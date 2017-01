Von Andrea Wieser

Innsbruck – „Selbstbewusstsein ist schön“, meint Christina. „Basketball auch“, ruft Alexandra. Die Schülerinnen aus der NMS Reichenau machen es Workshop-Leiterin Gabriele Ultsch im Landesmuseum Ferdinandeum zu Beginn nicht leicht. Keines der Mädchen kommt auf die Frage „Was ist schön?“ mit einer einfachen Antwort daher. Da sitzen junge Menschen, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Die mit den Zwängen eines gesellschaftlich erwünschten, optischen Ideals täglich konfrontiert werden.

Die sportliche Klasse sieht aber nicht so aus, als ob sie sich den ganzen Tag um ihr Aussehen sorgen würde. Den Weg ins Landesmuseum haben sie dennoch gefunden. Sie wagen mit ihrer Lehrerin Elisabeth Oberweger einen Workshop, der anhand der musealen Exponate zum gedanklichen Diskurs einladen soll.

Also was ist das überhaupt, Schönheit? Ein Ideal, das sich im Laufe der Jahrhunderte verändert, muss die Antwort lauten, wenn Workshop-Leiterin Ultsch das Foto der Venus von Willendorf hochhält. Gekicher ist vorprogrammiert. „Ist die komisch, in der Mitte so fett und unten ganz dünn“, tönt es da. Dass die kleine, dicke, steinerne Venusfigur aus der Steinzeit, mit ihren langen dicken Brüsten und dem überwallenden Bauchspeckgürtel, einmal ein ästhetisches Ideal darstellte, können die jungen Museumsbesucherinnen nur schwer akzeptieren.

Noch spannender wird es beim Selbstporträt der Künstlerin Angelika Kauffmann aus dem 18. Jahrhundert. Beim Abbild der, zweifellos hübschen, schweizerisch-österreichischen Malerin des Klassizismus und eine der berühmtesten ihrer Zeit lädt Ultsch zum Ratespiel ein. Wer war diese Frau? Die Befragten schätzen auf ein Heimchen am Herd. Ihren vorsichtigen Blick ordnen sie einer scheuen Person mit wenig Selbstvertrauen zu. Die Wahrheit ist eine andere: Die Künstlerin war eine der begabtesten ihrer Zeit. Ihre Positionierung in der Kunstwelt kann als früher emanzipatorischer Akt gelesen werden. „Die würde sich heute anders malen“, ist sich Christina sicher.

Zum Finale des Workshops wird im Atelier des Museums eine Gesichtsmaske aus Heilerde angerührt, die vielleicht schon Angelika Kauffmann selbst gekannt haben könnte. Sinnbildlich für den biblischen Aufwand, den Frauen seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte um ihr Aussehen treiben.