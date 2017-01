Von Karsten-Thilo Raab/srt

Turracher Höhe – Normalerweise watschel­n Entenfamilien nicht den Berg hoch, höchstens mal ein Stück die Uferböschung hinauf. Aber diese vielbeinige Entenfamili­e schnattert aufgeregt und marschier­t mehr oder weniger im Gleichschrit­t hintereinander her. Ohne Flügel, ohne Schnabel, aber immer bergauf. An steilen Stücken wird auch schon mal ein Zickzackkurs eingeschlagen. Vorne­weg geht keine Entenmutter, sondern Elmar Ebener. Der 48-Jährige führt die kleine Gruppe die Turracher Höhe hinauf – dem Sonnenaufgang entgegen.

Trotz der untergeschnallten Schneeschuhe ist dieses Vorhaben durchaus mühselig. Und obschon die Temperaturen bei minus 18 Grad Celsius liegen, ist niemandem wirklich kalt. Denn so eine Schneeschuhwanderung die Skipiste am Kornock hinauf ist anstrengend. Erst recht auf nüchternen Magen. Noch bevor der erste Hahn in dem kleinen Skiort an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark das erste Mal gekräht hat, hat sich der Tross bereits in Bewegung gesetzt – genauer gesagt in absoluter Dunkelheit um sieben Uhr morgens. Als Belohnung warten oben auf dem Kornock nicht nur Sonnenaufgangsimpressionen und ein herrliches Bergpanorama, sondern auch ein wohlverdientes Frühstück auf 1968 Metern über dem Meeresspiegel.

Noch ein Lohn folgt den morgendlichen Mühen: Bis neun Uhr kann die „Entenfamilie“ das Skigebiet alleine nutzen. Pistenbutler Elmar hat zuvor bereits die Ski zur Hütte gebracht. Und was ist das für ein Genuss, mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages eine völlig menschenleere Piste hinunterzusausen! Das einzige Geräusch, das auf der Turracher Höhe zu hören ist, sind die eigenen Skikanten und der gelegentliche „Freudenjuchzer“ der wedelnden „Entenfamilie“.

„Morgenstundtrilogie“ nennt sich diese Kombination aus Schneeschuhwandern, Sonnenaufgangsstimmung, Frühstück und Abfahrtsgenuss, der immer dienstags morgens angeboten wird. Noch dazu kostenfrei – zumindest für alle Gäste, die in einem der elf so genannten Butler-Betriebe untergebracht sind. „Wir sind keine Animateure, sondern wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen“, unterstreicht Elmar Ebener das Eigenverständnis des Pistenbutlers. Zusammen mit einer Kollegin verwöhnt er tagtäglich die Gäste.

„Es sind die kleinen Dinge, die uns groß machen“, sagt der 48-Jährige. Er weiß, dass der bunte Strauß an Aufmerksamkeiten eine große Trumpfkarte ist. Schon muss er sich von seiner heutigen „Entenfamilie“ verabschieden, um mit einem Schneemobil durch das 42 Pistenkilometer umfassende Skigebiet zu düsen und auch andere Wintersportler ein wenig zu verwöhnen.

Mit dem knallroten Skidoo stellt er sich an den Rand der beliebtesten Abfahrten und reicht den Skifahrern und Snowboardern mal einen Apfel, ein paar Weingummis oder ein Stück Traubenzucker zur Stärkung, den Triefnasen eine Packung Taschentücher, den Kindern ein Eis und den etwas größeren Skihasen auch schon mal ein Glas Prosecco – für den Kreislauf, versteht sich.

Kein Wunder, dass sich sofort eine kleine Menschentraube bildet, sobald Ebener mit seinem Butlermobil irgendwo im Skigebiet zum Stehen kommt. Das speziell umgerüstete Fahrzeug verfügt über zwei Spender für Sonnenmilch mit verschiedenen Lichtschutzfaktoren.

Selbst wenn der Pistenbutler mal nicht auf der Piste zu sehen ist, ist er beileibe nicht untätig: Mal führt er kleine Gruppen bei einer Genusssafari von Hütte zu Hütte, um regionale Köstlichkeiten zu testen, mal befreit er die Windschutzscheiben der geparkten Gästeautos von Eis und Schnee.

Unabhängig von dem Butlerservice hat das familienfreundliche Skigebiet noch einiges mehr zu bieten. Die Sonnenalmbahn etwa verläuft durch das Gebiet von drei Gemeinden und zwei Bundesländern. Quer durch den Turracher See, dessen Wasser im Bedarfsfall verwendet wird, um die Pisten künstlich zu beschneien, erstreckt sich die Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark. Auf dem zugefrorenen See, der in Teilen auch zum Eislaufen genutzt wird, verkehrt das so genannte „Seetaxi“. Dies ist eine Art Traktor, der an der Anhängerkupplung eine Stange befestigt hat. Hieran können sich die Skifahrer und Snowboarder festhalten, um sich über den See von einem Teil des Skigebiets ins andere ziehen zu lassen.

Vom Seeufer gelangen Skifahrer und Snowboarder auch mit Hilfe der Sonnenalmbahn sowie über die Schwarzseeabfahrt zu einer weiteren charmanten Besonderheit: dem Seitensprunglift. Dessen Häuschen ist passenderweise von außen mit Schlüpfern und Büsten­haltern dekoriert. Was nicht bedeutet, dass die Skihasen in dem 325 Mete­r langen Schlepper auch versuchen sollten, sich gegenseitig abzuschleppen. Gerne dürfen sie aber miteinander ins Gespräch kommen. Schließlich gibt es an der Turracher Höhe auch ohne den Seitensprunglift genügend Gesprächsstoff.