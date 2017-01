Von Deborah Darnhofer

Innsbruck — Das alte Jahr mit Feiern und Verpflichtungen ist gerade erst vorbei, da kommen schon neue Aufgaben und Vorsätze hinzu. Der Tag hat aber nun mal „nur" 24 Stunden. Zu viele Anforderungen in zu kurzer Zeit können negativen Stress aufkommen lassen. Fast 40 Prozent der Arbeitnehmer stehen laut einer Befragung der Statistik Austria fast ständig unter Zeitdruck.

Wie es gelingt, trotz vieler Pläne gelassen und entspannt durchs neue Jahr zu kommen, verraten Trainerin und Unternehmensberaterin Nikoletta Zambelis sowie Arbeits- und Organisationspsychologin Judith Blank.

1. Glaubenssätze abwägen: Die Redewendungen „man soll" und „man muss" stecken in vielen Köpfen. Förderlich sind diese Gebote jedoch keineswegs immer. „Jeder von uns verfügt über ein Bündel an tief verankerten Überzeugungen, die uns leiten und korrigieren", erklärt Zambelis. Dazu zählen: Bei Sonnenschein muss man raus in die Natur. Um erfolgreich zu sein, muss man hart und lange arbeiten. Die Wohnung muss immer sauber sein. „Die Krux an Glaubenssätzen ist, dass sie einen wie innere Befehl­e vor sich hertreiben", gibt die Expertin zu bedenken. Gerade dadurch können sich Druck und Stress erhöhen. Einige dieser Sätze sind von außen an einen herangetragen worden.

„Der Blick 'nach innen' lohnt", meint Blank. Sich seiner selbst bewusst werden, nennt es Zambelis. Seine eigenen Glaubenssätze deshalb sammeln, hinterfragen und abwägen. Sind das meine eigenen Bedürfnisse? Was ist mir persönlich wichtig?

2. Nein sagen: Vielen Menschen fällt es schwer, sich einzugestehen: „Ich schaffe das jetzt nicht." Aufgaben können sich so ungehindert stapeln. Die Anforderungen werden mehr statt weniger. „Im Umgang mit einem Hektik verbreitenden Umfeld ist es hilfreich, ein höfliches, aber bestimmtes 'Nein' sagen zu lernen", sagt Zambelis. „Das bedeutet nicht, dass man künftig für keine Gefälligkeit mehr zu haben ist, aber es schützt davor, anderer Leute Zeitdefizite auszubaden."

3. Multitasking vermeiden: Alles auf einmal erledigen bringt der Mensch nicht zustande, auch wenn er sich noch so sehr bemüht. „Wir Menschen haben ein Steinzeitgehirn und sind nicht geeignet für Multitasking. Hohe Anforderungen, die in möglichst kurzer Zeit abzuarbeiten sind, nacheinander erledigen", empfiehlt Arbeitspsychologin Blank. Ansonsten laufe der Mensch Gefahr, den ganzen Tag zu arbeiten, ohne etwas zu Ende gebracht zu haben.

4. Optimal selbst organisieren: Bevor sie erledigt werden, gilt es Termine, Aufgaben und Anforderungen zu prüfen und einzuteilen. „Das Eisenhower-Modell ist heilsam, da Aufgaben in wichtig, dringend, nicht wichtig und nicht dringend unterschieden werden", weiß Zambelis.

Termine und Aufgaben niederzuschreiben ist für Blank „grundsätzlich ratsam". Das helfe speziell auch am Abend, um abzuschalten und gut schlafen zu können. Elendslange To-do-Listen können beide Expertinnen aber nicht empfehlen. Man könnte sich verzetteln oder weniger wichtige Aufgaben zuerst erledigen.

5. Auf Vergleiche verzichten: Äpfel können nicht mit Birnen verglichen werden. Daran sollten sich auch Menschen halten. Was den Eltern viel bedeutet, kann einen selbst nicht interessieren. Was ein Kollege oder Familienangehöriger in kurzer Zeit schafft, kann bei einem selbst mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Vergleiche daher lieber vermeiden, betont Blank. „Sinnvoll ist es, den Blick in die Vergangenheit zu richten und sich Erfolgserlebnisse, persönliche Entwicklungen bewusst zu machen und stolz auf sich zu sein, was man geschafft hat." Die Psychologin fordert einen „Realitätscheck" für den eigenen Erfolg und einen verstärkten Blick für das Positive.

„Häufig laufen 90 Prozent der Dinge gut, hingegen 10 % weniger optimal. Wir neigen aber dazu, 90 % unserer Aufmerksamkeit auf die 10 % der Dinge zu richten, die weniger gut laufen, und haben subjektiv den Eindruck, 90 % liefen schlecht." Das Wissen um eigene Stärken und Fähigkeiten helfe zudem, stressige Zeiten besser zu überstehen. Optimismus und lösungsorientiertes Denken tragen zu Resilienz (psychischer Widerstandsfähigkeit) bei, sagt Blank.

6. Entspannung und Gelassenheit üben: Manche Situationen kann man selbst nicht ändern. Dann hilft es, sie aus einer gewissen Distanz zu betrachten, zu bewerten und an der eigenen inneren Einstellung zu feilen. „Indem wir uns selbst ernst, aber nicht todernst nehmen und meinen, wir müssten alleine die Welt retten, können wir über uns schmunzeln", meint Zambelis. Kleine Achtsamkeits- oder Entspannungsübungen können laut Blank dazu beitragen.

Die Schlange vor der Kassa oder das Warten auf den Lift bieten sich dafür zum Beispiel an. Beim langsamen Ein- und Ausatmen die Konzentration auf die Bauchdecke oder Brust richten, die sich hebt und senkt. „Bei regelmäßiger Anwendung fördert es das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit", so Blank. Sie plädiert darüber hinaus für mehr Achtsamkeit.

Stress ist ein ständiger Begleiter, doch er ist nicht nur schlecht. So können die Freude auf das neue Jahr, Gedanken an schöne Termine und Feiern sowie neue Aufgaben auch anspornen. Der eigene Glaube ist entscheidend.