Ein falscher Schritt wäre mit Sicherheit auch der letzte. Denn unter uns pfeift es 35 Meter in die Tiefe. Kerzengerade. Also weicht man zurück, mit Beinen weich wie Pudding. Riskiert, weil von Natur aus neugierig, aber doch einen ängstlichen Blick erdwärts in den spärlich beleuchteten Betonschacht, die Hände festgekrallt an schützenden Wandvorsprüngen.

Ja, ja, schon richtig: Der Standort verändert den Standpunkt. Fast täglich benützt man Aufzüge, um muskelschonend das Stockwerk zu wechseln. Denkt sich nicht viel dabei und stößt manchen Fluch aus, so man warten muss. Drängt sich ins Innere der Passagierkabine, übt sich für einige Sekunden im Smalltalk oder als Schweiger. Tür auf, Pieps!, Tür zu. Verborgen bleibt freilich dabei, wie viel Technik hinter einem solchen mobilen Werkel steckt. Wie ausgeklügelt sein Aufbau ist und wie geheimnisvoll. Kein Wunder, dass Meister des Krimifachs dramatische Ereignisse mit Vorliebe in Fahrstühlen ansiedeln: wendige Ganoven, die im Schacht herumturnen – oder bewaffnete Bösewichte, die vom Dach eines Lifts aus deren Benützern auf die Pelle rücken.

Doch das ist Hollywood. Im echten Leben muss sich Otto Normalo nicht ängstigen, wenn er per Knopfdruck einen Fahrstuhl zu sich beordert. Im Gegenteil. Für den Betrieb eines solchen Vehikels gilt nämlich ein Schlagwort gleich mehrfach: „Sicherheit – Sicherheit – Sicherheit!“ Markus Widner und Thomas Johandl, zwei Mitarbeiter des Aufzugherstellers Otis, können das gar nicht oft genug betonen, als wir uns im Technikraum im 13. Stock eines Hochhauses in der Innsbrucker Reichenauer Straße umsehen. Von hier aus werden zwei Aufzüge gesteuert, zwei ältere Modelle mit schon mehr als 40 Betriebsjahren. „Alle drei Monate überprüft und noch perfekt in Schuss“, lässt Otis-Techniker Markus Widner nicht den Hauch eines Zweifels an der Zuverlässigkeit dieser Aufstiegshilfe aufkommen.

Otis ist ein klingender Name unter den Aufzugbauern. Namensgeber Elisha Graves Otis gilt als Pionier dieses Fachs.

Der US-Amerikaner gründete das Liftler-Imperium mit seinen heute weltweit 66.000 Mitarbeitern schon im Jahr 1853 in New York. Wo sonst als am Entstehungsort der ersten Wolkenkratzer sollte eine solche Entwicklung auch stattfinden?

Die Anfänge waren unfallträchtig. Denn im 19. Jahrhundert wurden Seile aus Hanf verwendet, um Aufzugkabinen hinauf- und hinunterzuziehen. Da kam es schon vor, dass Seile rissen und Kabinen abstürzten. „Die große Leistung von Elisha Otis war es, eine Fangvorrichtung zu entwickeln“, ist Markus Widner auch heute, 160 Jahre später, noch merklich beeindruckt.

Der fragende Blick seines Besuchers aus der Schreibwerkstatt veranlasst Mechatroniker Widner sodann zu etwas Anschauungsunterricht. „Die größere der beiden Aufzugkabinen wird von sechs Tragseilen aus Stahl auf und ab bewegt, die kleinere von vier“, beginnt er. Dann deutet er auf ein weiteres, etwa fingerdickes Stahlseil, das um ein gelbe Rolle fixiert ist und weiter nach unten in den Schacht verläuft. „Dieses Seil ist durch die schon erwähnte Fangvorrichtung mit der Kabine verbunden und würde diese sofort stoppen, wenn Tragseile reißen.“ „Wie ein Fang- riemen früher beim Skifahren“, frohlockt der Besucher. Widner lächelt milde über solch unbeholfenes Vokabular: „Wir nennen es den Geschwindigkeitsbegrenzer.“

Im Steuerungsraum der beiden Hochhausaufzüge würde man sich als HTL-Schüler wie ein Fisch im Wasser fühlen: komplett in seinem Element. Verteilerkästen randvoll mit Schaltern, Kabeln und Relais stehen zum Einsatz bereit. Direkt daneben machen zwei Elektromotoren von sich hören. Sie treiben die mächtigen Seilwinden an, auf denen die Tragseile liegen. Acht PS Leistung sorgen für ein Aufzugs- tempo von 1,25 Metern pro Sekunde.

Finger und alles andere weg!

„Den Seilwinden nicht zu nahe kommen!“, warnt Widners Kollege Thomas Johandl. Immer wieder surren diese einfach los, ohne jede Vorwarnung. Schließlich steigen in den Etagen unter uns Fahrgäste ein und aus. Sie wissen nichts vom Besuch im Technikraum. „Gerät man mit der Kleidung zwischen die Tragseile, wird man mitgerissen“, verleiht Johandl seiner Warnung einen weiteren Schuss an Deutlichkeit. Der Respektabstand zum technischen Gerät wächst augenblicklich.

Der gefährliche Part bei dieser Art der Fortbewegung liegt fürwahr auf Seiten der Techniker. Sicherheitsauflagen bei Montage und Wartung sind vom geschulten Personal daher penibelst einzuhalten. Die Fahrgäste selbst dürfen sich dagegen fast so sicher fühlen wie in Abrahams Schoß. In der Wiener Otis-Zentrale ist in moderner Zeit jedenfalls kein einziger Vorfall bekannt, der für einen Fahrgast tödlich geendet hätte. Und das obwohl in Österreich rund 100.000 Personenaufzüge tagtäglich ihre Runden drehen: millionenfach hinauf und wieder hinunter.

Manch ungeahntes Detail der Fahrstuhltechnik wird im Laufe unseres Besuches immer verständlicher. Damit die Kabine nicht mit größter Motorenanstrengung nach oben gezogen werden muss – oder auch viel zu schnell bodenwärts saust – ist am anderen Ende der Tragseile ein Gegengewicht fixiert. Befindet sich das Gegengewicht oben im Aufzugsschacht, steht die Kabine unten. Ist das Gewicht unten, dann ist Kabine obenauf.

Das Gegengewicht ist so schwer wie das Eigengewicht der Kabine plus der halben zulässigen Beladung an Passagieren. Pro Person wird dabei ein Körpergewicht von 80 Kilo veranschlagt. Dieser Durchschnittswert ist klarerweise auf übliche Daten von männlichen Fahrgästen zurückzuführen. Die Damen mögen hier bitte Nachsicht walten lassen.

Zu Besuch in der Zukunft

Zeit für einen Orts- und Liftwechsel. Jetzt stehen wir vor einem Aufzug der modernsten Bauart – erst vor drei Jahren gefertigt – in der Zentrale der Tiroler Wirtschaftskammer in Innsbruck. Man kann sich den Unterschied zum vorher beäugten Modell in der Reichenauer Straße in etwa so vorstellen: ein VW Käfer aus den 70er-Jahren, robust, verlässlich, etwas schwerfällig, viel Handarbeit, auf der einen Seite; und ein Hybridfahrzeug, bestückt mit einer Ansammlung von Hightech-Features, auf der anderen.

Beim Betreten der rundum verglasten Liftkabine geht das Licht an. Das Kabinengehäuse funkelt in Edelstahl. Die Armaturen glänzen. Eine Lautsprecherstimme (freundlich, weiblich) tut kund, auf welcher Etage wir uns befinden.

Während ältere Aufzüge beim Aussteigen spürbar nachfedern, kommt dieser hier völlig sanft zum Stillstand. War früher noch ein Technikraum ganz oben im Liftschacht nötig, um Motor, Tragseilwinde und Steuergeräte unterzubringen, reicht beim neuen Modell eine Mauernische. In diese wird der auf ein Minimaß geschrumpfte Antriebsmotor eingebaut. Wartungsarbeiten können gleich an der Lifttür durchgeführt werden; dazu muss, natürlich ausschließlich von fachmännischer Hand, lediglich eine Abdeckung zur Seite geklappt werden.

Wenigstens beim Tempo geht es der Lift der Zukunft etwas gemütlicher an: 1 Meter pro Sekunde. Ein Fahrvergnügen wie dieses darf auch ruhig ein bisschen länger dauern. (Markus Schramek)