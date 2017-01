Von Sabine Strobl

Innsbruck – Wortgefechte, Skifahrer, die Tourengeher „einstauben“, Tourengeher, die an Verbotsschildern vorbeieilen. Ganz friedlich geht es derzeit in den mühevoll beschneiten Skigebieten nicht zu. „Es sind unzählige Tourengeher unterwegs, an Spitzentagen 1500 bis 1700“, berichtet Werner Frießer, BM von Seefeld und zuständig für das Skigebiet Rosshütte. „Man muss aber fairerweise sagen, dass der Großteil sehr diszipliniert ist.“ Sorgen bereiten einige schwarze Schafe. „Unterhalb des Restaurants ist der Hang relativ steil. Unter der Kuppe die Piste zu kreuzen, ist wahnsinnig gefährlich. Oft fährt die Pistenrettung an diese Stelle oder ich gehe mit Skiern hinauf und bitte die Tourengeher, am Rand zu gehen.“ Da die Pistengeher zunehmen und in der Gastronomie geschätzt sind, haben die Bahnen einen kostenlosen Parkplatz eingerichtet.

Auch wenn auf der Homepage der Mutterer­almbahn momentan ein Verbot für Pistentourengeher während der Betriebszeiten platziert ist, setzt man dort ebenfalls auf ein kostenloses Angebot. Von 16 bis 20 Uhr können die Pistengeher ihre Felle aufkleben. Nicht alle Konzepte, um die Tourengeher zu bündeln, werden angenommen, beobachtet Geschäftsführer Werner Millinger, der um Sicherheit bemüht ist. Das Kunstschneeband sei an Engstellen etwa 16 Meter breit. In den Ferien bevölkern Hunderte Kinder die Piste. Millinger wäre wie andere Liftbetreiber auch froh, wenn es mehr gesetzliche Möglichkeiten für eine temporäre Sperre gebe. „Um etwas erlauben zu können, muss man auch Stopp sagen können: Heute geht es nicht.“

Abendtouren, beschilderte Aufstiegsrouten, eine Broschüre mit Pistentouren. Tirol setzt auf ein Miteinander von Pistentourengehern und Skifahrern. Michael Larcher vom Alpenverein sieht die Mediationsarbeit der letzten Jahre infolge der heiklen Bedingungen wieder erschwert. „Als Tourengeher bin ich Gast auf der Piste. Die Skifahrer haben hier Vorrang.“ Grundsätzlich tritt der Alpenverein für einen freien Aufstieg während der Geschäftszeiten ein, befürwortet aber auch zeitliche Pistensperren wie etwa während des gefährlichen Präparierens mit Seilwinden. Derzeit könne man doch normale Wanderungen unternehmen.

Florian Raffl, Betriebsleiter bei der Bergeralm, berichtet, dass die Warntafel bei der Talstation ignoriert werde. Nichts anderes hört man aus der Schlick. „Wir haben keine Handhabe“, meint Betriebsleiter Christopher Puffing. Auch diese Skigebiete regen an, mehr Regulierungsmöglichkeiten zu schaffen. Bitte warten heißt es derzeit am Patscherkofel. Dort ziehen oft Hunderte Tourengeher am Tag die Hänge hinauf. Um den Aufstieg zu lenken, wird das neue Leitsystem für Pistengeher umgesetzt. Drei beschilderte Routen führen auf den Kofel. Keine einzige ist derzeit aufgrund des Schneemangels benützbar, bedauert Geschäftsführer Thomas Scheiber. Er appelliert an das Sicherheitsdenken der Tourengeher und Skifahrer: „Bitte denkt an den jeweils anderen.“ Abseits vom Schneemangel meint Werner Koch, Verfasser der Broschüre „Pistentouren im Großraum Innsbruck“, dass das Pistengehen vom Tourismus unterschätzt werde.