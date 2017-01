Hopfgarten – Diese Woche einen passenden Tourentipp zu finden, war nicht leicht. Warum? Eine markante Wetterumstellung, wie wir sie diese Woche erlebten, ist immer schwierig. Also wohin? Nach reiflicher Planung wurden wir im Unterland fündig. Am Penningberg, einer der sieben Ortschaften der Marktgemeinde Hopfgarten im Brixental.

Die Rundtour (wir erlebten sie noch bei aperen Verhältnissen), die wir beschreiben, ist nämlich auch als Winterwanderung bzw. Schneeschuhtour für die aktuellen Verhältnisse bestens geeignet. Beziehungsweise ist der Besuch der Haag­alm bei guter Schneelage ein lohnendes Ausflugsziel für Rodelfans und Ausgangspunkt einiger Skitouren – wie etwa hinauf zum Feldalphorn.

So erfolgte unsere Tour: Von Hopfgarten im Brixental aus fahren wir mit dem Auto in Richtung Kelchsau. Bei der Beschilderung „Penningberg“ zweigen wir rechts hinauf in Richtung Penningberg ab. Wir folgen dem Straßenverlauf weiter, bis wir den Ausgangspunkt unserer Tour, den kostenfreien Parkplatz bei der Rodelbahn Haagalm, erreichen.

Wir marschieren auf dem breiten Forstweg in einigen Kehren hinauf bis zu einer Weggabelung. Bei der ersten Abzweigung orientieren wir uns an den Hinweisschildern „Haagalm“ und folgen der Rodelbahn (rechts) weiter, bis es etwas flacher wird. Die nächste Gabelung. Und nun? Links oder rechts? Links führt der Weg – also die Rodelbahn – zur Haagalm. Weil unsere Wanderung jedoch als Rundtour erfolgen soll, halten wir uns rechts. In mäßiger Steigung schlendern wir den Weg durch das Waldstück weiter bis zu einer Alm. An dieser vorbei, geht’s entlang der Forststraße weiter bis zur nächsten Alm. Zur so genannten „Neuhütten-Alm“ auf 1380 Metern. Hier endet der Forstweg.

Keine Angst. In einer leichten Rechtskurve etwa 200 Meter um den Grasbuckel herum beginnt der Forstweg wieder. Diese Passage ist die einzige der gesamten Rundtour, bei der wir den Waldweg verlassen und kurz einem Steig folgen.

Es wird flach. Vorbei an zwei Wildfütterungen, bringt uns die Wanderung in Richtung Osten. Leicht bergab, bis wir einen Schranken passieren. Beim Schranken und der großen Kehre halten wir uns rechts, denn wir wollen hinauf zum Alpengasthaus Haagalm.

Wir treffen wieder auf die Rodelbahn, die wir zu Beginn unserer Tour verlassen haben, und folgen dieser etwa 15 Minuten leicht bergauf. Vorbei an der Haagalm, mit traumhaftem Blick ins Brixental, ist das Alpengasthaus nur noch einen Katzensprung entfernt. Normalerweise ist die Sonnenterrasse der Jausenstation gerammelt voll. Einerseits mit Rodelgästen, andererseits mit Skifahrern, die aus dem Skigebiet Kelchsau herkommen.

Bis zu Wochenbeginn zumindest meinte es Frau Holle mit den Wirtsleuten der Haag­alm, den Brüdern Hans und Sebastian Astner, nicht wirklich gut. Weder die Rodelbahn noch das nahe gelegene Skigebiet waren in Betrieb.

Verdrossen wirkte Hans Astner trotz Schneemangels dennoch nicht. „Wir können es nicht ändern. Das ist die Natur. Und irgendwann wird der Schnee schon kommen“, meinte der Gastgeber.

Und wie Recht er hatte. Die vergangenen Tage schneite es auf der Haagalm kräftig und Astner klang nach den Niederschlägen richtig erleichtert. „Die Rodelbahn ist präpariert und präsentiert sich in bestem Zustand“, meinte Astner gestern. Somit steht einem Ausflug auf die Haagalm nichts mehr im Wege. Ob als Winter-Rundwanderung (ca. 10 km), Schneeschuhtour oder als netter Rodelausflug (3,5 km Rodelbahnlänge). Und ob der herrschenden Lawinengefahr im Gelände ist man hier auch sicher unterwegs. (flex)