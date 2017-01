Die eigene Familie ist wie ein Knoten, manchmal bist du froh, dass er gut geknüpft ist und du dich fallen lassen kannst. Die Eltern geben dir Sicherheit. Der Knoten kann jedoch auch zu fest sein, du bekommst ihn nicht mehr gelockert und fühlst dich angekettet. Es wird Zeit, sich von den Eltern zu lösen. David Lama ging schon sehr früh seine eigenen Wege und hat mit seinen Erfolgen beim Sportklettern genauso wie jetzt als Alpinist gezeigt, dass er vom Elternhaus in Götzens aus die richtigen Schritte setzen konnte.

Obwohl sein neuer Film „Zurück zu den Wurzeln" in erster Linie ein Film über ein Kletterprojekt ist, zeigt er einen 26-jährigen Mann, der sich entscheiden muss, der zweifelt und der gnadenlos ehrlich auf neue Situationen am Berg reagiert: „Jetzt bin i halt allein da." Diese Selbsterkenntnis ist eine Schlüsselszene des Films „Zurück zu den Wurzeln", der im Rahmen der Bergwelten-Reihe auf ServusTV (Mittwoch, 21.15 Uhr) gezeigt wird.

Alleinsein als Charakterbildung

Lama sitzt in dem Zelt und spricht in die Kamera. Es geht darum, dass er die Erstbesteigung des Lunag Ri (6907 Meter) in Nepal schlussendlich ohne seinen 54-jährigen Partner, die US-Kletterlegende Conrad Anker, versuchen wird. Der Lunag Ri ist der höchste Berg Nepals, der noch unbestiegen ist bzw. der höchste Berg, den man auch besteigen darf. Denn einige höhere Gipfel im Himalaya gelten als heilig und dürfen nicht betreten werden. Ihren ersten Versuch am Lunag Ri mussten Anker und Lama im Herbst 2015 knapp 300 Meter unter dem Gipfel abbrechen. Beim zweiten Versuch vor wenigen Wochen war er überraschend auf sich alleine gestellt. Aber dazu später.

Das Alleinsein kann man im Bezug auf Lamas Karriere auf eine zweite Art deuten. Nämlich, dass er sich früher als andere Kinder von daheim abnabelte. Mit 16 Jahren war er bereits einer der weltbesten Sportkletterer. Mit nun 26 Jahren hat er Routen auf Berge bestiegen, von denen andere Alpinisten nur träumen können. In all den Jahren blieb nicht viel Zeit, sich mit seinen Wurzeln zu beschäftigen. Im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung erzählte Lama kurz vor Weihnachten, warum ihm der Film bzw. die darin beschriebene Reise in die Heimat von Vater Rinzi so wichtig war. „Im Herbst 2015 war ich das erste Mal seit 15 Jahren wieder in Nepal. Von den zwei Reisen von früher blieb mir wenig in Erinnerung, weil ich mich seitdem eigentlich voll auf das Klettern fokussiert habe. Ich habe mich auf andere Themen nicht so einlassen können", gesteht er.

Als Lama schließlich 2015 mit seinen Eltern gemeinsam in Phaplu ankam, dem Geburtsort des Vaters, sei von Heimat für ihn wenig die Rede gewesen. Er habe sich kaum verbunden gefühlt mit dem Ort — wie auch, „wenn ich mich an keine speziellen Erlebnisse erinnern konnte". Das kam nach und nach. Er ging mit seinen Eltern auf Trekking-Touren, er spazierte durchs Dorf und so traten immer mehr Gedanken aus dem Unterbewusstsein wieder hervor: „Ich erinnerte mich an Lieder, die von Kindern am Schulweg gesungen wurden", erzählt er.

Solche Schlüsselerlebnisse sind wichtig für Lama, der sich im Film selbst hinterfragt. „Warum bin ich geworden, wie ich bin?" Um das zu beantworten, sei es für ihn entscheidend gewesen, „zurückzuschauen, wo man herkommt".

Nach 2015 war er im Herbst 2016 erneut in Nepal. Nicht nur, weil er sein Projekt mit Conrad Anker zu Ende führen wollte. Er knüpfte zudem neue Bande mit seiner Familie, mit den Menschen vor Ort, „ich fühle mich immer wohler in Nepal". Im Gebiet vom Lunag Ri, dem Zentrum der Kletterszene des Landes, spürt er den Stolz der Menschen, wie er erzählt: „Sonst sind die Sherpas von dort eher bekannt als Unterstützer der anderen, aber die sind am Berg eben auch nicht ganz unfit. Des taugt denen natürlich, dass einer von ihnen, oder halb von ihnen, als einer der besseren Kletterer gesehen wird."

Herzinfarkt in der Wand

Das wollte Lama dann natürlich gleich unter Beweis stellen. Er kehrte zurück zum Lunag Ri, der die zwei Alpinisten dieses Mal mit besserem Wetter empfing. Nach der fünften Seillänge passierte jedoch etwas, mit dem Lama nicht gerechnet hatte. Sein Partner klagte über Schmerzen in der Brust. Sie mussten gemeinsam die Entscheidung treffen, umzukehren. Anker konnte noch selbst abseilen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass er in der Wand einen Herzinfarkt erlitten hatte. Anker ermutigte Lama vor seiner Abreise, es alleine zu wagen. „Ich musste für mich die Entscheidung treffen, ob ich das versuchen soll", sagt Lama im TT-Gespräch und erklärt sofort, warum es für ihn Sinn machte: „Ich habe das Projekt mit einem Partner angefangen und wollte nicht von einem Partner zum nächsten wechseln. Wenn man sich ein halbes Jahr vorbereitet und dann nach fünf Seillängen umkehrt, ist das nicht befriedigend. Ich wusste, die Chance, es allein zu schaffen, ist klein, aber sie besteht."

Er quälte sich also drei Tage lang hinauf: Durch das Mikrofon seiner Helmkamera hört man sein angestrengtes Husten in über 6000 Metern Höhe. Die Kamera fängt ein, wie er in einem Fels-Riss mit seinen Händen die wenigen Griffe umklammert und wie seine Steigeisen an der Wand vergeblich Halt suchen. Es ist eine Tortur, die man aus der Ich-Perspektive der Helm-Kamera präsentiert bekommt.

Im Zelt muss er sich wieder entscheiden, ob er weitergeht oder umdreht. Für einen Alpinisten die schwierigste Entscheidung. Genauso wie man den Knoten zu den Eltern zu einer bestimmten Zeit lösen muss, fällt es einem schwer, sich von einem Projekt zu trennen. Es wird die Zuseher nicht überraschen, wie er sich entschieden hat. Sehenswert ist vor allem der Weg dorthin, seine Rückkehr zu den Wurzeln und die Rückschläge am Berg, quasi die weiteren Schritte im Reifeprozess eines alpinen Ausnahmetalents. (Matthias Christler)