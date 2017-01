Rinn — 70 Sportlerinnen und Sportler aus 16 Nationen, davon allein 30 Athleten aus China: Das ist der derzeitige Stand der Anmeldungen. Und es kommen nach wie vor neue dazu. Denn sie alle schätzen die Chance, eine internationale Bühne zu haben und IPCAS-Punkte zu sammeln. Diese bedeuten, dass sie in den Weltcup aufsteigen können. Gestartet wird kommendes Wochenende in Rinn in drei Klassen: blind (mit Guide), stehend und sitzend. Was alle Sportler an Rinn schätzen: „Hier haben wir mehr Zuschauer als sonst manchmal bei allen Rennen zusammen", sagen auch Stars wie Andreas Kapfinger und Claudia Lösch.

Das Team um Obmann Bernhard Triendl setzt 2017 einen absoluten Feierschwerpunkt. „Wir wollen, dass dieses Fest für die Gäste ebenso vielfältig ist, wie es für die Sportlerinnen und Sportler wichtig ist, ihre Talente testen zu dürfen", betont Triendl.

Das Programm ist den Rinnern vertraut: Begonnen wird am Freitag, 6. Jänner, mit den IPCAS-Rennen. Zur selben Zeit können sich die Kinder im Festzelt schon auf besondere Gäste auf der Bühne freuen: den Zauberer Markus Gimbel und Benny Barfuß mit seinem Mitspielzirkus. Der Freitag bringt Konzerte mit Gina, Gilbert und DIE3.

Programmhighlights „RollRinn" Freitag, 6. Jänner: ab 16 Uhr: Kinderprogramm; 17 bzw. 19 Uhr: 1. IPCAS-Slalom, Durchgang 1+2; 19.30 Uhr: Konzert „Gina"; 20.30 Uhr: Versteigerung der Kalenderbilder; 22 Uhr: Konzert „Hannah"; 23 Uhr: Konzert DIE3.

Samstag, 7. Jänner: 10 bzw. 12 Uhr: 2. IPCAS-Slalom: Durchgang 1+2; 14 Uhr: Mini-Playback-Show; 16 Uhr: Nacht-Paralleltorlauf; 17 Uhr: Kinderprogramm; 19 Uhr: Kabarett; 19.30 Uhr: Versteigerung der Kalenderbilder; 21.30 Uhr: Konzert La Goassn; 23 Uhr: Konzert Jürgen Drews.

Sonntag, 8. Jänner: 10 Uhr: Gospel-Gottesdienst; 11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Ebbser Kaiserklang; 13 Uhr: Versteigerung der Kalenderbilder; 15 Uhr: Persönlichkeiten im Rollstuhlparcours; 16 Uhr: Tombola; anschließend Konzert mit Harfonie und Semino Rossi.

Das zweite IPCAS-Rennen und der RollRinn-Paralleltorlauf bilden den sportlichen Rahmen am Samstag, 7. Jänner. Im Zelt beginnt um 14 Uhr das Kinderprogramm. Die absoluten Höhepunkte des Abends sind La Goassn und Jürgen Drews.

Schon in den vergangenen Jahren lockte der Gospel-Festgottesdienst Hunderte Menschen ins Zelt. Dieses Mal wird Gail Anderson mit ihren Good Vibrations die Gläubigen begleiten. Frühschoppen, Persönlichkeiten im Rollstuhl-Parcours und dann Auftritte von Harfonie und Semino Rossi bringen das Zelt noch einmal zum Kochen.

Dass hinter all dem der Benefizgedanke nicht zu kurz kommen wird, dafür sorgen Versteigerungen, die Tombola und die Benefizaktionen der verschiedenen Vereine, wie etwa das Kuchenbuffet der Bäuerinnen.

Schon im Dezember erschien der RollRinn-Kalender.

Das Geld der Benefizaktionen — bisher rund 250.000 Euro — kommt dann bedürftigen Familien aus der Region und Behindertensportlern zugute. (TT)