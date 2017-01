Matrei i. O. – Kraftvollen wie eleganten Pferdesport bekamen die Zuschauer am Sonntag bei einem spektakulären Freiluftereignis in Matrei serviert. Klirrend kalt war es, aber was geboten wurde, beeindruckte. Seit 1968 werden in der Hinteraue Pferderennen auf Schnee ausgetragen und auch heuer wurde das Publikum nicht enttäuscht. Der Reit- und Fahrclub Matrei hatte einmal mehr ein besonderes sportliches Ereignis auf die Beine gestellt. Neben fünf Trabrennen standen auch Norikerrennen, Trabreiten und Ponyfahrten auf dem Programm. „Heuer zählten wir rund 500 Besucher“, freut sich Obmann Virgil Steiner. Der eisige Wind tat der Begeisterung keinen Abbruch. Teilnehmer kamen aus Tirol, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Bayern. Matthäus Zimmermann aus dem Brixental und Mario Zanderigo aus Salzburg holten sich bei den Trabrennen, bei denen mit einer Pferdestärke um jede Sekunde gekämpft wurde, je zwei Siege, die Salzburgerin Cornelia Mayr einen. Das Norikerrennen gewann der Matreier Blasius Steiner. Stärke bewies auch Bernadette Priller aus Oberösterreich – sie siegte im Reiten. Beim Ponyrennen für Kinder lag Leon Schwarzbraun – ebenfalls aus Oberösterreich – die entscheidende Nasenlänge vorn, den zweiten Platz sicherte sich der Matreier Jonas Steiner. (func)