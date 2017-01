Lienz – Spektakuläre Ver­folgungsjagden und einen neuen Programmpunkt verspricht das DownhillRadrennen „Ride hard on Snow“ (RHOS), das am 28. Jänner auf der FIS-Worldcup-Strecke am Lienzer Hochstein in seine sechste Auflage geht. Wer sich den waghalsigen Ritt über die Piste zutraut und genug „Mumm“ in den Knochen hat, kann sich noch anmelden. „Es sind noch Startplätze frei“, verrät René Unterwurzacher, Obmann des veranstaltenden Vereins „RIDE Free – Downhill & Free­ride Osttirol“. Bisher haben sich rund 60 Athleten angemeldet. Noch attraktiver wird die Strecke diesmal aufgebaut werden, es wird noch mehr Kurven geben und den Zuschauern durch den Streckenverlauf ein besserer Blick auf das Geschehen gewährt. „Der Aufbau startet am Mittwoch am Abend“, betont René Unterwurzacher. 15 Mitglieder des Vereins werden kräftig Hand anlegen, um beste Voraussetzungen für ein spannendes Event zu schaffen. Die Veranstaltung bietet heuer eine Neuerung: Als Side-Event sorgt heuer ein „Best Trick Contest“ im Zielgelände zusätzlich für Nervenkitzel. Um 21.30 Uhr findet die Siegerehrung im Volkshaus statt. Hier steigt auch die Aftershowparty mit einem Redbull-DJ. Alle Infos zum Programm und zur Anmeldung sind unter www.ride-free.at abrufbar. (func)