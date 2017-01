Innsbruck – Es wird wieder mehr geheiratet in Österreich. Laut Statistik Austria schlossen im Jahr 2015 exakt 44.502 Paare den Bund fürs Leben. „Das sind so viele wie seit 1993 nicht mehr“, rechnet Congress- und Messe-Direktor Christian Mayerhofer vor. Für ihn ein Grund zu Freude, nicht zuletzt, weil am kommenden Wochenende wieder die „Hochzeiten & Feste“, die Messe für Heiratswillige, in der Messe Innsbruck (Halle B) stattfindet. Dort wird an zwei Tagen wieder alles rund ums Heiraten angepriesen, von der idealen Torte über die richtige Frisur bis zum perfekten Kleid. Es ist die 26. Ausgabe der Messe, bei der heuer über 100 Aussteller zu sehen sein werden. Einfacher wird es für die Besucher, die erstmals schon vorweg ein vergünstigtes Online-Ticket kaufen und aufs Smartphone laden können.

Wieder angeboten wird ein Betreuungsprogramm für Kinder, damit sich die Eltern in Ruhe umschauen können. Für Pragmatiker neu im Programm ist ein Angebot der Rechtsanwaltskammer, bei dem man sich über Eheverträge informieren kann. (aw)