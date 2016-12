Walchsee – Ein besonderes Schauspiel gibt es auch heuer wieder während der Ballonfahrerwoche im Kaiserwinkl vom 21. Januar bis 28. Januar zu erleben: Brenner fauchen, heiße Luft bläst riesige, bunte Hüllen auf, Ballonfahrercrews bringen ihre Fluggeräte in Position und warten auf das Startsignal. Täglich erheben sich beim Alpin Ballooning farbenprächtige Ballons vor der majestätischen Kulisse des Wilden Kaisers in die Lüfte. Das Publikum verfolgt vom Boden aus die Wertungsfahrten und Rennen der Profis.

Besonders beliebt und begehrt sind die günstigen Mitfahrgelegenheiten, die vor Ort ab 200 Euro für die Kaiserwinklfahrt und 240 Euro für die große Alpenfahrt buchbar sind, heißt es seitens des Tourismusverbands Kaiserwinkl. Tipp vom Veranstalter: Am Vortag kann sich jeder unter +43-664/50 50 571 anmelden, damit man einen reservierten Stehplatz am Himmel haben kann. Einer der Höhepunkte wird das Night Glowing mit Glühweinparty und Feuerwerk sein.

Programmpunkte sind u. a. die Vorbereitung der Ballone am Sonntag, 22. Jänner, um 10 Uhr und die offizielle Eröffnung des „16. Kaiserwinkl Alpin Ballooning“ am Kirchplatz in Walchsee um 11 Uhr mit der Vorstellung der Teams. Sonntag bis Freitag finden dann täglich Wertungsfahrten statt mit Starts in Kössen und Walchsee.

Eines der Highlights ist am Mittwoch, 25. Jänner, um 19.30 Uhr: Am Kirchplatz in Walchsee findet die „Nacht der Ballone – Night Glowing“ mit Glühweinparty und Feuerwerk statt.

Weitere Infos unter www.kaiserwinkl.com (TT)