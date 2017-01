Sexuell enthaltsam leben bis zur Eheschließung. Ist das noch vorstellbar in einer Welt, in der Sex zum ständig verfügbaren Konsumartikel verkommen ist? Drei Milliarden eindeutige Angebote in 0,5 Sekunden erhält, wer „Sex“ im Internet googelt. Junge Menschen wachsen in diesem Umfeld auf. Was fangen sie nur an mit dieser Flut an einschlägiger Information, die da über sie hereinbricht? Wer hilft ihnen beim Durchkämmen dieses Dschungels? Wem vertrauen sie sich bei diesem höchst intimen Thema überhaupt an?

Wir blicken über den großen Teich in die Vereinigten Staaten. Vieles nimmt dort seinen Anfang, das verspätet nach Europa herüberschwappt. Das war bei Coca Cola und Fast Food so, in Sachen Popmusik und Jugendkultur, und auch bei fragwürdigen Schönheitsidealen, vom makellosen Gebiss bis hin zur genormten Muss-Figur, die manch einen Schönheitschirurgen freudig das Skalpell wetzen ließ.

Revolution oder Revolutiönchen?

In sexueller Hinsicht ist in den USA eine Art Gegenrevolution im Gange, vielleicht bleibt es aber auch bei einem Revolutiönchen. Jedenfalls erklären in Nordamerika immer mehr junge Menschen Sex fürs Erste einmal zum Tabu. Sie geloben, auf solch fleischliche Gelüste zu verzichten bis zu jenem Tag, an dem sie eine Ehe nach dem Wort der Bibel schließen. Das schwören sie Gott, dem (künftigen) Partner, den Eltern, Freunden, ja sogar den eigenen Kindern, sollten solche, nach dem Ende der Enthaltsamkeit, dereinst das Licht der Welt erblicken. Im Internet kursieren massenhaft Aufnahmen von so genannten purity balls. Das sind Ball-ähnliche Veranstaltungen der Reinheit. Junge Mädchen, festlich ganz in Weiß gewandet, legen dabei ein Keuschheitsgelübde ab; anwesende Väter sagen ihre Unterstützung zu.

Als sichtbares Zeichen ihres Vorhabens, bis zur Ehe „rein“ zu bleiben, tragen Mädchen und Burschen Ringe. Diese purity rings können praktischerweise gleich online bestellt werden. Schon ab umgerechnet 11 Euro ist man dabei. Findige Textilhändler bieten sogar Unterwäsche mit unmissverständlichen Parolen an wie „Kein Durchgang auf diesem Gelände“. Auf diese Weise soll schon beim Ausziehen klar sein, dass eine allfällig sich anbahnende Zweisamkeit Grenzen hat.

Solche Initiativen sind in einem konservativen christlichen Umfeld angesiedelt. „True Love Waits“ („Wahre Liebe wartet“) ist die bekannteste davon. Sie reicht zurück in die 90er-Jahre. Wachsende Sorge über Teenagerschwangerschaften und über sexuell übertragbare Krankheiten (AIDS) war ihr Auslöser. Eine Mischung aus berechtigter Beunruhigung und von Panikmache gewissermaßen. Drei Millionen junge Menschen sollen sich seither der Enthaltsamkeit nach den Satzungen von „True Love Waits“ verschrieben haben. Wie viele davon tatsächlich bis zur Ehe durchhalten, ist nicht überliefert.

In Europa fand diese Bewegung wenig Widerhall, am ehesten noch in Deutschland und in der Schweiz. „Das Thema Enthaltsamkeit vor der Ehe spielt hierzulande bei den meisten Jugendlichen keine große Rolle“, befindet auch Max Heine-Geldern (35). Seit vier Jahren leitet der angehende Priester das Jugendzentrum MK, das der Jesuitenorden in Innsbruck unterhält.

Junge Menschen zwischen zehn und 24 schauen regelmäßig bei Gruppentreffen und Veranstaltungen in dieser weithin bekannten Einrichtung im Herzen der Landeshauptstadt vorbei. „Natürlich stellen sich auch unsere Jugendlichen viele Fragen rund um das Thema Sexualität“, erzählt Heine-Geldern. Dem versucht die MK durch ein Projekt namens „Intimität“ auf vielfältige Weise, so auch durch eine Tanzperformance, gerecht zu werden (siehe auch mk-innsbruck.at/intimitaet).

Ein intimer Reifeprozess

Die Kernbotschaft beschreibt der MK-Leiter so: „Wir versuchen zu vermitteln, dass Sex Teil der eigenen Sexualität ist und eine intime Ausdrucksform in einer Beziehung. Sex benötigt einen Reifeprozess und ist von Liebe nicht zu trennen.“

Dies bringt für Heine-Geldern der bolivianische Jesuitenpater Luis Espinal in seinem Aufruf „Entstauben wir ein Tabu, den Sex“ auf den Punkt. Dieser Text, nachzulesen in der Spalte rechts neben diesem Artikel, ist von zeitloser Aktualität. Er bietet reichlich Stoff zum Nachdenken. Und das keineswegs nur für die Jugend. (Markus Schramek)