Kirchberg – Untertags unterwegs auf den Pisten des Skigebietes, der Rodelbahn, den Langlaufloipen und Winterwanderwegen und bei Einbruch der Dämmerung lockt gute Stimmung im Dorf. In Kirchberg geht man nun einen neuen Weg und setzt mit dem „Wintertainment“ auf Outdoor-Après-Ski-Partys im Ortszentrum von Kirchberg.

Après-Ski-Musik, Drinks und Stimmung ohne Ende – das ist das soll das neue „Wintertainment“ in Kirchberg bieten. Die Barbesitzer von Kirchberg haben gemeinsam in Kooperation mit dem Tourismusverband eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Wintertainment Kirchberg“ entwickelt. Diese Outdoor-Après-Ski-Partys finden ab 9. Jänner jeden Montag von 16 bis 19 Uhr mit Livemusik und DJs im Freien statt. An den drei Standorten Dorfplatz Kirchberg, Tiefgarage Pöllmühle und Skiwiese im Ortszentrum heizen Live-Acts wie Patricia mit Cold Case Band, S. & G. guitars, u. v. m. richtig ein. (TT)