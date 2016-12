St. Sigmund – Einst galt das Gleirschtal, welches von St. Sigmund im Sellraintal in Richtung Süden führt, als kürzeste Handelsroute vom mittleren Inntal durch das Ötztal bis ins Passeiertal. Einer Sage zufolge soll dabei der ein und andere Geschäftsmann – wie von Geisterhand berührt – ums Leben gekommen und nie gefunden worden sein. Es gäbe noch viele Mythen über das Gleirschtal zu erzählen. Etwa jene vom Gleirscher Geist, der im Tal zu Hause sein soll. Aber: Kommen wir lieber in die Gegenwart zurück.

Das südliche Tal von St. Sigmund ist vor allem als Ausflugsziel bekannt – ob im Sommer oder vor allem im Winter mit der Rodel, mit Schneeschuhen oder mit den Tourenskiern.

Die weiße Pracht hält sich derzeit leider aber in Grenzen. Und somit waren wir diese Woche zu Fuß unterwegs. Passend zur Weihnachtszeit führte uns eine besinnliche Wanderung von St. Sigmund an der Gleirschalm vorbei bis hinein zur Riegelkapelle, etwa eine Stunde Fußmarsch vom Parkplatz im Dorf entfernt.

So kommt man hin: Vom Parkplatz (gebührenpflichtig, 4 Euro) in St. Sigmund folgen wir dem asphaltierten Weg, vorbei am Fuchsspielplatz über die Rodelbahn 1,6 Kilometer und in leichter Steigung hinein bis zur Gleirschalm. Leider ist die Rodelbahn ob der Schneelage noch nicht in Betrieb. Trotzdem ist die Alm ab 26. Dezember (bzw. siehe Infos zur Tour) wieder geöffnet. Vorbei an der Alm, bringt uns nun ein Schotterweg zuerst flach, später leicht ansteigend weiter ins Gleirschtal.

Auf gutes Schuhwerk sollte man nicht verzichten, denn der Weg ist, wie auch schon bis zur Gleirschalm, immer wieder schneebedeckt und teilweise etwas eisig. Eine halbe Stunde Gehzeit ab der Alm muss man etwa einplanen, bis man auf der linken Seite – beim so genannten „Riegel“ – einen großen Felsen mit der Lourdesgrotte erreicht. Hier ist unser Ziel. Aber wo ist die Kapelle, zu der wir wollen?

Oben am Felsen, lautet die Antwort. Versteckt und über einen Steig mit Stufen unschwierig nach zwei Minuten erreichbar, steht dort die Kapelle. Nachdem das Gleirschtal so viel zu erzählen hat, verbirgt sich auch hinter dieser Kapelle eine Geschichte: Es lag frischer Schnee, als die Gebrüder Falkner, zwei Jäger, im Jahre 1894 Fußspuren eines Kindes entdeckten, die genau auf diesen Felsen führten und plötzlich zu Ende waren.

Das sah man als Zeichen und errichtete dort eine kleine Holzkapelle – die Riegelkapelle. Eigentlich hätte ein Soldat die Kapelle nach seiner Rückkehr aus dem 1. Weltkrieg größer bauen wollen. Doch dazu kam es nie. Der Mann kam nie zurück.

So war es der gebürtige St. Sigmunder Norbert Gabl, der als junger Bub Vieh im Gleirschtal hütete und zu Beginn seiner Pension (mittlerweile ist er über 80 Jahre alt) mit Unterstützung von Julius Witting mit viel Liebe und Ausdauer in fünf Jahren Bauzeit (1993 bis 1998) die Riegelkapelle neu gebaut hat.

Die Wallfahrtsstätte ist aus Steinen gemauert, die Statue und das Kreuz stammen von der einstigen Kapelle. Das Gnadenbild – die hölzerne Muttergottesstatue – ist eine Nachbildung der Madonna von Santa Maria Maggiore in Rom, im Volksmund auch „Maria Schnee“ genannt. Besonders Einheimische pilgern gerne zur „neuen“ Riegelkapelle.

Nicht nur weil das nahegelegene Bächlein beim großen Felsen, das anscheinend auch im Hochwinter nicht gefriert, besondere und heilsame Wirkung zeigt. Sondern auch deshalb, weil die Wallfahrtsstätte inmitten der Natur des Gleirschtales viel Platz für Ruhe und Erholung bietet.

In völliger Abgeschiedenheit und abseits von Hektik und Stress. All jene also, die nach dem Weihnachtsstress Ruhe und Besinnung suchen und auf der Suche nach einem Ausflug in der Natur sind, liegen mit einem Besuch der Riegelkapelle goldrichtig.

In diesem Sinne viel Spaß bei der Wanderung ins Gleirschtal zur Riegelkapelle und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. (flex)