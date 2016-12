IN INNSBRUCK





BERGSILVESTER. Der Klassiker ist zugleich eines der größten Spektakel Westösterreichs. Auch heuer werden wieder bis zu 30.000 Menschen in die Innenstadt strömen, um gemeinsam den Jahreswechsel zu feiern. Das Bergsilvester besteht aus vielerlei Programmpunkten, darunter auch der alljährliche Silvesterlauf am Nachmittag. >> www.innsbrucklaeuft.com

Ab 21 Uhr wird das Zentrum zur Partyzone erklärt. Partywütige kommen etwa am Marktplatz mit DJ in-style und bei Tirols größtem Indoor-Silvesterevent in der Dogana voll auf ihre Kosten. >> www.nachtvoegel.at

Pünktlich zu Mitternacht darf nicht nur über das imposante Feuerwerk über der Nordkette gestaunt, sondern auch zum Donauwalzer getanzt werden.

Wer in Feierlaune ist, der wird auch in den Innenstadtlokalen- und bars bestens bedient. Diese warten zum Teil mit allerhand Getränke- oder Essensspecials auf. Da wären zum Beispiel All-You-Can-Eat Kasspatzln im Jimmy's, die kultige Gulaschsuppe inklusive Feuershow im Weekender oder das Snack-Buffet im Hofgarten bei der größten Mottoparty (Black & White) der Stadt.

Wer es nobler mag, kommt abends etwa im aDLERS oder beim James-Bond-Dinner im B1 auf seine Kosten. Ein Galamenü verspricht auch das Theresienbräu. Erwähnt sei hier auch das alljährliche Bergiselvester auf der Sprungschanze, die Tickets hierfür sind allerdings leider schon vergriffen.

Die „exklusivste" Silvesterparty Tirols soll im Gotischen Keller über die Bühne gehen. >> http://bit.ly/2iLEuwS





RUND UM INNSBRUCK





SILVESTERSCHWIMMEN. Hartgesottene stimmen sich beim Silvesterschwimmen im eiskalten Achensee auf den Jahreswechsel ein. Im 4 Grad Celsius kalten Wasser müssen die Teilnehmer 50 Meter zurücklegen, einen vier Meter hohen Eisberg erklimmen und schließlich die Silvesterglocke läuten. Anmeldungen sind leider keine mehr möglich, aber das verrückte Spektakel lockt jedes Jahr auch bis zu 3000 Zuschauer an. >> http://bit.ly/2hyNqaQ





BERGSILVESTER. Große Feiern gibt es beispielsweise auch in Hopfgarten, Hochoetz oder in Oberperfuss auf der Rosskogelhütte und im Panoramarestaurant Stiglreith.

KLANGFEUERWERK. In Ischgl gibt's zu Mitternacht nicht nur was für's Auge. Das Klangfeuerwerk „Sound Of Fire" „spielt" in diesem Jahr „Let Me Entertain You" von Robbie Williams und „Chevaliers De Sangreal" von Hans Zimmer. >> http://bit.ly/2hyNWpi

KABARETT. Wer es am Abend ruhiger angehen will, kann dies im Volkstheater in Axams tun. Das Kabarett „Lustig ist das nicht" wird um 20 Uhr zugunsten des Vinzenzverein Axams aufgeführt. Danach empfiehlt sich ein Abstecher zur Silvesterparty in den Postkutscherhof. >> www.volkstheater-axams.at





KINDER





ZWERGERLSILVESTER. Im Rahmen des Innsbrucker Bergsilvesters dürfen die Kleinsten bereits am 30.12. das neue Jahr begrüßen. Ab 14 Uhr stehen in der gesamten Altstadt zahlreiche Kinderattraktionen und Spielstationen bereit. Als Abschluss gibt es ein Feuerwerk am Marktplatz. Detailliertes Programm: >> http://bit.ly/2iwQFhz

BÄCKER RUETZ. Allerhand Spiele, Leckereien und ein Feuerwerk gibt es auch am morgigen Samstag im Ruetz-Backhaus in Kematen. Kinder können ihre Neujahrswünsche auf einem riesigen Wunschballon schreiben. Beginn ist um 14 Uhr. >> http://bit.ly/2hBJacw

Weitere Kinder-Events gibt es am Silvester-Nachmittag zum Beispiel im SZentrum in Schwaz (ab 14 Uhr) und in Grinzens (ab 16 Uhr).





NEUJAHR





KONZERT. Das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck spielt am 1. Jänner wieder im Congress auf. Der Auftritt 2017 steht unter dem Motto „Heimat ist die ganze Welt". >> http://bit.ly/2iLD8SS

FEUERWERK. Kitzbühel zelebriert das neue Jahr traditionell erst am 1. Jänner gebührend. Zum 63. Mal steigt dort das Neujahrs-Feuerwerk in den Himmel über der Gamsstadt. Dazu gibt es eine Skishow mit Fackellauf und Feuerspringen. 30.000 Zuschauer ließen sich das Spektakel in diesem Jahr nicht entgehen. >> http://bit.ly/2iLO6HV