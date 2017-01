Sie sind ständig in Gebrauch: Taschen und Handys halten, Türen drücken und Hand in Hand spazieren gehen. Bei klirrender Kälte ist dies ohne Handschuhe freilich kein Fingerschlecken. Mit den neuen Modellen wird uns jetzt nicht nur warm ums Herz, sondern auch um die Hände. Modebegeisterte finden zu jedem Outfit die passenden Trendteile. „Bordeaux-Farben, dunkle Rottöne, Grau und Marine sind heuer gefragt. Auch Brauntöne haben ein wenig mehr angezogen“, sagt Max Bär vom traditionsreichen Geschäft „Handschuh Bär“ in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße. Seit über 100 Jahren kümmert sich seine Familie um frierende Hände.

Dabei geht es nicht nur um wärmende Stoffe und Materialien, wie Lammfell, Haarschaf-, Hirsch- und Rehleder. „Lederhandschuhe isolieren gut, sind geschmeidig, winddicht und lange haltbar. Und das Tragen von Handschuhen senkt auch das Infektionsrisiko“, weiß Bär und zitiert eine Studie der Universität Harvard. 15 Minuten ohne Handschuhe bei Temperaturen unter null Grad erhöhen demnach das Infektionsrisiko um 60 Prozent. Gerade wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dem empfiehlt Bär, die Fingerwärmer im Bus nicht abzustreifen. Um in dunklen Jackentaschen verstaut zu werden, sind so einige Modelle auch viel zu schade.

„Viele Kunden suchen Handschuhe passend zum Mantel. Schwarz und ein dunkles Rot passen aber fast immer“, meint der Innsbrucker Handschuhexperte. Wer Modelle aus Wolle kauft, der nehme oft auch den passenden Schal, ein Stirnband oder eine Mütze mit. Wollhandschuhe mit kurzen Fingern und einer Kappe, die zu einem Fäustling werden, seien ebenfalls beliebt.

Zurückhaltender sind übrigens Männer. „Sie wählen klassische Handschuhe in Schwarz und Braun, aber keine knalligen Farben“, meint Bär. Aufgrund der Kälte greifen aber auch sie heuer kräftig zu. Die Temperaturen sollen schließlich niemanden kaltlassen. (Deborah Darnhofer)