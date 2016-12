Imst – Zufriedene Gesichter vorgestern beim Abbau des Weihnachtsmarktes. „Die Mühen haben sich gelohnt“, berichtet Organisator Hans Strobl, „wir schätzen eine Steigerung des Besucherstromes von rund 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Der vor 16 Jahren gegründete Imster Weihnachtsmarkt habe sich inzwischen in Tirol etabliert. Die 15 Verkaufsstände inklusive des Weihnachtshauses am Johannesplatz lockten vom 25. November bis zum 23. Dezember Stimmungssuchende weit über die Stadtgrenzen an. Speziell an den Wochenenden und am 23. Dezember hätten die Warteschlangen temporär bis in die Kramergasse gereicht. Auffallend für Strobl waren die zahlreichen Besucher aus Südtirol und Italien. Auch der Krippenpfad, der sich zum unverzichtbaren Teil des Marktes entwickelt hat, sei sehr gut angenommen worden. Strob­l: „Die Standgebühren sind moderat geblieben. Ohne die Unterstützung von Stadt und Tourismusverband wäre diese Dimension nicht möglich.“

Nach dem Markt ist vor dem Markt: 2017 möchte man etwas Außergewöhnliches bieten, nämlich echten Weihrauch aus dem Oman. Strobl: „Wir sind jetzt schon in Verhandlung mit einem Mann eines dortigen Beduinenstammes.“ (huda)