche in den Malls sind, kaufen sich höchstens mal einen Burger oder ein Leibl“, sagt Schorn.

Einkaufszentren als Treffpunkt zu nutzen, ist gar nicht so weit vom ursprünglichen „Shopping-Mall“-Gedanken entfernt: Der österreichische Architekt Victor Gruen hat diese Gebäudeart 1954 eingeführt, um den Menschen in den großen, zersiedelten US-Städten einen gemeinsamen Ort zurückzugeben.

Auch heute haben Shopping-Malls eine anziehende Wirkung: „Die Jugendlichen fahren am Wochenende teils hundert Kilometer, um sich dort zu treffen“, berichtet Deinet. Während der Woche werden die freien Stunden zwischen Schule und Zuhause am liebsten in dieser Welt verbracht. Besonders beliebt sind die Essensbereiche von Fast-Food-Ketten, Sitzgruppen und bei Burschen Elektronikläden mit Konsolen. Laufen die Einkaufszentren also anderen Jugendtreffs den Rang ab? Die Prognose sei schwierig, meint Schorn. „Aber es ist sicher eine Konkurrenz zu Jugendzentren, weil es ein Rückzugsort sein kann. Und weil die Jugendlichen dort von niemandem beaufsichtigt werden.“ Jugendarbeiter in die Einkaufszentren zu schicken, hält Deinet aber nicht für den richtigen Weg. „Die Jugendlichen wollen auch ihre Ruhe.“ Und unter sich bleiben.