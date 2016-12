Jenbach, Pertisau – Mit einem breiten Grinsen ließ sich Bundesminister Andrä Rupprechter Samstagmorgen als Ehrenlokführer einweisen. Er durfte heuer nämlich den Silvesterdampfzug von Jenbach nach Mayrhofen fahren. „Ich fahre zum ersten Mal eine Lok und freue mich sehr, dass mir die Ehre zuteil wurde“, sagte Rupprechter. Rund 550 Fahrgäste chauffierte er bei ausgelassener Feierstimmung durchs Zillertal. In Zell stieg auch seine Familie zu. „Meine Söhne hoffen, auch mit der Lok mitfahren zu können“, sagte er voller Vorfreude auf die Fahrt.

Das Lachen eingefroren ist hingegen den Teilnehmern des Silvesterschwimmens in Pertisau am Achensee. Mit schlotternden Knien, witzigen Kostümen und einer Menge Mut stürzten sich wieder rund 80 Teilnehmer in den eiskalten See. Rund 2.500 Zuschauer feuerten an der Seepromenade die wagemutigen Schwimmer im vier Grad kalten Wasser an. (emf)