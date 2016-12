Oberndorf – Es sind mitunter längsten Stunden des Jahres – die Zeit, bevor am 24. Dezember das Christkind kommt. Nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern. Schon seit Jahren bewährt hat sich hier ein Besuch beim Modellbahnclub Wilder Kaiser im Hartsteinwerk in Oberndorf. Unter dem Motto „Warten auf das Christkind“ haben sie morgen am 24. 12. ihre Modellbahn von 10 bis 16 Uhr geöffnet. In liebevoller Kleinarbeit haben die Mitglieder ihre Anlage gebaut und mit vielen auch regionalen Details versehen. Auch für die Verpflegung ist im Clubheim im Verwaltungsgebäude des Hartsteinwerks bestens gesorgt. Am 6. Jänner ist die Ausstellung noch einmal geöffnet. (TT)