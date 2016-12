Innsbruck – Das Ziel für 2017 ist es, die Ziele von 2016 zu erreichen, die man sich 2015 gesetzt hat. Ein Vorsatz, der in ähnlich netten Variationen in sozialen Medien die Runde macht, aber doch einen entscheidenden Fehler beinhaltet: Das mit den Vorsätzen geht meistens schief. Das wird einem am Jahresende so richtig klar, wenn von dem angepeilten Abnehm-Ziel von fünf Kilogramm noch acht Kilogramm übrig geblieben sind.

Die Lösung für das Vorsatz-Dilemma ist so einfach, so altbekannt, dass es für Internet-Sprüche zu uncool ist. Was du heute kannst besorgen, ... Sie wissen, wie der Satz endet. Warum also an das denken, was man 2017 tun kann, wenn es einiges gibt, das sich 2016 noch erledigen lässt? Das Jahr hat immerhin vier restliche Tage und vier Tage sind viel Zeit, um eine To-do-Liste abzuarbeiten. Die Tipps hier rundherum sind ein Denkanstoß.

Ein wichtiger Tipp fehlt: Gerade nach einem Jahr, in dem viele Promis starben (von David Bowie bis Bud Spencer), die Spaltung der Gesellschaft heraufbeschworen wurde (Wahlen Österreich, USA) und Anschläge wie in Berlin manche verzweifeln lassen, wird der Neubeginn herbeigesehnt. Doch versuchen Sie einen positiven Rückblick: kurz hinsetzen, innehalten und die schönen Erlebnisse des Jahres 2016 aufschreiben. Es dürfte sich lohnen. (chris)

Es wird höchste Zeit ...

... für eine kleine Spende: Der Österreicher spendet im Durchschnitt 72 Euro pro Jahr und liegt damit im Europavergleich im Mittelfeld, die Briten sind mit 260 Euro die Spendabelsten. Ein Grund, noch heuer etwas Geld lockerzumachen, ist, dass ab 1.1. ein neues Gesetz gilt, das bei der Spendenabsetzbarkeit mehr Aufwand für die Organisationen bringt. Alles beim Alten bleibt bei einer anderen Form der Spende: Schrank ausmisten, Kleidung schenken.

... für den Steuerausgleich: Was haben Sie zu Silvester 2011 gemacht? Gute Frage, aber sicher nicht an den Steuerausgleich gedacht. Jetzt aber schnell. Wer vom Finanzamt noch Geld für das Jahr 2011 zurückhaben will, hat nur noch wenige Tage Zeit. Laut Arbeiterkammer lohnt sich der Lohnsteuerausgleich nämlich so gut wie immer.

... einen Vorsatz anzugehen: Ob Papst Franziskus seinen Vorsatz für 2016 („Ich will mehr beten“) umsetzen konnte, ist nicht bekannt. Alle anderen, die sich ein Ziel gesetzt haben, sollen sich, wenn sie es bislang nicht geschafft haben, damit zu beginnen, nicht entmutigen lassen. Es zählt auch jetzt noch als Erfolg, wenn man sich mehr bewegt oder mit dem Rauchen aufhört.

... alte Freunde anzurufen: Gute Freunde kann niemand trennen – von wegen, im Laufe eines Lebens passiert es, dass man sich entfreundet. Das ist normal. Genauso gut ist es natürlich möglich, sich wieder anzunähern. Ein Anruf genügt. Laut einer Studie sind Offline-Freunde nämlich wichtiger als jene in sozialen Netzwerken.

... die Passwörter zu ändern: Juhu, nach Jahren des Vertippens hat man sich sein Passwort gemerkt – ein und dasselbe für Facebook, Amazon, Mail-Konten, ... Oje, Yahoo, die haben eine Milliarde Kunden-Daten verloren. Bevor jetzt ein Gauner mit dem Passwort ins Netbanking kommt, überlegt man sich besser ein neues. Am besten regelmäßig. „123456“ ist übrigens weltweit das beliebteste Passwort.

... den Urlaub zu planen: Die Zeit der traumhaft billigen, breit gefächerten Last-Minute-Angebote dürfte vorbei sein. Früh buchen ist wieder in. Das erhöhe die Chance auf Qualität und Auswahl, wie die Wirtschaftskammer vor wenigen Tagen betont hat. Und weil es zum Thema passt: Die Fotos der vergangenen Urlaube könnten doch endlich einmal in ein Album geklebt werden.

... Arzttermine auszumachen: Wie lange ist der letzte Besuch beim Zahnarzt her? Eine Vorsorgeuntersuchung wäre auch fällig. In diesem Jahr wird sich kein Termin mehr ausgehen, aber man kann einen für 2017 ausmachen. Nicht ans Jahresende gebunden ist die Kostenerstattung der Wahlarztrechnung – gemacht gehört sie aber trotzdem.